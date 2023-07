Erste Euro-Münzen nach der Einführung: Haben Sie noch ein „Starterkit“ daheim? Wie viel es wert sein könnte

Von: Anne Hund

Die D-Mark ist seit mehr als 20 Jahren Geschichte. Zum Start des Euro konnten Bürger damals ein sogenanntes Euro-Starterkit erwerben.

Am 1. Januar 2002 hat der Euro die D-Mark als offizielles Zahlungsmittel abgelöst. Bereits ein paar Tage früher konnte man das neue Geld in die Hand nehmen. So mancher mag sich noch an die kleinen Tüten mit den damals ersten Euro-Münzen zurückerinnern.

Münzen sammeln: Haben Sie noch ein „Starterkit“ zu Hause?

Seit dem 17. Dezember 2001 gaben Sparkassen und Banken die „Starterkits“ aus, die damals alle neuen Euro-Münzen enthielten. Die „Starterkits“ hatten zum Zeitpunkt der Währungsreform einen Gesamtwert von 10,23 Euro, und viele Deutsche standen damals am Bankschalter in der Schlange, um 20 D-Mark gegen das Euro-Kleingeld einzutauschen.

“Starterkits“: Wie viel sind sie heute wert?

Unter Sammlern sind einzelne, ungeöffnete Kits zum Teil bis heute gefragt. Allerdings würden Euro-„Starterkits“ der größeren Länder wie beispielsweise auch Deutschland heute nicht so hoch gehandelt, heißt es. Weil dort entsprechend viele Menschen damals ein solches „Starterkit“ erworben hatten. „Sind die Kits jedoch noch original verschlossen, können sie ihren Besitzern noch rund 15 bis 20 Euro einbringen“, berichtete Watson.de (Stand: 17. April 2023).

Welche „Starterkit“-Münzen könnten besonders wertvoll sein?

Wie sieht es mit „Starterkits“ aus kleineren Staaten aus, in denen der Euro eine bisherige Währung ersetzte? Bestimmte Sorten von Kits könnten heute „eine Menge Geld wert“ sein, heißt es in dem Bericht. Denn, so erklärt Watson.de unter anderem zu der Historie anhand zweier Beispiele: „In der Version, wie sie im Vatikan verkauft wurde, wurden die Münzen jeder Art einzeln verkauft. Diese Münzen waren ungefähr 3,88 Euro wert. Ähnlich verlief auch der Verkauf der Starterkits in Monaco.“ Wer zum damaligen Zeitpunkt die Münzen im Vatikan oder in Monaco erworben habe, besitze „heutzutage eine kleine Rarität“.

Wie viele der „Starterkits“ bis heute ungeöffnet in den Schubladen liegen, lässt sich zwar nicht sagen. Leidenschaftliche Sammler dürften jedoch ihr Augenmerk weiter darauf richten. Zu welchem Preis könnten die besonderen Kits gehandelt werden? „Die Euros aus dem Vatikan sind heutzutage über 600 Euro wert, die Versionen aus Monaco circa 500 Euro“, heißt es in dem genannten Bericht. Für „Starterkit“-Münzen aus dem Zwergstaat Andorra gebe es „noch 75 Euro“.