Ist Schülernachhilfe von der Steuer absetzbar?

Von: Dieter Tannert

Um den Schulerfolg nicht zu gefährden, setzen immer mehr Eltern auf Nachhilfe für ihre Kinder. In manchen Fällen lassen sich diese in der Steuererklärung angeben.

Nach den Ergebnissen des aktuellen IQB-Bildungsmonitors haben Viertklässler deutschlandweit gesehen immer mehr Rechtschreib-, Lese- und Matheprobleme. Sie sind im Vergleich zum Leistungsstand vor zehn und fünf Jahren deutlich zurückgefallen.

Solche alarmierenden Berichte zeigen nicht erst seit der Coronakrise, dass zum Erreichen der Lernziele zusätzliche Maßnahmen der Eltern für den Bildungserfolg ihrer Kinder ergriffen werden müssen. Auch der offensichtliche Lehrermangel stellt eine weitere Bedrohung für die schulische Ausbildung dar.

Vielen Eltern bleibt dabei wegen ihrer eigenen starken beruflichen Belastung oft nichts anderes übrig, als ihre Kinder durch bezahlte Nachhilfeleistungen zu fördern. Eine Beteiligung des Staates an diesen Kosten ist jedoch erst einmal grundsätzlich nicht vorgesehen. Der Staat leistet für das Existenzminimum eines Kindes das Kindergeld. Damit sind allgemein alle anfallenden Kosten für das Kind abgedeckt.

Nachhilfe von der Steuer absetzen? Hilfe bei Hausaufgaben abzugsfähig

Da es dem Staat aber wichtig ist, Kinderbetreuung sicherzustellen, hat er hierfür einen Sonderfall geschaffen, die eine steuerliche Berücksichtigung ermöglicht. Zwar wird im Zusammenhang mit der Abzugsfähigkeit von Kosten der Kinderbetreuung vom Finanzamt klar darauf hingewiesen, dass Aufwendungen für Unterricht (z. B. Schulgeld, Nachhilfe oder Fremdsprachenunterricht) nicht zu berücksichtigen sind. Dennoch gibt es einen Bereich, den das Finanzamt anerkennen muss, weil das höchste deutsche Finanzgericht, der Bundesfinanzhof, in einem Urteil bestimmt hat, dass eine Kinderbetreuung auch dann vorliegt, wenn eine „Überwachung und Mithilfe bei der Erledigung der Hausarbeiten“ erfolgt (Aktenzeichen VI R 116/78).

Kinderbetreuungskosten gestaffelt nach Alter

Für Kinder bis zum Alter von 14 Jahren (für behinderte Kinder sogar bis zum 25. Lebensjahr) können zwei Drittel aller anfallenden Kinderbetreuungskosten bis zur Höhe von 4.000 Euro jährlich steuerlich als Sonderausgaben geltend gemacht werden.

Sind die Kinder über 14 Jahre, können Betreuungskosten für Überwachung und Mithilfe bei den Hausarbeiten, die in der eigenen Wohnung durchgeführt sein müssen, als sogenannte haushaltsnahe Dienstleistungen berücksichtigt werden. Solche Kosten können in Höhe von 20 % der angefallenen Kosten, bis zu einem Höchstbetrag von 4.000 Euro jährlich, bei der Steuer in Abzug gebracht werden. Für die Abzugsgrenze sind dabei alle haushaltsnahen Dienstleistungen, wie zum Beispiel solche, die in den Wohnnebenkosten enthalten sind, zusammenzurechnen.

Achtung - Barzahlung wird vom Finanzamt nicht akzeptiert

Für die steuerliche Absetzbarkeit ist dabei wichtig, dass hierfür eine Rechnung vorgelegt werden muss, aus der hervorgeht, wer die Leistung erbracht hat und dass die bezogene Leistung in Kinderbetreuung bestand. Voraussetzung ist ferner, dass der hierfür aufgewendete Betrag nicht bar bezahlt wurde, sondern durch Überweisung an den Leistungserbringer erfolgte.

Für Nachhilfe Bildungspaket nutzen

Geldleistungen für Schülernachhilfe bis zu 156 Euro jährlich können noch im Rahmen des Bildungspaketes des Bundes beantragt werden, wenn Haushalte eine der nachfolgenden Leistungen beziehen:

Kinderzuschlag Arbeitslosengeld II (Hartz IV) Sozialgeld Sozialhilfe im Alter oder bei Erwerbsminderung Wohngeld Asylbewerberleistungen

Sascha Müller, Obmann im Finanzausschuss für Bündnis90/Die Grünen, weist darauf hin, dass bisher nur jede siebte eigentlich anspruchsberechtigte Familie die Leistungen beantragt hat.