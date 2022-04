Negativzinsen: Wer muss bezahlen und ist das überhaupt erlaubt?

Einer Auswertung von Verivox zufolge erheben immer mehr Kreditinstitute Negativzinsen – aber ist das überhaupt erlaubt?

Viele Menschen in Deutschland sparen ihr Geld, indem sie es zur Bank bringen. Es gab einmal eine Zeit, in der sich dieses Vorgehen durch Zinsen bezahlt gemacht hat. Doch das ist lange vorbei. Inzwischen erheben laut Sparkasse.de die meisten Banken und Sparkassen Negativzinsen – zumindest ab einer gewissen Summe. Wenn Kundinnen und Kunden höhere Beträge wie beispielsweise ab 25.000 Euro oder 50.000 Euro auf einem Giro- oder Tagesgeldkonto sparen, werden dafür unter Umständen Negativzinsen fällig. Wie Sie Negativzinsen vermeiden können und die aktuelle Lage für 2022 aussieht, erfahren Sie hier.

Einer Mitteilung des Vergleichportals Verivox zufolge können Banken Negativzinsen in laufenden Verträgen nicht einseitig einführen, weshalb neue Kondition zunächst ausschließlich Tagesgeldkonten und Girokonten betreffen. Sollen Bestandskunden und -kundinnen Negativzinsen zahlen, muss die Bank das dem Unternehmen zufolge mit den Betroffenen individuell vereinbaren.

„Spätestens wenn die eigene Bank Negativzinsen einführen will, sollten Sparer sich nach Alternativen umsehen. Der Marktvergleich zeigt, dass es auch ohne Negativzinsen geht. Auch bei deutschen Banken finden Sparer immer noch Tagesgeldangebote mit einer positiven Verzinsung.“

Um Negativzinsen zu umgehen, sollten Sie entweder die Bank wechseln oder Ihr Geld auf mehrere Kreditinstitute verteilen, sodass Sie die Freibeträge nicht überschreiten. Oder Sie entschließen sich, Ihr Geld nicht zu sparen, sondern anders anzulegen, wie zwei von drei Frauen, die 2022 mehr investieren wollen. Der Mitteilung von Verivox zufolge sind auch Tagesgeldgebühren faktische Negativzinsen. Die Auswertung ergab, dass bei 22 Banken und Sparkassen Sparerinnen und Sparer eine Gebühr für das normalerweise kostenlose Tagesgeldkonto bezahlen müssen. Von den genannten Banken und Sparkassen verlangen 13 zusätzlich noch Negativzinsen.

Die Anzahl der Banken und Sparkassen, die Kundinnen und Kunden mit Negativzinsen belasten, ist der Auswertung von Verivox zufolge im ersten Quartal 2022 weiter angestiegen. Inzwischen verlangen dem Bericht nach 449 Kreditinstitute Negativzinsen von ihren Privatkundinnen und -kunden. Ende 2021 waren es noch 423 Kreditinstitute, vor einem Jahr sogar nur 281. Zudem werden die Freibeträge immer geringer.

Zuletzt hatten mehrere Banken ein Ende von negativen Zinsen versprochen, sobald die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Minuszinspolitik auslaufen lasse, dem Vergleichsportal Verivox zufolge sei das allerdings noch „Zukunftsmusik“.

Die Zinspolitik der EZB ist entscheidend für die weitere Entwicklung von Negativzinsen

Bei der Höhe des Verwahrentgelts orientieren sich die meisten Banken laut Verivox am negativen Einlagezins der EZB. Auf einen Teil ihrer überschüssigen Einlagen müssen Kreditinstitute dem Unternehmen zufolge selbst 0,5 Prozent Strafzinsen an die Notenbank abführen. 19 Banken gehen laut Auswertung noch über diesen EZB-Strafzins hinaus und berechnen zumindest einem Teil ihrer Kunden Verwahrentgelte in Höhe von 0,55 bis 1 Prozent.