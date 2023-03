Oberschicht-Gehalt: Mit mehr als 3.500 Euro netto sind Sie Topverdiener

Also ich als Krankenpfleger kann nur sagen, dass wir gar nicht so schlecht entlohnt werden und je nach Bereich, Schichtzulagen, Fach-/Weiterbildung etc. kann auch im Gesundheitswesen ein gutes Gehalt bezogen werden. Ich arbeite in einem privaten Stiftungskrankenhaus (Top Arbeitgeber) und mein Nettogehalt liegt bei 3300€ . Arbeitsbedingungen hin oder her (jeder sucht sich seinen job ja auch irgendwie selber auas) aber wir haben trotzdem einige Benefits wie steuerfreie Schichtzulagen, eine 39 Std Woche, 39 Tage Urlaub, flexiblere Alltagsgestaltung und ein sehr lukratives Vergütungsmodell für Ruf/Bereitschaftsdienste. Da ich mehr im Nachtdienst bin, habe ich bei einem Monat mit 21 Arbeitstagen meist nur 18 Arbeitstage, für mich ist das nicht viel und so übernehme ich meist 2-3 Schichten im Monat im Rufdienst und komme so am Ende des Monats immer mit 3500-4000€ Netto raus.