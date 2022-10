Neue Betrugsmasche mit Energiepauschale im Umlauf: Verbraucherzentrale warnt vor gefälschten E-Mails

Es gibt Phishing-Versuche zum Thema Entlastungspaket und Energiepauschale. Kriminelle wollen an Ihre Daten kommen. Das sollten Sie wissen.

Neue politische Entscheidungen und aktuelle Entwickelungen gibt es aktuell fast täglich – auch Kriminelle machen sich die kleinen Unsicherheiten beim Ablauf der Neuerungen zunutze. Aktuell gibt es eine Phishing-Masche, bei der behauptet wird, dass Bürgerinnen und Bürger ihre persönlichen Daten per Mail oder SMS bestätigen müssen, um an die Energiepreispauschale zu kommen. Das stimmt so nicht. Die Verbraucherzentrale NRW warnt vor Betrug.

Neue Phishing-Masche: Vermeintlich offizielle Mails von Banken hinterfragen

Im Phishing-Radar der Verbraucherzentrale NRW ist eine E-Mail aufgefallen, die angeblich von der Sparkasse stammt. Empfängerinnen und Empfänger werden dazu aufgefordert, eine echt aussehende, aber betrügerische Internetseite zu öffnen und dort ihre persönlichen Daten einzugeben. Eine Nachricht per Mail ist allerdings nur ein Weg, auf dem Kriminelle versuchen, an Ihre Daten zu kommen. Eine Kontaktaufnahme per SMS ist auch möglich. In beiden Fälle wird behauptet, dass Sie die Energiepreispauschale der Bundesregierung nur erhalten können, wenn Sie auf die Mail oder SMS antworten. Das stimmt nicht.

So erhalten Sie die Energiepreispauschale: Sie sind Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer und in die Steuerklassen I bis V eingeordnet? Dann haben Sie die Energiepreispauschale mit dem September-Gehalt erhalten. Falls nicht, wenden Sie sich an Ihren Betriebsrat oder Ihren Arbeitgeber. Sie sind Rentnerin oder Rentner? Sie erhalten im Dezember 2022 die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro, mehr dazu lesen Sie hier.

Neue Phishing-Masche sieht täuschend echt aus

Die Besonderheit bei diesen Phishing-Mails zur Energiepreispauschale? Der Aufbau der Mail ist kaum von einer echten Kontaktaufnahme Ihrer Bank zu unterscheiden. Korrekte Rechtschreibung, fehlerfreie Grammatik, Einbindung des Logos. Stutzig werden sollten Sie, wenn Sie folgenden Satz lesen: „Um Ihre Identität sowie den Anspruch auf eine Auszahlung feststellen zu können, benötigen wir eine Bestätigung Ihrer bereits angegebenen Daten bei der Erstellung Ihres Girokontos in einer unserer Filialen.“ Es heißt, erst dann würde man innerhalb von vier Wochen die Energiepreispauschale erhalten. Das allerdings ist ein Trick – die Banken haben nichts mit der Energiepreispauschale der Bundesregierung zu tun. Die Verbraucherzentrale NRW teilt mit, dass Phishing-Mails mit den Logos der Sparkasse, der Volksbanken und Raiffeisenbanken aufgefallen seien.

Phishing per SMS

Eventuell haben Sie auch per SMS eine Nachricht erhalten. Da geben sich Menschen als Verantwortliche des Bundesministeriums für Finanzen aus. Darin wird erklärt, dass Sie noch „einen Betrag von 254,33 Euro erhalten“. Dazu müssten Sie sich verifizieren und auf einen Link klicken. Auch diese Nachricht ist keine offizielle Mitteilung der Bundesregierung bzw. des Bundesministeriums.

So schützen Sie sich vor Phishing-Mails

Die Verbraucherzentrale NRW hat für Bürgerinnen und Bürger Tipps zusammengestellt, wie Sie sich davor schützen, ein Betrugsopfer zu werden.

Klicken Sie nicht auf den internen Link, wenn Sie aufgefordert werden, Ihre persönlichen Daten einzugeben.

Antworten Sie nicht auf die Nachricht.

Markieren Sie die Mail als Spam und verschieben Sie diese in den Spam-Ordner.

Bei einer SMS: Sperren Sie die Absendernummer und ignorieren Sie die SMS.

Sie haben Ihre Daten schon angegeben? Das sollten Sie jetzt tun

Sollten Sie Ihre persönlichen Daten bereits angegeben haben, dann sollten Sie auf jeden Fall Anzeige bei der Polizei erstatten. Besonders, wenn Sie Unregelmäßigkeiten auf Ihrem Konto feststellen oder Rechnungen für nicht bestellte Waren erhalten haben. Eventuell haben Betrügerinnen und Betrüger Ihre Identität gestohlen.