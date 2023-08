Nach 45 Beitragsjahren: Rente aufbessern ist möglich

Von: Anna Heyers

Nach im Schnitt 45 Jahren, in denen gearbeitet und in die Rentenkasse eingezahlt wurde, stellt man am Ende fest: Die Rente reicht nicht. Doch ein paar Dinge lassen sich hier beeinflussen.

Sie gilt als Meilenstein der sozialen Sicherung in Deutschland: die gesetzliche Rentenversicherung. Laut der Deutschen Rentenversicherung wurde das „Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz“ vom Berliner Reichstag als Teil eines größeren Gesetzesvorhabens im Juni 1889 verkündet. Seit mehr als 130 Jahren ist die Rente immer noch die wichtigste Säule der Alterssicherung – und das für über 90 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Reicht gerade so zum Leben: Durchschnittsrente

Längst nicht bei jedem Rentenempfänger reichen die Zahlungen aus. Doch in vielen Fällen lässt sich die Rente mit Zuschüssen aufstocken. (Symbolbild) © Joseffson/Imago

Auch wenn Ruheständler am Ende ihres Lebens finanziell nicht ganz allein gelassen werden, reicht die durchschnittliche Rente meist nur gerade so zum Leben. Nach 45 Beitragsjahren kamen laut ZDF zum 31.12.2022

auf eine Rente von 1.323 Euro im Monat (Durchschnitt). Männer auf eine Rente von 1.637 Euro im Monat (Durchschnitt).

Dazu kommt, dass es hier nicht nur ein Gefälle zwischen den Geschlechtern gibt, sondern auch zwischen Ost und West. Wie die Zeit in einem Artikel schreibt, ist das Rentenniveau im Osten etwa um im Schnitt 200 Euro geringer.

Ungerecht? Beamte haben im Ruhestand mehr Geld zur Verfügung

Dass das Rentensystem zwar eine Hilfe, aber nicht optimal ist, zeigt zudem ein Blick auf die Pensionen von Beamten. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts erhielten Beamtinnen und Beamte Anfang 2022 ein Ruhegehalt von im Schnitt 3.170 Euro im Monat (brutto) – fast das Doppelte mehr, als der westdeutsche Normalrentner nach 45 Jahren Beiträgen.

Rente aufbessern: Welche Möglichkeiten gibt es?

Wer mit seiner Rente finanziell nur schwer über die Runden kommt und an oder unter der Armutsgrenze lebt, der hat einige Möglichkeiten, dies zum Positiven zu verändern. So können zum Beispiel bestimmte Zuschüsse beantragt werden:

Wohngeld in Pflegeheimen

Wohngeld plus (vor Januar 2023 nur: Wohngeld)

Hilfe bei Pflegebedürftigkeit

Freibetrag

Grundsicherung

Lasten-Zuschuss

Mit einigen Anträgen und Formularen kann die Rente ebenfalls aufgestockt werden. So erhalten zum Beispiel Rentnerinnen und Rentner pro Kind drei zusätzliche Rentenpunkte. Dies wird mit dem Antrag V0800 der Deutschen Rentenversicherung in die Wege geleitet.

Im Ruhestand im Alltag sparen

Zum Ruhestand gehört außerdem auch der Rentenausweis, der ihren Besitzern teilweise ordentlich Rabatt ermöglicht. Laut Lifestyle-Magazin WMN sind teilweise bis zu 50 Prozent Ermäßigung möglich. In folgenden Bereichen kann ein Rentenausweis Vorteile bringen:

Bankkonten

Bibliotheken

Kinos

Museen

Öffentliche Verkehrsangebote

(Sport-)Veranstaltungen (vergünstigte Tickets)

Theater

Urlaube (innerhalb der EU)

Volkshochschulen

Zoos

Ein netter Bonus, mit dem man auch im Alter nicht auf Ausflüge zu Museen oder ins Theater verzichten muss.