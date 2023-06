Otis Klöber enthüllt die Geheimnisse erfolgreicher Krypto-Investments in exklusiver Masterclass

Wer in Kryptowährung investieren möchte, investiert in die Zukunft. Allerdings ist hier Fachwissen absolut unerlässlich. © peshkov/PantherMedia

Die Masterclass verspricht ein intensives, praxisnahes Studium der Kryptoinvestitionen. Erfahren Sie, was genau die INX Krypto Masterclass beinhaltet und inwiefern sie sich von anderen Bildungsangeboten abhebt.

Im Fokus des heutigen Gesprächs steht Otis Klöber, eine prägende Persönlichkeit in der Kryptowährungslandschaft. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Investor und Mentor hat er bereits zahlreichen Anlegern dabei unterstützt, ihr privates Vermögen zu mehren. Ein Meilenstein seiner Arbeit ist das Buch „Der Vermögensbaum“, in dem er die Basiskonzepte von Geld, Schulden, Anlagen und Vermögensbildung leicht verständlich darlegt.

Otis Klöber spricht heute über sein jüngstes Projekt: die INX Krypto Masterclass. Diese Masterclass verspricht ein intensives, praxisnahes Studium der Kryptoinvestitionen und soll den Teilnehmern über den Zeitraum eines Jahres umfangreiche Kenntnisse im Bereich Krypto und Investing vermitteln, um sie zu versierten Kryptoinvestoren zu machen. Otis wird im Laufe des Interviews erläutern, was genau die INX Krypto Masterclass beinhaltet und inwiefern sie sich von anderen Bildungsangeboten abhebt.

Otis, könnten Sie uns ein bisschen von Ihrem Hintergrund erzählen und wie Sie zum Krypto-Investing gekommen sind?

Klar, gerne. Mein Name ist Otis, ich bin Dirigent, Trader & Investor, Unternehmer und Familienvater. Ich komme aus der klassischen Musik, habe Musik studiert, eine führende Position in verschiedenen renommierten Sinfonieorchestern innegehabt, und auf Tourneen vom Musikverein in Wien, dem Concertgebouw Amsterdam bis zur Carnegie Hall New York auf bedeutenden Bühnen spielen können. Auch als Dirigent bin ich bereits in den meisten europäischen Ländern aktiv gewesen, mit Gastauftritten bis nach Japan.

Es war eine aufregende und erfüllende Zeit, in der ich meiner Leidenschaft in vollen Zügen nachgehen konnte und dabei auch gutes Geld verdient habe. Das verdiente Geld habe ich in Fonds und ähnliches investiert und meinem Anlageberater bei der Bank überlassen. Dann kam 2008 die Finanzkrise und auf einen Schlag habe ich einen größeren sechsstelligen Betrag verloren. Seitdem trage ich selbst die Verantwortung für mein Geld und beschäftige mich intensiv auch mit dem Thema Börse und Finanzen. Für mich hat damit gewissermaßen ein zweiter Lebensabschnitt begonnen: vom Musiker zum Investor. In den letzten 15 Jahren – wie konnten die nur so schnell vergehen? – habe ich mich mit allem beschäftigt, was die Welt des Investings zu bieten hat: Fonds, Staatsanleihen, Aktien, Rohstoffe, Start-ups, Immobilien, Steuern, einfach alles. Dabei hat mich in letzter Zeit kaum ein Thema so gepackt wie Kryptos. Kryptos sind mit keiner der genannten Anlageklassen vergleichbar. Sie sind technisch revolutionär und bieten Renditechancen, die zuvor undenkbar waren. Kein Wunder also, dass sie mich als leidenschaftlicher Investor die letzten Jahre tagtäglich

beschäftigt haben.

Wie ist die Idee zur Gründung der INX Krypto Masterclass entstanden?

Die Idee zur Gründung der INX Krypto Masterclass entstand aus meiner eigenen Begeisterung für Kryptowährungen und dem Wunsch, mein Wissen und die Erfahrungen meines Expertennetzwerks mit anderen teilen zu können. Ich habe über die Jahre hinweg viel über Krypto-Investing gelernt und wollte diese Kenntnisse nutzen, um anderen dabei zu

helfen, in diesem aufregenden und schnelllebigen Bereich erfolgreich zu sein. Außerdem wusste ich ja aus eigener Erfahrung bestens, wie es sich anfühlt, anfangs von allem überwältigt zu sein, keine brauchbaren Informationen zu finden und viel Geld zu verlieren. Trotzdem gibt es keine Alternative zum Anlegen des eigenen Geldes. Es auf der Bank zu lassen, ist für jedes Vermögen der langsame, aber sichere Tod.

Aus meinem Netzwerk und von anderen INX Mitgliedern habe ich mitbekommen, dass es viele Menschen gibt, die sich für Kryptowährungen interessieren, sich aber unsicher fühlen, da sie nicht wissen, wie sie am besten investieren sollten. Diesen Menschen wollte ich eine Plattform bieten, auf der sie das notwendige Wissen und die Fähigkeiten erwerben können, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen und erfolgreich zu werden. Mit Expertenwissen und den richtigen Tools an der Hand kann das Potenzial von Kryptowährungen & Co. vollständig ausgeschöpft und teure Fehler vermieden werden. Der INX und mir war es dabei besonders wichtig, eine praxisorientierte Schulung anzubieten, die

sich nicht in der Weitergabe von theoretischem Wissen erschöpft, sondern klare Schritte bietet: von der Erstellung eines Wallets bis zur ersten Auszahlung. Ein Komplettpaket sozusagen. Allein war das nicht zu schaffen. Durch die Zusammenarbeit mit der INX InvestingExperts GmbH hatte ich dann aber endlich die notwendigen Ressourcen, um ein

solches Mammutprojekt stemmen zu können.

Ja, in den Jahren 2020/21 fing ein regelrechter Krypto-Boom an. Viele Menschen wollten an diesen spannenden Entwicklungen teilhaben, aber wussten nicht wie. Mittlerweile gibt es ja ein großes Angebot an Coaches, die einem helfen, in die Welt der Kryptos einzutauchen. Was macht die INX Krypto Masterclass Ihrer Meinung nach besser als andere Krypto-Trainingsprogramme?

Schöne Frage! Darüber habe ich mir natürlich bei der Konzeption monatelang Gedanken gemacht und würde es wie folgt herunterbrechen: Die INX Krypto Masterclass bietet im Vergleich zu anderen Trainingsprogrammen eine besonders hohe Qualität. Im amerikanischen Raum gibt es ein paar Anbieter, die ihren Mitgliedern ähnlich gutes und praxiserprobtes Wissen bereitstellen. Für die hohe Qualität bei uns verantwortlich sind vor allem unser Expertenteam und unsere zahlreichen Mitarbeiter, die tagtäglich daran arbeiten, die Krypto-Masterclass zu dem zu machen, was sie ist. Wir

dringen wirklich tief in die Materie vor und schauen uns über die technische Analyse, bis hin zu passiven Einkommensmodellen wie Lending, Mining & Co. jeden Aspekt der Umsetzung an.

Außerdem verfolgen wir mit unserem Ausbildungs- und Community-Ansatz eine einzigartige Strategie, was – salopp gesagt – daran liegt, dass uns unsere Mitglieder eben nicht völlig egal sind, wir also nicht nur ein paar Videos freischalten und nebenher eine schlecht moderierte Facebook-Gruppe zur Verfügung stellen, ohne nennenswerten, qualitativen Austausch. Unsere Community-Mitglieder sind ein ganzes Jahr lang Teil der INX und wenn sie wollen, auch darüber hinaus: wöchentliche Update Calls, direkter Kontakt zu den Trainern, Q&As, eine lebhafte Gruppe – you name it. Gerade durch diesen Ansatz, ist es uns möglich, eine hoch motivierte Umsetzer-Truppe zu sein, die sich jeden Tag aufs Neue gegenseitig positiv beeinflusst. Als letzten Unterschied würde ich anführen, dass wir uns auf klare Ergebnisse

konzentrieren. Die Masterclass ist nicht nur ein Ort, an dem man Informationen erhält, sondern vor allem auch ein Ort, an dem man das Gelernte praktisch anwendet und Fehler umgeht.

Insbesondere den Community-Ansatz und die Betreuung über ein Jahr finde ich, wie ich Ihnen auch schon persönlich gesagt habe, sehr gut. Mich würde aber noch interessieren, ob Sie glauben, dass das alles notwendig ist oder ob Anleger nicht auch ohne teure Schulungen oder Coachings erfolgreiche Kryptoinvestoren werden

können.

Selbstverständlich ist es grundsätzlich möglich, ohne für Schulungen oder Coachings zu bezahlen, erfolgreich in Kryptos zu investieren. Allerdings erfordert das viel mehr Zeit und Engagement, um sich selbst in das Thema einzuarbeiten und sich ein umfassendes Wissen anzueignen. Es gibt nun mal auf YouTube oder sonst wo keine kostenlosen Inhalte, die so ins Detail gehen und so viele unterschiedliche Themen abdecken, wie wir dies in der INX Krypto Masterclass tun! Dort hat man alles auf einen Blick und muss sich nicht alles mühsam zusammentragen und ganz verwirrt zurückbleiben, weil an zehn Orten im Internet zehn Nasen zehn Meinungen und zehn Investmentstrategien haben. Außerdem ist die Qualität der Inhalte teilweise nicht nur nicht gut, sondern oft sogar extrem schlecht. Oder schrecklich langatmig und unstrukturiert. Als „Fachmann“ kann man da oft nur den Kopf schütteln. Bevor man einen Rat annimmt, sollte man sich fragen, ob die Person eigentlich wirklich Krypto-Projekte – oder nicht vielleicht eher den eigenen Blog oder YouTube-Kanal vorantreiben möchte. Ansonsten können einem Anfängerfehler unterlaufen, die nachher viel Geld kosten.

Welche realistischen Erwartungen sollten Anleger haben, wenn sie in Krypto investieren? Und welche Risiken sollten sie kennen?

Anleger sollten sich bewusst sein, dass Krypto-Investitionen sehr volatil sind und starke Schwankungen aufweisen können. Sie sollten daher immer eine langfristige Perspektive haben und nicht auf schnelle Gewinne spekulieren. Auch sollten sie sich über die Technologie und die Anwendungsfälle der jeweiligen Kryptowährungen informieren und

keine Investitionen tätigen, die sie sich nicht leisten können, wenn es schiefläuft zu verlieren. Es ist ein spekulatives Investment, ja, aber sehr lukrativ.

Ein weiteres Risiko ist die Regulierung. Da Kryptowährungen noch relativ neu sind, sind die Regulierungsrahmen in vielen Ländern noch nicht ausgereift. Anleger sollten sich daher über die rechtlichen Rahmenbedingungen und etwaige Risiken informieren, die mit der Regulierung in ihrem Land verbunden sind.

Man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass es Betrugsfälle und Hackerangriffe gibt, die dazu führen können, dass Krypto-Investoren ihre Mittel verlieren. Anleger sollten daher unbedingt sicherstellen, dass sie ihre Kryptowährungen auf sichere Art und Weise aufbewahren (Hot- and Cold-Wallets etc.) und nur auf vertrauenswürdigen Plattformen

handeln.

Anleger müssen definitiv etwas Zeit und Geld investieren, damit sie mit Kryptoinvestments erfolgreich werden können. Was man dann letztlich erwarten kann, hängt stark von der eigenen Risikobereitschaft ab. Wer eine sichere Anlagestrategie mit Kryptos fährt, der braucht keine Angst vor einem etwaigen Totalverlust zu haben. Wer ahnungslos einfach mal selbst losstartet, sollte sich aber auch nicht erträumen, Renditen von 1.000 oder gar 10.000 % zu erwirtschaften. Wer hingegen beständig lernt und investiert, sich nicht aus der Fassung bringen lässt und etwas

risikoaffiner ist, der kann in den nächsten Jahren durchaus einen großen „Hit“ landen und dabei absurd viel Geld verdienen. Weitere Informationen zu den Chancen und Risiken findet man übrigens bei uns auf kryptoinvesting.net

Danke für das interessante Gespräch, Otis. Ich wünsche Ihnen für Ihre berufliche und private Zukunft alles Gute und vielleicht hört man ja nochmal voneinander?

Sehr gerne. Auch ich bedanke mich für die spannenden Fragen und alles Gute auch von mir und vielleicht sieht man sich ja in Zukunft nochmal.