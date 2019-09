Paar hat plötzlich 110.000 Euro auf dem Konto und verprasst alles - es endet böse

Ein Paar in den USA konnte sein Glück kaum fassen: Auf einmal hatte es 110.000 Euro mehr auf dem Konto - und verfiel in einen totalen Kaufrausch. Mit bösen Folgen.

120.000 Euro: Ein Paar aus den USA wusste nicht wie ihm geschah, als es kürzlich seinen Kontoauszug checkte. Schließlich war es auf einen Schlag reich - doch anstatt bei der Bank nachzufragen, woher das Geld stammte, verfielen die beiden in einen wahren Kaufrausch.

Das Paar aus Montoursville im US-Bundestaat Pennsylvania soll daraufhin das viele Geld regelrecht verprasst haben. Laut US-Medien hatte es sich sogleich einen n euen SUV, einen Wohnwagen, ein Rennauto und noch mehrere andere Motorfahrzeuge gegönnt.

Zudem sollen sie fast 13.600 Euro an Freunde und Familie verschenkt haben sowie einige ausstehende Rechnungen beglichen haben. Am Ende hatte das Paar nur noch einen Bruchteil des Geldes übrig. Zu seinem Leidwesen, wie sich schnell herausstellen sollte.

Bank bemerkt den Fehler - und schaltet Polizei ein: Paar mit Schuldenberg

Schließlich passierte, was passieren musste: Die Bank bemerkte ihren Fehler und wollte das Geld wieder zurückbuchen. Ursprünglich hätte es an eine Investmentfirma gehen sollen, heißt es. Und das Paar, das anfangs nur knapp 1.000 Euro auf dem Konto hatte, steht jetzt mit satten 100.000 Euro in der Kreide. Die Bank soll daraufhin sofort die Polizei verständigt haben. Nun wird gegen die beiden wegen Diebstahls ermittelt.

Video: Geld gefunden - das sollten Sie jetzt lieber nicht machen

Für den Fall, dass Sie eine große Menge Geld finden, schreibt der Gesetzgeber in Deutschland genaue Regeln vor. Wie Sie dann am besten handeln, erklärt der Videobeitrag.

Und wer glaubt, dass das Paar einfach nur aus Naivität das ganze Geld ausgegeben hatte, der wird eines Besseren belehrt. Der Polizei sollen die beiden am Ende gestanden haben, dass ihnen klar gewesen wäre, dass das Geld nicht für sie bestimmt gewesen sei. Widerstehen konnten sie scheinbar dennoch nicht.

