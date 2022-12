Berichte über Betrugsmasche mit gefälschten E-Mails – worauf Paypal-Nutzer im Zweifel achten sollten

Von: Anne Hund

Nutzer des Bezahldienstes müssen Berichten zufolge vermehrt mit „täuschend echten Phishing-Mails“ rechnen. Einige Merkmale sollten allerdings stutzig machen.

Paypal-Kunden sollten in diesen Tagen besser genauer hinsehen, wenn sie eine E-Mail bekommen haben. Denn Berichten zufolge könnte es sich dabei um sogenannte „Phishing“-Mails handeln. Also gefälschte E-Mails von Internetkriminellen, denen Firmen zum Opfer fallen können. So hätten viele Paypal-Kunden in ihren E-Mails aktuell seltsame Nachrichten gefunden, berichtete Welt.de bereits am 7. Dezember. Die Empfänger der Mail würden darüber informiert, dass sie eine Zahlung an ein drittes Unternehmen geleistet haben, obwohl sie die Zahlung gar nicht veranlasst hätten.

Berichte über Betrugsmasche mit gefälschten E-Mails – was Paypal-Nutzer wissen sollten

Das Problem ist, wie auch andere Medien berichteten, dass die betrügerischen E-Mails täuschend echt wirken. „Kriminelle haben offenbar den Mailserver von Paypal gekapert“, schrieb die Berliner Zeitung in ihrer Online-Ausgabe (Stand: 14. Dezember). Nutzerinnen und Nutzer müssten deshalb vermehrt mit „täuschend echten Phishing-Mails“ rechnen. Stutzig werden sollten Paypal-Nutzer dem Bericht zufolge zum Beispiel, wenn sie in einer Mail mit der Ansprache „Hallo liebe/r Kund/in“ angesprochen würden –statt wie bei seriösen E-Mails direkt mit ihrem Nutzernamen. „Ein weiteres Merkmal, das auf Betrug hinweist, ist, wenn Kunden in der Mail aufgefordert werden, sich über einen Link in ihr Konto einzuloggen“, berichtet das Portal Berliner-zeitung.de weiter. Ratsam sei es demnach in dem Zusammenhang, dass der Login „ausschließlich über die offizielle Paypal-Startseite oder App“ geschehen sollte.

Zwei-Faktor-Authentifizierung bietet zusätzlichen Schutz

Grundsätzlich bietet die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung zusätzlichen Schutz bei Online-Konten.

Grundsätzlich bietet zudem die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung, kurz 2FA, zusätzlichen Schutz bei Online-Konten. „Dann wird beim Login neben dem Pass­wort noch ein zweiter Faktor abge­fragt – etwa ein per SMS versandter oder per App generierter Pin-Code“, wie Stiftung Warentest generell über das Verfahren informiert. Viele Online-Portale bieten 2FA-Optionen an. Auch zum Beispiel bei Paypal gebe es die Möglichkeiten, die Zwei-Faktoren-Authentifizierung zu nutzen, wie das Portal Chip.de informiert.

„Pishing“: Verbraucherzentrale warnt generell vor Betrugsmasche im Netz

Die Verbraucherzentrale warnt generell vor der Betrugsmasche des „Phishings“ im Netz. Sie informiert auf ihrer Homepage regelmäßig über aktuelle Fälle. Beim Phishing versuchten Internetkriminelle, vertrauliche Zugangsdaten zu beschaffen, erklären die Verbraucherschützer und haben unter anderem folgenden wichtigen Hinweis:

„Betrügerische E-Mails sehen oft täuschend echt aus.“

„Wenn Sie nicht einschätzen können, ob eine E-Mail echt ist oder nicht, fragen Sie beim Anbieter nach. Aber Achtung: Antworten Sie nicht direkt auf die verdächtige E-Mail.“

„Wenn Sie eine E-Mail als Betrugsversuch identifiziert haben, klicken Sie nicht auf Links, und öffnen Sie keine Dateianhänge.“