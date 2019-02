Valentinstags-Angebote bei Aldi Süd - diese Hammer-Reise erwartet Sie

Auch diesen Donnerstag erscheint der neue Aldi-Prospekt wieder mit zahlreichen Angeboten. Diesmal versüßen kleine Gourmet- und Spafreuden alle Verliebten zum Valentinstag.

Jede Woche locken Aldi, Lidl, Rewe & Co. ihre Kunden mit saisonalen Schnäppchenangeboten montags und donnerstags in ihre Filialen. Besonders der Aldi Süd-Konzern lässt sich immer wieder Neues einfallen.

Im Prospekt von Aldi Süd für diesen Donnerstag, den 07. Februar 2019, finden sich wieder viele Angebote, die bereits ganz im Zeichen von Valentinstag stehen - sei es in Form von Herzchen-Schokolade, Rosen-Bouquets oder eine romantische Auszeit zu zweit.

Hier geht's zum Aldi Süd-Prospekt für Donnerstag.

Aldi Süd-Prospekt vom 07. Februar 2019:

In dieser Woche dreht sich alles rund um alle Verliebten. Darunter auch eine Wellnessreise für Pärchen. Doch handelt es sich auch wirklich um ein Schnäppchen - oder gibt es versteckte Kostenfallen, die den Traum-Urlaub schnell in einen Albtraum verwandeln können?

Österreich/Zillertal ins 4-Sterne-Hotel Alpendomizil Neuhaus

Mit Aldi Süd geht es ins beschauliche Tirol, wo das 4-Sterne-Hotel Alpendomizil Neuhaus auf Sie und Ihren Partner wartet. Dort können Sie im 1.500 Quadratmeter großen Wellnessbereich die Seele baumeln lassen oder sich eine der zahlreichen Wellnessanwendungen gönnen, für die Aldi-Kunden zusätzlich zehn Prozent Ermäßigung erhalten. Besonderes Schmankerl: Die Nutzung des "Kamillen-Saunadörfl" mit fünf verschiedenen Saunen ist auch im Preis inbegriffen. Die Verpflegung ist Halbpension. Wer seine Kinder mitnehmen möchte: Diese sind sogar bis Ende zehn Jahre frei. Kostenpunkt: drei Nächte ab 199 Euro. Der Reise-Code lautet 9318074.

Tipp: Bevor Sie zuschlagen sollten Sie sich vergewissern, zu welchem Reisezeitraum der Preis gilt bzw. inwiefern er zur Hauptsaison steigt. So beginnen mögliche Angebote auf der Aldi Süd-Homepage erst ab 14. April 2019. Das oben genannte Angebot ist zum Beispiel erst ab Ende Mai für ein kurzes Zeitfenster verfügbar. Passt das allerdings in den Terminkalender, können Sie getrost bei diesem Schnäppchen zuschlagen.

Aber auch die Technik zum kleinen Preis kommt in dieser Woche nicht zu kurz. Das Highlight: ein "Leichtgewicht mit Schnellladefunktion".

Medion Akoya Notebook E6246

Das Notebook mit Full HD Display und IPS-Technologie (Durchmesser von 15,6 Zoll) verfügt über einen Intel Pentium Silver N5000 Prozessor mit Intel UHD Grafik. Zudem besitzt es Windows 10 Home und einen 256 GB SSD & 4 GB DDR4 Arbeitsspeicher. Das Ober und Untergehäuse in edlem Grau besteht aus hochwertigem Aluminium und einem besonders schmalen Rahmen (17,9 Millimeter dünn). Die Maße sind: 36 x 1,79 x 24,4 cm. Zudem wiegt das Notebook 1,7 kg (inklusive Akku).

Außerdem kommt es mit einer Schnellladefunktion daher, in der der Akku von null auf bis zu 80 Prozent in nur 60 Minuten aufgeladen wird. Besonderes Schmankerl: der Turbospeicher, der eine schnelle Datenübertragung dank SSD möglich macht sowie eine HD Webcam und Mikrofon. Außerdem gibt es drei vollwertige USB-Ports, zwei davon USB 3.0, ein HDMI-Ausgang und ein USB-Typ-C-Anschluss. Die Garantie-Laufzeit beträgt drei Jahre. Kostenpunkt: je 399 Euro.

Das Technik-Portal Giga Online hat bereits den Test bei Aldi Nord gemacht. Dort wurde das Medion-Notebook bereits Ende Januar - ebenfalls für 399 Euro - angeboten. Das Urteil: Das Preis-Leistungsverhältnis ist sehr gut und auch das beworbene schmale und leichte Design kommt gut an. Allerdings befindet sich die Kamera unter dem Display, was laut dem Technikportal "keine optimale Position" darstelle. Zudem fühle sich das gute Stück durch die Aluminiumverkleidung "insgesamt sehr wertig" an. Zudem wird auch die Schnellladefunktion gelobt. Der Prozessor sei dagegen aber nicht "der Schnellste" - wer also ein leistungsstärkeres Notebook benötigt, der sollte dafür ein wenig mehr Geld in die Hand nehmen, so das abschließende Fazit.

Vorschau Aldi Süd Prospekt vom 14. Februar 2019

Easy Home Luftreiniger

Der in edlem Grau gehaltene Luftreiniger verspricht ein doppeltes Filtersystem: mit EPA-Filter und Aktivkohlefilter. Zudem verfügt er über einen Luftqualitätssensor, ein integrierter Leuchtring am Gehäuseboden zeigt die Luftqualität an. Weitere Funktionen inklusive:

An/Aus

Automatik-Betrieb

Ionenfunktion

Geschwindigkeitseinstellung (high-low-sleep)

Timer (1h/2h/4h/8h)

Der Luftreiniger ist circa 21 x 31,5 cm groß. Es sind noch weitere Farben verfügbar. Kostenpunkt: je 79,99 Euro.

Neuerung beim Aldi Süd-Prospekt: Warum wurde er verändert?

Seit der Kalenderwoche 40 erscheinen die Aldi-Schnäppchenangebote in neuem Gewand. So fällt auf, dass vermehrt Lebensmittel- und Haushaltsmittel in Markenqualität unter dem Motto "Markenkracher zum Aldi Preis" in den Fokus des mehrseitigen Prospekts rücken und diese nun ganz am Anfang platziert werden.

Zuvor musste man sich durch die wechselnden Aktionsangebote zu Mode, Elektronik, Möbeln & Co. auf den ersten Seiten blättern, welche bereits auf dem Prospekt-Cover groß angeteasert wurden. Nun finden Kunden diese erst im zweiten Teil des Prospekts, ab circa Seite 16. "Mit der Überarbeitung möchten wir unseren Kunden einen besseren Überblick über unsere aktuellen Angebote bieten", erklärte jetzt Alexandra Baukrowitz, Managerin im Marketing von Aldi Süd, gegenüber dem Technik-Portal Chip Online.

Ein weiterer Grund, warum der Prospekt nun im neuen Gewand erscheint, ist, dass der Discounter in den vergangenen Jahren immer weiter von seinem Billig-Image abgewichen ist. So produziert er jetzt nicht nur aufwendige und teure TV-Werbespots, sondern bietet nun auch wie Erzkonkurrent Lidl Markenprodukte an. Zudem werden immer mehr Filialen radikal modernisiert. So können Kunden seit kurzem Kaffee aus Automaten vor Ort ziehen oder auch loses Obst und Gemüse kaufen.

Wo früher der Backautomat und Paletten mit Kartons standen, in denen sich die Lebensmittel befanden, gibt es eine riesige Brottheke und aufgeräumte Regale. Chip Online zufolge will Aldi Süd sogar ein eigenes Tankstellennetz errichten. Der neue Prospekt soll dagegen halten - und Kunden zeigen, dass bei Aldi Süd noch immer Lebensmittel zum kleinen Preis im Fokus stehen.

Lesen Sie auch: Revolution in den Lidl-Regalen: Weil die Konkurrenz so erfolgreich damit ist, geht jetzt auch der Discounter neue Wege. Das könnte dem Image von Lidl gut tun.

Wann sind welche Produkte bei Aldi Süd im Angebot?

Unter die jeweils aktuellen Aldi-Angebote fallen Lebensmittel, Bekleidung, Sportgeräte, Outdoor-Gadgets und vieles mehr. Diese Produkte sollen zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis und zusätzlich zum Standardsortiment angeboten werden.

Wann gibt es immer die Aldi-Angebote?

Der Prospekt erscheint dreimal wöchentlich: Immer montags, donnerstags und samstags erscheinen bei Aldi Süd die neuesten Angebote. Zu jedem neuen Erscheinungstermin gibt es einen Prospekt, der die aktuellen Produkte enthält.

Wie lange ist mein Rückgaberecht bei Aldi?

In den FAQ von Aldi Süd heißt es hierzu: "Lebensmittel können Sie bei uns jederzeit und ohne Kassenbon umtauschen. Für alle anderen Produkte gilt eine zweimonatige Rückgabefrist."

Seit wann gibt es Aldi?

Der Name "Aldi" steht für Albrecht Diskont. Unter diesem Namen gibt es die Supermarkt-Kette seit dem Jahr 1913. Im Jahr 1961 wurde der Discounter in Aldi Süd und Aldi Nord aufgeteilt.

Was ist der Unterschied zwischen Aldi Süd und Aldi Nord?

Aldi Nord und Aldi Süd befinden sich im Besitz von Familienstiftungen. Der offensichtlichste Unterschied ist das Logo der beiden Discounter. Während Aldi Süd um blaue Farbe mit weißer Schrift eine orange-gelbe Umrandung hat, setzt sich das Aldi-Nord-Logo mit blauer Schrift auf weißem Hintergrund und roter Umrandung von seiner Schwesterfirma ab.

Zudem gibt es im Hinblick auf das Sortiment, die Händler sowie die Aktionen und Angebote diverse Unterschiede. Außerdem wird hinsichtlich Modernisierung und zusätzlichen Produkten in den Filialen (wie etwa die Backstation, die es seit 2009 in den Aldi-Süd-Filialen gibt) unterschieden.

Hinweis: Die hier besprochenen Inhalte entsprechen nicht der Meinung der Redaktion oder dienen zu werblichen Zwecken. Die Redaktion erhält keine Gegenleistungen jeglicher Art von den hier genannten Unternehmen.

Auch interessant:

Wütende Kundin fordert Entlassung von Lidl-Mitarbeiter - doch es kommt ganz anders

Den Aldi-Prospekt von Montag finden Sie hier.

Aldi: Nach Urteil fallen beliebte Produkte weg

Vorfall an der Kasse bei Aldi Süd: Kunde erhebt schwere Vorwürfe - so reagiert der Discounter

sca / jp / anb/