Wer nach 2040 in Rente geht, dessen Rente wird 100 Prozent versteuert

Sie gehen erst nach 2040 in Rente? Dann wird Ihre Rente zu 100 Prozent versteuert.

Kein Rentenfreibetrag mehr

Von Janine Napirca schließen

Im Jahr 2022 liegt der Rentenfreibetrag immerhin noch bei 18 Prozent – zukünftige Rentnerinnen und Rentner gehen leer aus.

Wenn der steuerpflichtige Teil Ihrer Jahresbruttorente den Grundfreibetrag übersteigt, müssen Sie eine Steuererklärung abgeben. 2022 liegt der Rentenfreibetrag für Alleinstehende bei 9.984 Euro im Jahr, für Verheiratete bei 19.968 Euro. Außerdem müssen Sie auf jeden Fall eine Steuererklärung abgeben, wenn Sie ein entsprechendes Schreiben vom Finanzamt erhalten.

Lesen Sie auch: Darum sollten Sie Ihr Rentenkonto regelmäßig checken.

Was genau versteht man unter der nachgelagerten Besteuerung bei der gesetzlichen Rente?

Nachgelagerte Besteuerung bedeutet, dass die Rente in voller Höhe der Einkommenssteuer unterworfen wird. Auf der anderen Seite werden Beiträge oder Aufwendungen zum Erwerb des Rentenanspruchs durch Steuerbefreiungen oder Sonderausgabenabzug einkommensteuerlich freigestellt.

Auch interessant: Ungewöhnliche Ideen, wie Sie 2022 Geld sparen.

Betroffen ist nicht nur die gesetzliche Rente, auch Erwerbsminderungsrente, Witwenrente, Waisenrente, sowie Riester-Rente, Rürup-Rente und betriebliche Altersvorsorge sind voll steuerpflichtig. Gegebenenfalls können Sie die private Altersvorsorge von der Steuer absetzen.

Lesen Sie auch: So viel Rundfunkgebühr müssen Sie aktuell bezahlen.

Wer vor 2040 in Rente geht, kann sich immerhin noch über einen kleinen Rentenfreibetrag freuen

Der Rentenfreibetrag ist abhängig vom Renteneintrittsjahr. Wer 2022 in Rente geht, kann sich über einen Rentenfreibetrag von 18 Prozent freuen. Nur 82 Prozent der Rente wird versteuert, 18 Prozent bleiben steuerfrei. In den kommenden Jahren wird der Rentenfreibetrag immer kleiner, sodass alle, die nach 2040 in Rente gehen, diese zu 100 Prozent versteuern müssen. (jn) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.