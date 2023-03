Rente richtig beantragen: Dokumente mindestens drei Monate vor Eintritt einreichen

Wenn man vom Berufsleben in die Rente übergeht, kommen die Rentenzahlungen nicht automatisch. So beantragen Sie Ihre Altersrente richtig und rechtzeitig.

Immer mehr Menschen bleiben heutzutage immer länger im Berufsleben. Der Grund sind einerseits mangelnde Fachkräfte, andererseits aber auch niedrige Renten, die nicht bei jedem zum Leben reichen. Trotzdem ist die Rente ein wichtiger Teil des Einkommens im Alter und Viele freuen sich, wenn sie endlich das Ruhestandsalter erreicht haben.

Allerdings kommt die Rente nicht automatisch zum Ende der Arbeitszeit aufs Konto, man muss sie bei der gesetzlichen Rentenversicherung beantragen. So beantragen Sie die Rente richtig und diese Voraussetzungen sind dafür notwendig.

Vor dem Antrag: Welche Voraussetzungen für welche Art der Altersrente gelten

Wer zeit seines Berufslebens gesetzlich rentenversichert war, hat mehrere Jahrzehnte lang in die Deutsche Rentenversicherung eingezahlt. Bei dieser wird zu Beginn der Rentenzeit dann auch die Altersrente beantragt, ebenso wie die Erwerbsminderungsrente, Schwerbehindertenrente oder Hinterbliebenenrente.

Für all diese Rentenarten gelten allerdings bestimmte Voraussetzungen, die der Versicherte erfüllen muss, um die jeweilige Rente zu bekommen. Bei der Altersrente gibt es vier verschiedene Modelle, die je nach Berufsleben und Anzahl der gearbeiteten Jahre, während der der Versicherte in die Rentenkasse eingezahlt hat. Diese Zeitspanne nennt sich Wartezeit und entscheidet über den Anspruch auf die jeweiligen Modelle.

Die Regelaltersrente kann jeder bekommen, der mindestens fünf Jahre in die Rentenkasse eingezahlt hat. Das kann zum Beispiel bei Personen zutreffen, die in jungen Jahren angestellt waren und sich danach selbstständig gemacht und nicht mehr in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben. Auch sie haben im Alter noch Anspruch auf diese eingezahlte Rente. Die Altersrente für langjährig Versicherte bekommt man nach 35 Jahren Wartezeit und die Altersrente für besonders langjährig Versicherte nach 45 Jahren Wartezeit. Auf die Altersrente für Schwerbehinderte besteht ebenfalls schon nach 35 Jahren ein Anspruch, sofern zu Beginn der Rente ein Behinderungsgrad von mindestens 50 vorliegt.

Zusätzlich zu den vollendeten Jahren an Wartezeit, zu denen übrigens auch Ersatzzeiten wie Erziehungszeiten, Zeiten der Pflege Angehöriger, Ausbildungszeiten, Leistungen bei Krankheit, ein Wehr- oder Zivildienst oder Zeiten der politischen Verfolgung (zum Beispiel in der ehemaligen DDR) zählen, muss der Versicherte auch das gesetzliche Rentenalter seines jeweiligen Geburtsjahres erreicht haben. 2023 erreichen zum Beispiel Personen das Rentenalter, die im Jahr 1957 geboren sind. Wer vor seinem Rentenalter in Rente gehen will, muss mit Abschlägen rechnen. Das sind in der Regel 0,3 Prozent pro Monat, die man früher in Rente geht, die von der Rente abgezogen werden.

Den Antrag auf Rente stellen: Welche Fristen muss man einhalten, um die Rente rechtzeitig zu bekommen?

Wer in Rente geht, kann auf den Antrag zur Altersrente nicht verzichten, denn die Rentenzahlungen kommen nicht automatisch. Um einen nahtlosen Übergang zwischen dem letzten Gehalt und der ersten Rentenzahlung zu gewährleisten, sollte man den Antrag am besten etwa drei Monate vorher zum Datum des Rentenbeginns stellen.

Der Kalendermonat, in dem sowohl die Wartezeit erfüllt als auch das Rentenalter erreicht ist, ist der Beginn der Rente. Innerhalb von drei Monaten nach diesem Zeitpunkt kann die Rente ebenfalls noch rückwirkend zum Rentenbeginn beantragt werden. Wer den Antrag erst später stellt, muss im Zweifel Ausfälle in Kauf nehmen.

Rentenantrag stellen: Welche Dokumente werden benötigt?

Beantragt wird die Altersrente bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Das kann durch einen Online-Antrag erledigt werden, der etwa 45 Minuten in Anspruch nimmt. Für den Antrag benötigen Versicherte ihre Versicherungsnummer, die zum Beispiel auf Gehaltsabrechnungen oder dem Sozialversicherungsausweis zu finden ist, sowie die IBAN des Kontos, auf das die Rente eingezahlt werden soll. Außerdem muss ein Nachweis über die Kranken- und Pflegeversicherung vorliegen, ebenso wie die Steueridentifikationsnummer, ein Personaldokument und im Falle einer Schwerbehinderung der Schwerbehindertenausweis und ein Feststellungsbescheid.

Wer zusätzlich zu den normalen Wartezeiten noch Ersatzzeiten, zum Beispiel der Kindererziehung oder der Ausbildung, vorlegen muss oder möchte, sollte diese ebenfalls einreichen. Wer Sozialleistungen bezieht, muss den letzten Bescheid vorlegen können und Antragsteller, die den Rentenantrag für jemand anderen ausfüllen, benötigen dafür eine Vollmacht oder eine Betreuungsurkunde und ebenfalls ein gültiges Personaldokument.