Gute Nachricht: Rentnerinnen und Rentner bekommen 2022 deutlich mehr Geld als geplant

Von: Janine Napirca

Teilen

Rentnerinnen und Rentner in Deutschland dürfen sich freuen: Zum 1. Juli gibt es mehr Rente.

Zum 1. Juli werden die Rentenbezüge in Deutschland deutlich erhöht, wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) berichtet. Mehr als 5 Prozent im Westen und sogar mehr als 6 Prozent im Osten sollen Rentnerinnen und Rentner dem Bericht zufolge zukünftig erhalten. Wie es zur Rentenerhöhung 2022 gekommen ist und was das für Sie bedeutet, erfahren Sie hier.

Rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner können sich aufgrund der Rentenerhöhung zum 1. Juli 2022 über ein Plus von mehr als 5 Prozent freuen. Um genau zu sein, gibt es 5,35 Prozent mehr Geld. Im Osten liegt die Rentenerhöhung sogar bei 6,12 Prozent, wie aus dem Bericht hervorgeht. Erfahren Sie außerdem, ob es sich lohnt, freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen.

Ich freue mich, dass wir eine deutliche Rentenanpassung ankündigen können. Das ist eine gute Nachricht für die Menschen, die den Laden jahrelang am Laufen gehalten haben.

Der Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil betonte außerdem, dass die Entwicklung der Rente nicht von der Entwicklung der Löhne abgekoppelt werden dürfe.

Zunächst rechnete man mit einer niedrigeren Rentenerhöhung, da der Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil dem Bericht zufolge Ende November noch von einer Rentenerhöhung in Höhe von 4,4 Prozent gesprochen hatte. Laut RND sprach die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund Gundula Roßbach von „einer der höchsten Rentenanpassungen in Deutschland seit Einführung der Rentenversicherung“.

Mit dieser Rentenerhöhung solle gleichzeitig die aktuelle Preissteigerung für Rentnerinnen und Rentner abgemildert werden. Warum die Rentenerhöhung im Osten höher ausfällt als im Westen? Dem Bericht zufolge hat das mit der Rentenangleichung zwischen Ost und West zu tun. Lesen Sie hier, welche steuerlichen Vorteile Pensionskassen haben.

Da sich die Rentenerhöhung stets an der Lohnentwicklung des Vorjahres orientiert, gab es 2021 eine Nullrunde bei der Rente. Denn die Corona-Pandemie hatte 2020 zu einem wirtschaftlichen Einbruch geführt. Rein rechnerisch wäre dem Bericht nach sogar eine Rentenkürzung fällig gewesen. Die Rentengarantie hat genau das jedoch verhindert.

Nachholfaktor

2021 ging es wirtschaftlich wieder bergauf, sodass 2022 eine deutliche Rentenerhöhung ansteht. Durch die Rentengarantie im vergangenen Jahr, welche eine Rentenkürzung verhindert hatte, müsste nun eigentlich aufgrund des Nachholfaktors auch die Rentenerhöhung gedämpft werden.

Dem Bericht zufolge hatte die FDP in den Koalitionsverhandlungen auf die Wiedereinführung des Nachholfaktors bestanden. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kündigte einen entsprechenden Gesetzesentwurf an, in dem neben dem Nachholfaktor auch Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente berücksichtig würden.