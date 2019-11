"Rich Kids of Munich": So verprassen Schickeria-Kinder die Kohle ihrer Eltern

Wer eine Rolex trägt verprasst sein Geld nicht und wer einen Ferrari fährt auch nicht sonderlich. Wer sich ständig irgendwelchen Ramsch kauft hingegen schon. Es muss keine Rolex sein. Aber es gibt Dinge deren Wertverlust äußerst drastisch ist und Dinge die relativ wertbeständig bleiben. Ich kann 10 Jahre eine Rolex tragen und habe praktisch faktisch keinen Cent dafür ausgegeben. Ob ich tausend Euro am Abend ausgebe, weil ich 1000 Euro zum Ausgeben habe, oder 100 weil ich nur 100 ausgeben kann, am Ende ist bei beiden der Geldbeutel leer. Komisch, bei den Familien wo Geld wie Heu da ist, da wird erwartet das der Nachwachs sparsam lebt, das Sparen lernt, das Geld wertschätzen. Die meisten Jugendlichen ( egal was die Eltern verdienen) geben erstmal ihr Geld, was ja in einem gewissen Alter meistens noch von den Eltern kommt für irgendwelchen " Protz" aus. Die haben ja auch noch nichts groß geschaffen und schmücken sich meist mit fremden Federn ( Beruf der Eltern, Turnschuhen, Taschengeld, Auto der Eltern etc. Oder sie schämen sich für ihre Eltern, was noch schlimmer ist. Typisches Verhalten in dem Alter. Klar wenn natürlich viel Geld da ist, kann man noch besser protzen. Auch mit einer extrem lauten Boombox rumlaufen, sich so unterhalten das es jeder mitbekommt oder 5 Monate sparen um sich dann olle schnöde Turnschuhe zu kaufen. Und wenn die Eltern sehr erfolgreich sind und viel Geld da ist, ist es auch nicht immer so einfach als Jugendlicher. Die Eltern leisten sich ständig etwas und als Kind soll man dann so tun als wäre man bettelarm? Warum soll man nicht innerhalb einer Familie daran partizipieren was vielleicht die vorhergehende Generation geschaffen hat? Manchmal war es Glück, der richtige Zeitpunkt, die richtige Branche etc. Das können die Kinder vielleicht ihren Eltern gar nicht gleich tun und schon gar nicht in dem Alter. Aber es ist auch schwierig, wenn zwischen dem was die Eltern vorleben und haben und dem wie die Kinder leben eine riesige Diskrepanz entsteht.