So befreien Sie sich jetzt ganz legal vom Rundfunkbeitrag

Die GEZ reiht sich in eine lange Schlange von mittlerweile verhassten Dingen dieses Staates ein. Ist ungefähr so auf einer Stufe wie der nutzlose Grüßaugust namens Bundespräsident. Aber Hauptsache die Asche stimmt und alle können sich weiter die Taschen vollstopfen.

Es geht einzig und alleine darum, ob ich etwas was ich nicht bestellt habe zwangfinanzieren muss. Es wurde ein Vertrag mit den einzelnen Bundesländern zu Lasten des Bürgers gemacht. Ein Gesetz ist das nicht. Folglich ist es nicht bindend. In Wirklichkeit muss der deutsche Bürger über 8 Milliarden € für einen aufgeblähten Staatsfunkapparat mit extrem hohen Gehälter/Pensionen bezahlen. Habe seit 2 Jahren kein Staatsfunk mehr angeschaut und verzichte wegen der ständigen oberlehrerhaften linksgrün Belehrungen, effekthascherische Ansagen von Moderatoren und Doofwerbung auf öfftl.TV /Radio.

Ja klar haben diese Menschen es nicht leicht.

Und klar können diese das Angebot auch niemals nutzen, von daher ist die Befreiung in Ordnung.

Auch wenn diese Menschen nicht immer Sonderbehandlungen wollen.

Doch was ist mit all den anderen eventuellen Fällen.

Früher musste man zumindest nicht den vollen Betrag zahlen wenn man keinen Fernseher hat, aus welchen Gründen auch immer.

Es ist einfach ungerecht das man für solch einen Mist, den man nicht haben will, zahlen muss.