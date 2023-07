Uhr im Blick: Wer den richtigen Zeitpunkt wählt, spart beim Einkaufen Geld – und schont die Nerven

Von: Anna Heyers

Angebote der Supermärkte versprechen jede Woche Sparpotenzial beim Einkauf. Doch auch mit dem Blick auf die Uhrzeit lässt sich Geld sparen – und ganz nebenbei auch noch die eigenen Nerven.

Mit Blick auf die immer noch hohen Preise ist es verständlich, sparen zu wollen. Dabei ist es ganz gleich, welche Methode zum Sparen man anwendet: die Umschlag-Methode, die ein festes Budget vorgibt, das klassische Haushaltsbuch für einen Kostenüberblick oder doch eher eine entsprechende Bank-Option für die Anlage der eigenen Finanzen. Auch für unterwegs gibt es einige Ratschläge, wie man seinen Konsum unkompliziert einschränken und damit sparen kann, etwa mit der Berechnung des sogenannten Latte-Faktors.

Auch rund um das Thema Einkauf gibt es Empfehlungen, wie Sand am Meer. Aber wussten Sie, dass es einen Tag zum Einkaufen gibt, der besser ist als andere? Oder wann man die größten Schnäppchen machen kann? Finanztip hat einige Tipps zusammengefasst.

Der beste Tag der Woche zum Einkaufen

Gerade samstags sind viele volle Einkaufswagen in den Gängen zu sehen und man muss meist länger an der Kasse warten. Ähnliches passiert, wenn man rund um die Feierabendzeit einkaufen möchte. (Symbolbild) © Rolf Poss/Imago

Laut Finanztip ist der Dienstag der beste Zeitpunkt, um seinen Einkauf zu erledigen. Das bestätigt auch Christian Böttcher vom Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) gegenüber RTL. Er nennt dazu auch noch eine Uhrzeit, zu der es vergleichsweise ruhig ist: „Der späte Dienstagvormittag gegen 11 Uhr ist der Zeitpunkt, wo die geringsten Umsätze gemacht werden, auch der Mittwoch ist ein eher ruhiger Tag.“

Ein wichtiger Punkt für alle Menschen, die keine Lust auf Stau in den Gängen oder lange Schlangen an den Kassen haben. So wird der Einkauf weniger stressig und die Nerven werden geschont.

Bestimmte Uhrzeiten besser meiden

Wer lange Wartezeiten und Menschenmengen eher vermeiden möchte, der sollte laut Finanztip den Feierabend meiden. Das betrifft den späten Nachmittag beziehungsweise den frühen Abend. Samstag einkaufen gehen? Davon wird ebenfalls abgeraten, da hier viele Menschen ihren Wocheneinkauf erledigen. So ist im Laden nicht nur einiges los, die Körbe der Kunden sind auch tendenziell voller als unter der Woche.

Die beste Chance auf Schnäppchen

Die Auswahl an Brot, Obst, Gemüse und anderen Frischeprodukten kann kurz vor Ladenschluss durchaus minimiert sein. Aber: Häufig gibt es genau zu diesem Zeitpunkt auch einige Restposten, die noch wegmüssen. Am höchsten ist die Chance auf Schnäppchen kurz vor Sonn- oder Feiertagen. Da spielt die Haltbarkeit der Lebensmittel dann ebenfalls eine Rolle.

Übrigens: Dieser Tipp gilt nicht nur für Supermärkte. Auch auf Wochenmärkten kann man kurz vor Ende noch ein paar Schnäppchen ergattern.