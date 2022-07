Spielhallen im Internet: So sind die Chancen und Risiken beim Glücksspiel

Glücksspiel ist bequem über Laptop oder Smartphone möglich – seien Sie sich über die Chancen und Risiken bewusst. © VitalikRadko/PantherMedia

Wer echtes Geld in Spielhallen im Netz einsetzt, sollte sich über die Chancen und Risiken bewusst sein. Natürlich ist auch die Wahl eines seriösen und legalen Anbieters wichtig.

Viele Menschen haben ihre Zweifel, was Online-Spielhallen betrifft. Schließlich heißt es nicht umsonst: „Das Haus gewinnt immer.“ Das oberste Ziel der Anbieter besteht jedoch darin, dass die Gäste wieder kommen. Daher sorgen die Betreiber der Spielotheken dafür, dass ihre Kunden das Spiel genießen – und das ist nur möglich, wenn diese sich sicher und geschützt fühlen. Aber wie genau stehen die Chancen, dass man Gewinne einfährt?

Chancen und Risiken in Online-Spielhallen: Legen Sie Ihr Budget fest

Es liegt in der Natur des Glücksspiels, dass der Zufall eine große Rolle spielt. Sie sollten sich daher über die Wahrscheinlichkeiten der jeweiligen Spiele informieren. Wenn Sie Ihre Gewinnchancen in der Spielhallen verbessern wollen, müssen Sie die Abläufe, die Chancen und den richtigen Zeitpunkt zum Aufhören verstehen. Die Wahrscheinlichkeiten können sich von Spiel zu Spiel unterscheiden. Letztendlich entscheiden Glück und Pech darüber, ob man gewinnt oder verliert. Bevor Sie beginnen, sollten Sie in jedem Fall zuerst Ihr Budget festlegen, mit dem Sie spielen möchten.

Spielhallen im Internet arbeiten mit Zufallsgeneratoren. Diese werden von Behörden streng reguliert und untersucht, sodass die angegebenen Wahrscheinlichkeiten auch wirklich der Wahrheit entsprechen. Bei einem seriösen und legalen Anbieter können Sie sich sicher sein, dass hier keine Tricksereien stattfinden.

Online-Spielhallen seit Juli 2021 legal – bei den richtigen Anbietern

Seit Juli 2021 sind Online-Glücksspiele deutschlandweit erlaubt. Nur unter bestimmten Voraussetzungen erhalten die Spielhallen eine offizielle Glücksspiellizenz und dürfen sich als legaler und seriöser Anbieter bezeichnen. Diese zeichnen sich durch ein faires und sicheres Spiel aus.

JackpotPiraten und BingBong gehören zu den ersten 100-prozentig legalen Online-Spielhallen in Deutschland. © Mernov

Der erste legale Glücksspiel-Anbieter in Deutschland ist Mernov, der die Online-Spielhallen BingBong.de und jackpotpiraten.de betreibt. Die Firma hat ihren Sitz in Berlin und sie verwendet nur geprüfte und lizenzierte Online-Slots von renommierten Herstellern, darunter Novoline oder Merkur. Gewinnauszahlungen erfolgen garantiert innerhalb von 24 Stunden.

Nach der Registrierung bekommen neue Spieler 5 Euro Startguthaben bei JackpotPiraten und 50 Freispiele bei BingBong. Dort finden Sie Klassiker wie „Book of Ra", „Eye of Horus", „Fruitinator" oder „Sizzling Hot". Darüber hinaus findet bei JackpotPiraten jeden Donnerstag eine wöchentliche Jackpot-Ziehung statt, bei der alle registrierten und verifizierten Kunden teilnehmen und 25.000 Euro gewinnen können – und zwar ohne Einzahlung.

Hilfe bei Glücksspielsucht Auf bundesweit-gegen-gluecksspielsucht.de können Sie sich jederzeit kostenlos und anonym über die Risiken der Glücksspielsucht informieren und sich beraten lassen. Die Teilnahme am Glücksspiel ist ab 18 Jahren erlaubt.