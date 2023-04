Warren Buffett: Drei simple Aktienregeln vom erfolgreichsten Investor aller Zeiten

Der Einstieg in den Aktienmarkt sollte gut überlegt sein. Star-Investor Warren Buffett zufolge sind vor allem drei Regeln wichtig.

Warren Buffett gilt als der erfolgreichste Investor aller Zeiten. Seine Fähigkeit, Unternehmen zu bewerten und kluge Investitionsentscheidungen zu treffen, hat ihm den Spitznamen „Orakel von Omaha“ eingebracht. Der Geschäftsmann hat ein Vermögen von rund 107,8 Milliarden Dollar und ist somit der sechst reichste Mann der Welt. Sein Reichtum ist auf clevere Aktiengeschäfte wie den Kauf von Anteilen an Unternehmen wie Coca-Cola, American Express und IBM zurückzuführen. Doch der US-Amerikaner ist nicht nur Börsen-Guru, sondern leitet außerdem Berkshire Hathaway, eines der größten Konglomerate von Unternehmen weltweit. Bis heute gilt Warren Buffett als Anleger-Ikone, zu der die ganze Welt aufblickt.

In Sachen Investments kann niemand Warren Buffett das Wasser reichen. © SMG/ZUMA Wire/Imago

Warren Buffett: Drei einfache Aktienregeln

Seine Tipps werden als das Nonplusultra aller Investitionsstrategien betrachtet. Tatsächlich sind diese gar nicht so kompliziert, wie viele wohl vermuten würden. Warren Buffett führt seinen Erfolg vor allem auf drei einfache Grundregeln zurück, die er befolgt hat. Die Idee dafür erhielt er von dem US-Wirtschaftswissenschaftler und Investor Benjamin Graham, der 1949 das Buch „Intelligent investieren“ veröffentlichte. Buffett bezeichnete das Werk sogar als das „mit Abstand beste Buch, das je über das Investieren geschrieben wurde“. Bis heute gilt es als echte Anleger-Bibel. Doch um welche drei Tipps handelt es sich eigentlich?

1. Eine Aktie ist ein Anteil am Unternehmen

Ein berühmtes Zitat von Warren Buffett lautet: „Aktien sind einfach. Man kauft bloß Anteile an einem großartigen Unternehmen mit höchst integrem und fähigem Management für weniger als seinen inneren Wert. Dann behält man diese Anteile für immer.“ Deshalb ist es wichtig, sich im Vorfeld genau über das Unternehmen zu informieren, in das man investieren will. Wie verhält sich der Wettbewerb? Wie sieht die aktuelle wirtschaftliche Situation aus? Wie ist die Geschäftsführung zu bewerten? All diese Faktoren tragen dazu bei, das Unternehmen besser einschätzen zu können. Schließlich hält man mit der Aktie selbst einen Teil an der Firme inne – egal, wie klein der Bruchteil auch sein mag.

2. Keine Panik bei Marktschwankungen

Der Aktienmarkt ist dominiert von vielen Höhen und Tiefen. Die meisten Anleger jubeln, wenn der Börsenkurs nach oben geht und stöhnen, wenn der Kurs fällt. Laut Warren Buffett ist es allerdings einer der größten Fehler, derart emotional auf Marktschwankungen zu reagieren. Er verweist dabei auf Benjamin Grahams Metapher von „Mr. Market“. Dieser ist manisch-depressiv und je nach Tag euphorisch, gleichgültig oder tieftraurig. Aufgrund seiner Unzuverlässigkeit nennt „Mr. Market“ stets verrückte Preise, die nicht dem wahren Wert des Unternehmens entsprechen. Die Kunst besteht darin, emotional nicht in diese Launen verwickelt zu werden, sondern die manischen beziehungsweise depressiven Gemütszustände für den eigenen Vorteil zu nutzen.

Buffett rät davon ab, Aktien bei jeder Kursschwankung zu kaufen oder zu verkaufen. Im Jahresrückblick zeichne sich schließlich ab, dass große Unternehmen stets ein deutliches Plus einfahren. Der Hochpunkt sei in der Regel doppelt so hoch wie der Tiefpunkt. Diese Tatsache müsste eigentlich jeden Anleger beruhigen, „Mr. Market“ und seine Launen weniger ernst zu nehmen. An der Wall Street und in den Nachrichten stünde dagegen nur das Preisziel im Fokus. Der tatsächliche Wert des Unternehmens geht laut Buffett dabei unter. Deshalb blickt sich der Star-Investor oft Unternehmen für potenzielle Investitionen an, ohne den tatsächlichen Preis zu kennen. Ihm sind andere Faktoren wie die dauerhafte Konkurrenzfähigkeit und die Bewertung des Geschäftsmodells deutlich wichtiger.

3. Sicherheitsmarge beim Investieren beachten

Die sogenannte Sicherheitsmarge ist ein zentraler Grundsatz von Buffetts Investitionsstrategie und ein wichtiger Faktor, um langfristig erfolgreich an der Börse zu sein. Anleger sollten eine Aktie nur dann kaufen, wenn der Marktpreis deutlich unter dem berechneten Wert des Unternehmens liegt und man somit einen erheblichen Rabatt erhält. Ansonsten besteht ein Verlustrisiko, sobald sich der Marktpreis korrigiert. Mit anderen Worten: Eine Aktie soll erst gekauft werden, wenn sie den Anleger förmlich anschreit, weil ihr Preis so günstig ist. Je niedriger der Preis ist, desto mehr Sicherheit hat man mit Hinblick auf zukünftige Ereignisse an der Börse.