Steuererklärung für 2022 – welches Finanzamt ist am schnellsten bei der Bearbeitung?

Von: Anna Heyers

Endlich: Die Steuererklärung wurde gemacht und abgegeben. Jetzt beginnt die Zeit des Wartens. Aber wie lange eigentlich? Einige Ämter sind schneller als andere.

Jedes Jahr aufs Neue: ran an die Steuererklärung. Dabei ist es relativ egal, ob man sie mithilfe einer Software ausfüllt, mit dem ELSTER-Programm oder ganz klassisch auf Papier – vielen Menschen raubt das Eintragen der Daten den letzten Nerv. Hat man sich dann endlich dazu durchgerungen, alles ausgefüllt und die Formulare verschickt, per Post oder digital, herrscht erst einmal Freude darüber – und die Wartezeit beginnt.

Je nachdem, in welcher Gegend man wohnt, dauert die Bearbeitung der Steuererklärung manchmal Monate – oder aber nur wenige Wochen. Hier eine Übersicht, wo die Finanzämter am schnellsten sind, und wo die Bearbeitung am längsten dauern kann.

Steuererklärung: Hier arbeiten die Finanzämter am schnellsten

Laut einer Untersuchung des Steuererklärungsportals Lohnsteuer-kompakt.de brauchen Finanzämter 2022 für die Bearbeitung der Steuererklärung im Schnitt 53,6 Tage. Das Steuerportal hat außerdem einen Ländervergleich gestartet und ausgewertet, dass die Bürger in Berlin mit durchschnittlich 45,8 Tagen ihre Ergebnisse am schnellsten bekommen, die Hansestadt Hamburg Platz 2 belegt (ø 46,7 Tage) und die Ämter in Nordrhein-Westfalen mit 47,5 Tagen im Schnitt auf dem dritten Platz liegen.

Ein paar Tipps von Stiftung Warentest helfen im Übrigen dabei, Auslagen geschickt abzurechnen und bei der Steuererklärung so viel Geld zurückzubekommen.

Steuererklärung: Hier arbeiten die Finanzämter am langsamsten

Wenn die schnellsten Ämter bekannt sind, sind es meist auch die langsamsten. Auch die zeigten sich in der Auswertung des Steuerportals. So vergingen im Schnitt 60,5 Tage in Baden-Württemberg, in Brandenburg 72,8 und – als Schlusslicht – 82,1 Tage in Bremen. Im Vergleich zum Jahr 2021 brauchten die Ämter 2022 für die Bearbeitung der Steuererklärungen 4,6 Tage länger.

Übrigens: Mit fünf Tipps kann man bei der Steuererklärung bis zu 1.000 Euro herausholen.

Ein Überblick der Bearbeitungsdauer nach Bundesländern

Je nachdem, in welchem Bundesland man lebt, wartet man kürzer oder länger auf die Ergebnisse der Steuererklärung. Hier ein Überblick über die schnellsten Finanzämter Deutschlands:

Platz Bundesland ø Bearbeitungsdauer (in Tagen) 1 Berlin 45,8 2 Hamburg 46,7 3 Nordrhein-Westfalen 47,5 4 Rheinland-Pfalz 50,3 5 Hessen 51,4 6 Sachsen 52,2 7 Bayern 53,5 8 Niedersachsen 54 9 Sachsen-Anhalt 54,3 10 Saarland 54,4 11 Mecklenburg-Vorpommern 55,3 12 Thüringen 55,6 13 Schleswig-Holstein 56,3 14 Baden-Württemberg 60,5 15 Brandenburg 72,8 16 Bremen 82,1

Übrigens: Die Steuererklärung für 2022 muss bis Ende September beim Finanzamt sein.

Die schnellsten Städte bei der Bearbeitung der Steuererklärung

Auf der Homepage von Lohnsteuer-kompakt kann man außerdem auch prüfen, wie schnell einzelne Städte, beziehungsweise einzelne Finanzämter, bei der Bearbeitung der Steuerunterlagen sind. Hier ein Überblick über die Top 3 der schnellsten Finanzämter Deutschlands:

Olpe (NRW), ø 23,6 Tage Dillenburg (Hessen), ø 24,1 Tage Solingen (NRW), ø26,1 Tage

Gut zu wissen: Von den zehn schnellsten Finanzämtern liegen sechs in Nordrhein-Westfalen.