Bund der Steuerzahler: Ab jetzt fließt Einkommen ins „eigene Portemonnaie“

Von: Anne Hund

Der Bund der Steuerzahler hat den 12. Juli zum „Steuerzahlergedenktag“ ernannt: Bis zu diesem Datum hätten die Bundesbürger allein für die öffentlichen Kassen gearbeitet.

Nach Berechnungen des Bunds der Steuerzahler zahlt ein durchschnittlicher Arbeitnehmer mehr als die Hälfte von jedem verdienten Euro über Steuern und Abgaben an den Staat. Aus diesem Grund hat der Bund der Steuerzahler den 12. Juli zum „Steuerzahlergedenktag“ ernannt: Bis zu diesem Datum hätten die Bundesbürger allein für die öffentlichen Kassen gearbeitet.

Einkommen: „Steuerzahlergedenktag“ am 12. Juli

Der Steuerzahlergedenktag basiert laut Bund der Steuerzahler auf Schätzungen durchschnittlicher Einkommensbelastungsquoten von Privathaushalten. Die zugrundeliegenden Daten stammen aus dem Jahr 2021 und wurden hochgerechnet. „Die Einbeziehung von Sozialabgaben bei der Analyse von Einkommensbelastungen ist im Übrigen wissenschaftlich und international üblich“, erklärte der Verein einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge. Auch die OECD arbeite so.

Mit Blick auf den 12. Juli hatte der Bund der Steuerzahler auf seiner Website mitgeteilt: „Ab 05:12 Uhr arbeiten die Bürger dann wieder für ihr eigenes Portemonnaie. Das gesamte Einkommen, das die Steuer- und Beitragszahler vor diesem Datum erwirtschaftet haben, haben sie – rein rechnerisch – in Form von Steuern und Abgaben an öffentliche Kassen abgeführt.“

Bund der Steuerzahler: „Von 1 Euro bleiben nur 47,3 Cent“

Damit liege die Einkommensbelastungsquote für einen durchschnittlichen Arbeitnehmer-Haushalt in diesem Jahr „bei voraussichtlich 52,7 Prozent“. Diese Prognose habe das Deutsche Steuerzahlerinstitut (DSi) auf Basis repräsentativer Haushaltsumfragen des Statistischen Bundesamts vorgelegt. „Demnach gehen von jedem verdienten Euro 52,7 Cent an den Staat – nur 47,3 Cent bleiben zur freien Verfügung“, rechnet der Bund der Steuerzahler weiter vor.

Das Geld sitzt bei vielen Verbrauchern alles andere als locker. Nicht zuletzt die Lebensmittelpreise sind massiv gestiegen.

Indirekte Steuern gesunken

Im Vergleich zum Vorjahr sei die Belastung damit um 0,3 Prozentpunkte gesunken. „Dies liegt zum Beispiel an der reduzierten Mehrwertsteuer auf Erdgas und Fernwärme, an rückläufigen Immobiliensätzen und damit sinkenden Grunderwerbsteuern sowie an der abgeschafften EEG-Umlage“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Indirekte Steuern gehen Bürgern nicht unmittelbar von ihrem Gehalt ab.

Kritik am „Steuergedenktag“ – Berechnung bei Ökonomen umstritten

Der Steuerzahlergedenktag ruft jedes Jahr allerdings auch Kritiker auf den Plan. Die Berechnung ist bei Ökonomen höchst umstritten, wie es in dem Bericht der dpa-heißt. „Der Bund der Steuerzahler inszeniert sich gerne als steuer- und finanzpolitisches Gewissen der Nation“, sagte der Steuerexperte des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Stefan Bach laut dpa. Er repräsentiere dabei vor allem die Interessen der Besserverdienenden. Außerdem beziehe der Steuerzahlerbund Sozialabgaben in seine Rechnung mit ein, die keine Steuern seien. „Den Beiträgen stehen individuelle Leistungsansprüche gegenüber.“ Das gelte besonders für Rentenbeiträge.

Ebenfalls nicht gewürdigt werde, dass der Staat mit den Steuern öffentliche Leistungen und sozialen Ausgleich finanziere, die für das Funktionieren einer modernen Volkswirtschaft wesentlich seien. Insoweit bekämen Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen die Steuern wieder zurück – wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Tatsächlich stelle sich die Frage nach Niveau und Effizienz der öffentlichen Leistungen und der sozialen Sicherung. Dazu aber leiste der „Steuerzahlergedenktag“ keinen konstruktiven Beitrag.