Sind Sie ständig blank? Dann könnte das an Ihrem Alter liegen

Sie sind Ende des Monats immer blank? Dann haben Sie laut einer neuen Studie ein bestimmtes Alter erreicht, in dem sie Geld mit beiden Händen aus dem Fenster werfen.

Haben Sie das Gefühl, dass Sie gerade mehr Geld ausgeben als früher? Am Ende des Monats sind Sie ständig pleite und freuen sich schon auf ihren nächsten Gehaltscheck? Dann liegt es wohl daran, dass Sie jetzt zur Ü30-Fraktion angehören. So hat eine neue Studie ergeben, dass Menschen in diesem Alter besonders viele Ausgaben haben.

Hochzeit, Kinder, Flitterwochen: Mit 31 Jahren geben Menschen am meisten Geld aus

Das behauptet nun ein britisches Kreditunternehmen, das die Studie durchführen ließ, wie Stern Online berichtet. Stattdessen fließe das erwirtschaftete Einkommen in größere Anschaffungen, zum Beispiel für größere Lebensziele wie Hochzeit oder die Familienplanung. Doch es kommt noch dicker: So sollen Menschen im Alter von 31 Jahren nicht nur das meiste Geld ausgeben, sondern 25 Prozent von ihnen Immobilienkredite aufnehmen müssen, um sich den Traum vom Eigenheim leisten zu können.

Studie: Kein Geld fürs Alter, dafür aber jahrelanges Kreditabstottern?

Zudem bekommen 20 Prozent Kinder, 14 Prozent heiraten und fahren in die Flitterwochen. Das kostet alles viel Geld - und zwar exakt 48.000 Euro, wie das Kreditunternehmen zu berichten weiß. Um all diese Ausgaben bewältigen zu können, nehmen schließlich 20 Prozent der unter 34-Jährigen einen satten Kredit auf.

