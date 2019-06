Studie deckt auf: 21 Krankenkassen im Leistungs-Check - Ergebnis überrascht

Wie zufrieden sind Kunden mit dem Service und den Leistungen ihrer Krankenkasse? Dieser Frage ist jetzt eine Studie nachgegangen - mit überraschendem Ausgang.

Leistungen, Kundenservice und Kostenerstattungen: Eine Studie wollte nun von 2.344 gesetzlich Krankenversicherten wissen, als wie gut sie das Angebot ihrer Krankenkasse empfinden. Zudem fanden die Forscher heraus, welche gesetzliche Krankenkasse am beliebtesten hierzulande ist.

Dazu hatte das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) die Befragten gebeten, ihre Kasse in den Punkten Service und Leistungsangebot zu bewerten. Aber auch zu den Kategorien Zuverlässigkeit und Transparenz sowie häufige Ärgernisse sollten die Teilnehmer ihre Meinung kundtun. Mit dem Ergebnis: Insgesamt waren die Probanden mit dem Service ihrer Kasse zufrieden.

Gesetzliche Krankenkassen im Check: Kunden größtenteils mit Leistungen und Service zufrieden

So meinten drei von vier Befragten, dass diese ihre Bedürfnisse im Großen und Ganzen gut erfüllen würden. Auch der Kontakt zur Kasse wäre zufriedenstellend, am häufigsten käme dieser der Studie zufolge durch Telefon oder E-Mail zustande.

Doch wie sieht es mit den Leistungen aus? Schließlich bieten viele gesetzliche Krankenkasse Bonusprogramme, Gesundheitskurse oder sonstige Zusatzleistungen wie Zahnprävention an. Diese wurden laut Studie positiv angenommen, etwa 73 Prozent der Probanden waren damit zufrieden. Das galt auch für den Schutz persönlicher und krankheitsbezogener Daten. Allerdings beschwerten sich drei von zehn Befragten über eine fehlende Transparenz bei den Versicherungsbedingungen und jeder Dritte fand, dass die Frage der Kostenübernahme bei einigen Kassen viel zu umständlich gelöst würde.

Jeder Dritte hätte sich aber dagegen schon mal über "keine oder zu geringe Kostenerstattung für bestimmte Behandlungen" geärgert, jeder Sechste über zu lange Bearbeitungszeiten von Anträgen. Unfreundlicher Kundenservice oder missverständliche Informationen zum Leistungsangebot waren für etwa zwölf Prozent der Befragten Grund zu Ärgernis. Doch welche gesetzliche Krankenkasse konnte in allen Kategorien am meisten punkten?

Überraschendes Ergebnis: Bei dieser Krankenkasse haben die Kunden nichts zu meckern

Der Studie zufolge waren die Versicherten der SBK Siemens-Betriebskrankenkasse mit Abstand am zufriedensten, vor allem in puncto Leistungsangebot und Zuverlässigkeit. Es gab zudem kaum Beanstandungen. Ebenfalls aufs Siegertreppchen hatte es die Techniker Krankenkasse geschafft. Sie folgte auf Platz zwei, da sie ebenfalls in fast allen Kategorien am höchsten bewertet wurde. Die Befragten lobten hier vor allem den ausgezeichneten Service. Die Bronzemedaille erhielt dagegen die Knappschaft, sie konnte mit überdurchschnittlicher Transparenz sowie guten Leistungen punkten. Weitere gesetzliche Krankenkassen, die gut abschnitten:

IKK Classic

BKK Mobil Oil

Viactiv Krankenkasse

IKK Südwest

