Reisen und Flüge sind teurer geworden: Urlaubsgeld mindert die Kosten, aber wer bekommt es?

Von: Anna Heyers

Eine Finanzspritze wie das Urlaubsgeld würde wohl den meisten Arbeitnehmern gefallen – aber längst nicht jeder bekommt sie. Welche Bedingungen gelten.

In den letzten Monaten sind die Preise stetig gestiegen. Das betrifft nicht nur die Kosten für Lebensmittel, Strom und Gas, sondern unter anderem auch die Kosten für einen Urlaub. Laut einem Bericht der Tagesschau sind alleine im letzten Jahr Flüge um bis zu 50 Prozent teurer geworden. Auch Angebote für Sommer-Pauschalreisen, zum Beispiel nach Portugal oder Griechenland, waren laut einer Auswertung des Reiseportals Holidaycheck etwa 20 bis 30 Prozent kostenintensiver als noch 2019.

Diese Kosten zu stemmen und eine schöne Zeit fern der Arbeit zu verbringen, dabei kann das Urlaubsgeld helfen. Dies wird von einigen Arbeitgebern an ihre Mitarbeiter gezahlt und auch 14. Monatsgehalt genannt. Aber längst nicht alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten diese Sonderzahlung. Was sind also die Bedingungen – und hätten Sie eigentlich Anspruch?

Urlaubsgeld – was ist das genau?

Das Urlaubsgeld vom Arbeitgeber gehört zu den sogenannten Sonderzahlungen, genau wie das Weihnachtsgeld. Diese Finanzspritze ist eine freiwillige Leistung, die im Arbeitsrecht keine Grundlage hat. Das Urlaubsgeld sollte allerdings nicht verwechselt werden mit dem Urlaubsentgelt (der gesetzlichen Fortzahlung des Lohns im Urlaub, ähnlich der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall).

Bindend ist das Urlaubsgeld nur dann, wenn es in der Betriebsvereinbarung, dem Arbeitsvertrag oder dem Tarifvertrag vereinbart wurde. Übrigens: Hat der Arbeitgeber wiederholt ein Urlaubsgeld gezahlt (z.B. die letzten drei Jahre), können die Angestellten davon ausgehen, es wieder zu erhalten. Es besteht also ein Gewohnheitsrecht. Aber auch diese sogenannte betriebliche Übung hat keine Verankerung im Gesetz.

Wer erhält Urlaubsgeld

Laut einem Bericht in der Wirtschaftswoche (WiWo) erhalten fast 50 Prozent aller Tarifangestellten in Deutschland auch Urlaubsgeld. Da diese Sonderzahlung sehr beliebt ist, wird auch gerne in Stellenanzeigen mit dem Urlaubsgeld geworben: „Unternehmen, die ihren Angestellten Urlaubsgeld auszahlen und in ihren Jobangeboten am besten noch den konkreten Betrag nennen, verschaffen sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen personalsuchenden Firmen“, sagt Index-Marketingchef Philipp Diefenbach in der Wirtschaftswoche. Dem Statistischen Bundesamt zufolge beträgt das Urlaubsgeld im Schnitt etwa 1.600 Euro (brutto).

Übliche Branchen, in denen Urlaubsgeld gezahlt wird, sind laut WiWo zum Beispiel:

Holz- und Kunststoff verarbeitende Industrie

Papier verarbeitende Industrie

Metallindustrie

Druckindustrie

Kfz-Gewerbe

Versicherungsgewerbe

Einzelhandel

Chemische Industrie

Gebäudereinigerhandwerk

Höheres Urlaubsgeld im Westen

Bei der Übersicht der Wirtschaftswoche wird auch deutlich, dass die Angestellten in Westdeutschland im Durchschnitt fast 500 Euro mehr Urlaubsgeld erhalten, als ihre Kolleginnen und Kollegen in Ostdeutschland. Laut Businessinsider liegt das an der „deutlich selteneren Tarifbindung bei Unternehmen in Ostdeutschland. Neben regionalen Diskrepanzen müssen auch Frauen (41 Prozent) häufiger ohne Urlaubsgeld auskommen als Männer (49 Prozent).“