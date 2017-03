Thomas de Maizière lädt in München zum Bürgerdialog ein

Diskutieren Sie beim Bürgerdialog am Dienstag, 04. April 2017 mit dem Bundesminister des Innern Dr. Thomas de Maizière, MdB und weiteren Gästen.

Deutschland ist in Bewegung. Nicht nur die Zuwanderung der jüngsten Zeit, auch die Folgen von Globalisierung und Digitalisierung und die vielen Krisen weltweit bergen das Potenzial für Verunsicherung und den Wunsch nach einfachen Lösungen. Halt und Orientierung sind daher wichtiger denn je. Dazu müssen wir uns vergewissern: Was macht uns als Deutsche aus? Wie wollen wir in Deutschland zusammen leben? Welche Werte leiten uns dabei?

Bürgerdialog in München: Wie wir zusammen leben wollen

+ Thomas de Maizière, Bundesminister des Innern. Unsere freiheitlich demokratische Grundordnung bildet den rechtlichen Rahmen für unser Zusammenleben. Aber auch unsere christlich-jüdisch geprägte Kultur, regionale Brauchtümer und typisch deutsche Tugenden bestimmen uns in unserer Lebens- und Wesensart. Der Bundesminister des Innern Thomas de Maizière möchte mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und über unsere Identität und unser Wertefundament diskutieren. Gemeinsam soll diskutiert werden, was wir tun können, um unsere Werte aktiv zu leben und mit Stolz zu verteidigen. Unter dem Twitter-Hashtag #gemeinsam können im Vorfeld der Veranstaltung Fragen eingebracht werden.

Die Veranstaltung wird fachlich im Rahmen einer Themenpatenschaft von der Bertelsmann Stiftung begleitet. Sie ist Teil der Werkstattreihe „Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration: #gemeinsam für ein starkes Deutschland.“

Informationen zum Bürgerdialog "Deutschland, wer bist du? Wie wir zusammen leben wollen"

Wann : Dienstag, 04. April 2017, 09.00 Uhr – 14.30 Uhr

: Dienstag, 04. April 2017, 09.00 Uhr – 14.30 Uhr Wo: Gaszählerwerkstatt, Agnes-Pockels-Bogen 6, 80992 München

Weitere Informationen und Anmeldung unter: http://bmi.ffpr.de/werkstattreihe