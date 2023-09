Jobs mit wenig Konkurrenz und hohem Gehalt: Bis zu 114.000 Euro im Jahr sind möglich

Von: Anna Heyers

Die Frage nach dem Gehalt ist für viele Bewerber wichtig und die Antwort kann entscheidend sein. Doch einige Jobs haben Arbeitssuchende kaum auf dem Radar, wie ein aktuelles Ranking zeigt.

Aktuell präsentiert sich der Arbeitsmarkt für Bewerber rosig. Es besteht vielerorts ein Mangel an geeigneten Talenten und die Anzahl der offenen Stellen in Unternehmen sind laut Handelsblatt nach wie vor auf einem historischen Höchststand. Und das, obwohl einige Unternehmen inzwischen Sparprogramme einführen und Stellen abbauen.

Das Job-Portal Indeed wertete für das Handelsblatt das Jahresgehalt verschiedener Stellen aus und listete auf, in welchen Branchen die Verdienstmöglichkeiten am größten sind. Die Spitzenplätze belegen hier Mediziner, die generell nicht nur gute Aussichten auf eine Anstellung, sondern auch auf gute Gehälter haben. Doch auch andere Berufszweige stehen gut dar.

Hohe Gehälter bei wenig Konkurrenz – wo man gut verdienen kann

Die Analysten von Indeed prüften in einem Zeitraum von drei Monaten, um festzustellen, wie stark die Konkurrenz um ein bestimmtes Jobprofil war und verglichen die Klicks mit anderen Stellenanzeigen auf dem Job-Portal. Eine größere Differenz zwischen den Klickzahlen deutete auf weniger Mitbewerber hin.

In den Top-Positionen häufen sich Stellenangebote für Ärzte, Fachkräfte aus dem Technologie-Sektor und der Baubranche. Annina Hering, Arbeitsmarkt-Expertin von Indeed, ist von dieser Entwicklung nicht überrascht. Sie erklärte im Gespräch mit dem Handelsblatt: „In diesen Segmenten haben Talente, trotz der makroökonomischen Herausforderungen, weiterhin allerbeste Chancen, eine Anstellung zu finden und auch sehr gut bezahlt zu werden.“

Auswertung: Wo gibt es viel Gehalt, aber wenige Bewerber?

Laut der Auswertung von Indeed, wird in den folgenden 15 Jobs gutes Gehalt gezahlt, es bewerben sich aber nur wenige Interessenten im Vergleich zu anderen Stellenanzeigen auf dem Job-Portal.

Berufsbezeichnung Jahresgehalt im Durchschnitt (brutto) Bewerberinteresse im Vergleich Agenturpartner 114.000 € -65 % Oberarzt 106.700 € -92% Rechtsanwalt 99.100 € -57 % Oberbauleiter 99.000 € -80 % Solution Archtect 96.700 € -87 % Cloud Engineer 85.000 € -77 % Facharzt 77.900 € -59 % .NET-Entwickler 77.600 € -90% Steuerberater 77.300 € -78 % Assistenzarzt 77.100 € -71 % Senior-Projekt-Manager 76.900 € -67 % Baufinanzierungsberater 76.000 € -83 % Software-Architekt 72.800 € -91 % Software-Entwickler C/C++ 72.400 € -58 % Site Reliability Engineer 70.400 € -80 %

Quelle: Handelsblatt.com

Expertin sagt, der Arbeitsmarkt sei „robust und stark“

Annina Hering beobachtet derzeit einen insgesamt „sehr robusten und starken“ Arbeitsmarkt. Laut ihren Beobachtungen gibt es bei Indeed aktuell immer noch mehr als 50 Prozent Stellenangebote mehr als vor der Pandemie. Monatlich kommen eine Million neue Stellen hinzu. Dies bedeutet, dass die Chancen derzeit in allen Bereichen außergewöhnlich gut sind.

Die Ausbildung zum Arzt dauert lange, ist intensiv und meist auch teuer. Dafür kann man am Ende oft gut verdienen – und hat vergleichsweise wenig Konkurrenz. (Symbolbild) © Cavan Images/Imago

Unter den Top-Jobprofilen mit dem geringsten Bewerberinteresse finden sich zwar einige, bei denen die Zugangshürden hoch sind, wie zum Beispiel der Beruf des Arztes oder Rechtsanwalts. Allerdings gibt es genauso gut Profile, die einen Quereinstieg ermöglichen, wie der Sales Consultant. Dieser Beruf ermöglicht einen Einstieg aus dem Vertriebsbereich. Das Jahresgehalt beträgt 66.000 Euro.

Höheres Gehalt gewünscht? Ein Jobwechsel kann sich lohnen

Bei Indeed wird laut Handelsblatt generell empfohlen, sich als Kandidat aktiv auf dem Arbeitsmarkt umzusehen – auch abseits spezifischer Jobprofile. Ganz besonders dann, wenn man sich ein höheres Gehalt vorstellt. Laut der Expertin Hering sei ein Jobwechsel „immer noch eine der besten Möglichkeiten, einen deutlichen Gehaltssprung zu machen.“ Angesichts der derzeit hohen Inflation ist sie sich sicher, dass viele gut ausgebildete Talente darüber nachdenken, ihren aktuellen Job zu wechseln. Dies gilt insbesondere, wenn der Wettbewerb um die Stellen gering ist und der Aufwand für Bewerbungen daher überschaubar bleibt.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anna Heyers sorgfältig überprüft.