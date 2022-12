VHS-Kassetten verkaufen: Für diese Disney-Filme können Sie Summen im vierstelligen Bereich kassieren

Von: Sophia Adams

Sie haben noch alte VHS-Kassetten daheim? Einige davon können Sie jetzt teuer verkaufen – sofern es sich um bestimmte Disney-Klassiker handelt.

Als Videorekorder nach und nach durch DVD-Player ersetzt wurden, wussten viele nicht, was sie mit den Bergen an VHS-Kassetten anfangen sollen. Verkaufen schien damals keine Option zu sein, denn wer wollte schon Geld für alte Kassetten ausgeben, wenn es doch DVDs gibt? Wer in Schränken und Boxen Platz schaffen wollte, sah sich also in den allermeisten Fällen dazu gezwungen, die VHS-Kassetten zu entsorgen.

Eine Entscheidung, die der eine oder andere nun bereuen könnte: Ein Blick auf Ebay verrät, dass nicht nur Münzen oder seltene Schuhe bei Sammlern begehrt sind, sondern auch Disney-Filme auf VHS – und die werden teilweise für Summen im dreistelligen oder sogar vierstelligen Bereich verkauft.

Alte VHS-Kassetten verkaufen: Das sollten Sie beachten

Egal, ob „Susi und Strolch“, „Das Dschungelbuch“ oder „Der König der Löwen“: Sammler scheinen generell ein großes Interesse an VHS-Kassetten der Disney-Klassiker zu haben. Auf Ebay bieten einzelne Händler ihre Kassetten deshalb für Preise zwischen 100 Euro bis 500 Euro an – in Einzelfällen sogar für über 1.000 Euro.

Kann man eine Disney-Kassette deshalb automatisch für mindestens 100 Euro verkaufen? Nein, bestimmte Kriterien müssen natürlich erfüllt sein. Grundsätzlich gilt: Je besser der Zustand, umso höher können Sie den Preis ansetzen. Für potentielle Käufer ist eine abgegriffene VHS im Vergleich zu einer brandneuen und kaum benutzten Kassette logischerweise weniger attraktiv.

Einen Unterschied macht zudem die Edition Ihrer VHS. Falls auf Ihren Kassetten seitlich ein schwarzer Diamant abgebildet ist, sind Sie im Besitz einer „Black-Diamond-Edition“. Diese Version ist in der Regel mehr wert als normale Kassetten. Bessere Chancen auf einen gewinnbringenden Verkauf haben Sie außerdem, falls Sie englische Versionen von Disney-Filmen daheim haben.

VHS-Kassetten von Disney: Diese Filme sind bei Sammlern begehrt

Es ist schwer zu sagen, mit wie viel Geld Sie für eine VHS tatsächlich rechnen können. Focus hat trotzdem ein paar Beispiele von Disney-Filmen zusammengetragen, die bei Sammlern besonders begehrt sind:

„Alice im Wunderland“ im Originalzustand (eingeschweißt), Wert : bis zu 800 Euro

im Originalzustand (eingeschweißt), : bis zu 800 Euro „Dumbo“ als „Black-Diamond“-Edition, Wert : bis zu 3.700 Euro

als „Black-Diamond“-Edition, : bis zu 3.700 Euro „Die Schöne und das Biest“ als „Black-Diamond-Classic“-Edition (1992), Wert : bis zu 5.000 Euro

als „Black-Diamond-Classic“-Edition (1992), : bis zu 5.000 Euro „Das Dschungelbuch“ , Wert : bis zu 2.700 Euro

, : bis zu 2.700 Euro „Aladdin“ in englischer Sprache und als „Black-Diamond-Classic“-Edition, Wert: bis zu 22.000 Euro

Tipp: Wenn Sie sich unsicher sind, für wie viel Geld Sie eine VHS verkaufen können, lohnt es sich, die Angebote bei Ebay durchzugehen und sich dort an den Preisen zu orientieren. (soa)

