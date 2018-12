Weihnachtsgeschenke bei Amazon: Sichern Sie sich jetzt reduzierte Produkte

Zahlreiche Rabattaktionen gibt es in der Vorweihnachtszeit beim Online-Shop Amazon - wir zeigen Ihnen die besten Schnäppchen, stark reduzierte Produkte und die schönsten Geschenke für Ihre Liebsten.

Die Overlock-Nähmaschine von W6 WERTARBEIT ist stufenlos verstellbar. Abstimmung auf jede Stoffart möglich. Nähen, schneiden und versäubern in einem Arbeitsgang. Drei oder vier Fäden verfügbar je nach verwendeter Naht. Einfaches und schnelles umschalten von Standard auf Rollsaum. Zur Vorweihnachtszeit auf Amazon für nur 204,99 statt 269,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt .

Gehäusehöhe: 13mm; Gehäusegröße: 45mm. Bandbreite: 24mm; Bandumfang: 200 +/- 5mm. Bandmaterial: Edelstahl. Wasserdichtigkeit: 5 ATM. Verpackt in einer Fossil Tin (mit verschiedenen Designs zum Sammeln). Zur Vorweihnachtszeit auf Amazon für nur 79,00 statt 189,00 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt .

Hochwertiger Filter, entfernt Pollen, Staub, Bakterien, Viren, ultrafeine Partikel bis zu einer Größe von 0, 02µm und sogar Gerüche und Gase aus der Luft. App-Anbindung: Steuerung des Gerätes, Aufzeichnung und Überwachung der Luftqualität, Allergiemanagement. AeraSense Technologie informiert in Echtzeit per numerischer Luftqualitätsanzeige und Farbsignal über die aktuelle Luftqualität. Zur Vorweihnachtszeit auf Amazon für nur 372,99 statt 579,99 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt .

Dieses Bundle enthält das neue Echo Plus (2. Gen.) und eine Philips Hue-Glühlampe – alles, was Sie benötigen, um mit Ihrem Smart Home loszulegen. Echo Plus hat einen integrierten Zigbee-Hub, mit dem kompatible Smart Home-Geräte ganz einfach eingerichtet und gesteuert werden können, und bietet einen verbesserten Klang für das Streamen von Musik. Zur Vorweihnachtszeit auf Amazon für nur 149,99 statt 169,94 Euro erhältlich. Hier geht's zum Amazon-Produkt.