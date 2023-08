Trinkgeld-Knigge für Dänemark – was Sie bei einem Urlaub im Nachbarland beachten sollten

Von: Anna Heyers

Teilen

Zwar oft ein Streitthema, aber: Trinkgeld ist in Deutschland üblich. Allerdings nicht zwingend in den Nachbarländern. Wie sieht es zum Beispiel in Dänemark aus?

In Deutschland gibt man Trinkgeld. Die Faustformel lautet hier: etwa zehn Prozent der Rechnungssumme. Bei Beträgen unter zehn Euro wird häufig aufgerundet. Eine Pflicht ist die Bonuszahlung für Angestellte in Deutschland aber nicht – Trinkgeld ist immer freiwillig. Ein Großteil der Bürger zahlt es trotzdem, um guten Service beim Friseur, im Restaurant oder Café oder während der Taxifahrt zu honorieren.

Anders sieht es mitunter im Urlaub aus. Für Dänemark etwa die Tourismusexperten von VisitDenmark auf der Homepage: „In Dänemark sind Trinkgelder, etwa in Hotels, Restaurants, Taxis oder beim Friseur, nicht so üblich. Sie sind bereits in den Rechnungen enthalten. Sollten Sie jedoch besonders mit dem Service zufrieden sein, können Sie dies natürlich gerne honorieren.“ Wer das aber machen möchte, sollte sich an bestimmte Werte halten.

Trinkgeld im Dänemark-Urlaub

Ganz egal, ob zum langen Familienurlaub oder bei einer kurzen Stippvisite: Wer in Dänemark unterwegs ist, wird über kurz oder lang auch in eine Situation kommen, in der man sich fragt: „Gebe ich Trinkgeld und wenn ja, wie viel?“

Die Zeit vor dem Euro: Wer kennt diese Währungen noch? Fotostrecke ansehen

Trinkgeld, auf Dänisch auch drikkepenge genannt, ist für Dänemark (und andere skandinavische Länder) nicht üblich. Das heißt aber nicht, dass man es nicht geben kann. Wer mag, kann, genau wie in Deutschland, guten Service belohnen – egal wo. Laut Focus kann man sich hier aber an folgenden Dingen orientieren:

Café & Restaurants : Bei Speisen und Getränken ist eine Service-Pauschale schon inklusive. Trinkgeld wird nicht erwartet. Aufrunden ist immer möglich. Focus rät hier: „fünf Prozent des Rechnungsbetrages“

: Bei Speisen und Getränken ist eine Service-Pauschale schon inklusive. Trinkgeld wird nicht erwartet. Aufrunden ist immer möglich. Focus rät hier: „fünf Prozent des Rechnungsbetrages“ Housekeeping : Hier rät Focus zu 16 Kronen/Übernachtung (ca. 2 €), ca. 8 Kronen/Essensbestellung beim Zimmerservice

: Hier rät Focus zu 16 Kronen/Übernachtung (ca. 2 €), ca. 8 Kronen/Essensbestellung beim Zimmerservice Taxi : gerne aufrunden

: gerne aufrunden Friseur: kein Trinkgeld erwartet

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Geld finden Sie im Geld-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Trinkgeld zahlen: in bar oder mit Karte?

In Cafés und Restaurants ist eine Service-Pauschale meist inklusive. Bei einer geführten Bootsrundfahrt sollte man sich daran orientieren, ob eine Dose o.ä. mit Kleingeld ausliegt und dann ggf. etwas geben. (Symbolbild) © seacat/Imago

Ob man das Trinkgeld in bar gibt oder gleich mit Karte zahlt, ist in Dänemark eine noch wichtigere Frage als hier. Denn obwohl in Deutschland die Kartenzahlung (bzw. Apple Pay & Co.) langsam zunehmen, zahlten trotzdem noch zig Tausende Bürger am liebsten mit Bargeld. In Dänemark ist das anders: Fast alles wird mit der Bankkarte oder einer entsprechenden, digitalen Alternative bezahlt. Trinkgeld sollte man aber trotzdem in bar geben.