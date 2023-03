Pasta-Wissen: Welche Nudel passt am besten zu welcher Soße?

9 / 10

Casarecce: Diese um sich selbst gedrehte Nudel ist in Deutschland nicht ganz so bekannt, wie andere Pastasorten. Aufgrund ihrer Form und den so entstehenden beiden Hohlräumen nehmen sie Soßen wunderbar auf. Casarecce sind am besten für stückige Soßen geeignet, mit Fleisch, Fisch oder gehacktem Gemüse. © jirkaejc/Imago