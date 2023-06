Von einfach bis ausgefallen, hier kommen die 14 leckersten Salate zum Grillen

Von: Sandra Keck

Auch wenn Steaks und Würstchen auf dem Rost oft die Hauptrolle spielen, ohne leckere, frische Salate als Beilage beim Grillfest, wäre es eine doch einsame Show.

Wir beginnen mit einem Lieblingssalat der Deutschen. Kartoffelsalate machen nicht nur satt, sondern fördern auch den Regionalstolz. Entweder man ist im Team süddeutscher Kartoffelsalat...

...oder eben im Team Mayo mit einem norddeutschen Kartoffelsalat. Rezepte mit Mayonnaise-Dressing sollten im Sommer unbedingt gekühlt werden.

Doch Kartoffelsalate schmecken nicht nur mit Essig-Öl oder Mayo, wie dieser gebackene Kartoffelsalat mit italienischem Flair und Parmaschinken, Mozzarella und Tomate beweist.

Auch ein griechischer Kartoffelsalat mit Tsatsiki, Oliven und Feta ist eine leckere Abwechslung beim Grillen.

Wenn man von Sattmacher-Salaten spricht, dann kommt direkt nach dem Kartoffel- der Nudelsalat. Dieser mediterrane Tortellini-Salat mit Mozzarella und getrockneten Tomaten ist das perfekte Rezept für eine Grillbeilage.

Oder lieber ein wenig klassischer in Form eines vegetarischen Curry-Nudelsalates? Das Rezept ist schnell zubereitet und schmeckt zu Steak, Würstchen und Grillkäse.

Wer den viralen „Green Goddes"-Trend verfolgt und gemocht hat, der wird diesen grünen Nudelsalat lieben.

Wenns sich das Grillfest spontan ankündigt, dann ist ein schneller Couscoussalat mit Minztee einfach die Rettung.

Couscous ist wunderbar vielseitig und schmeckt auch in Rot, mit Paprikamark (Ajvar), roten Zwiebeln, Feta und Pinienkernen. Schnell gemacht und einfach lecker.

In die Reihe der schnellen und unkomplizierten Salate reiht sich ein bunter Bohnensalat mit Avocado ein. Konserven auf, Dressing ran und fertig!

Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht – der vegane orientalische Blumenkohlsalat ist in kurzer Zeit zubereitet und schmeckt einfach himmlisch.

Vor zehn Jahren noch unbekannt und mittlerweile ein Klassiker! Mit Feta und Minze ist dieser Wassermelonensalat perfekt gegen die Sommerhitze!

Die Kombination von Bacon, Tomaten und Salat schmeckt nicht nur auf einem Sandwich, sondern auch zum Grillen in Form eines BLT-Salates.

Und wenn der Grill schon heiß ist, dann kann man doch auch die Beilage darauf rösten, oder? Die gegrillte Salatherzen mit Feta und Honig sind unfassbar einfach zu machen und super lecker.

Sommerzeit ist Grillzeit! Die Sonne strahlt, die Vögel zwitschern und der Duft von köstlichem Grillgut liegt in der Luft. Doch während Würstchen und saftige Steaks die Hauptrolle auf dem Rost spielen, gibt es einen wahren Helden, der oft im Schatten steht: der leckere Salat! Obwohl er manchmal als Beilage abgetan wird, verdienen Salate beim Grillen einen ganz besonderen Platz auf dem Teller. Hier sind ein paar Gründe, warum sie einfach nicht fehlen dürfen:

1. Der ultimative Geschmackskick

Wer denkt, dass Salate langweilig sind, hat definitiv noch nicht die richtigen Kreationen probiert. Frische Blattsalate mit saftigen Tomaten, knackigen Gurken, und cremigem Dressing sorgen für einen frischen und intensiven Geschmack, der perfekt mit dem Gegrillten harmoniert. Aber auch Gemüsesalate mit gegrilltem Paprika, Zucchini oder Mais bringen eine aromatische Vielfalt auf den Teller, die jeden Gaumen verzaubert. Die Kombination aus warmem Grillgut und kühlem Salat ist einfach unschlagbar!

2. Die perfekte Balance

Ehrlich gesagt, kann Grillen manchmal ein bisschen schwer im Magen liegen. Fettige Bratwürste und scharfe Marinaden können den Körper belasten. Hier kommen Salate ins Spiel! Mit ihrem hohen Gehalt an Ballaststoffen und Vitaminen bringen sie die perfekte Balance auf den Teller. Sie sorgen für Frische, Leichtigkeit und bringen einen gesunden Touch auf die Grillparty.

3. Kreative Vielfalt

Salate sind wahre Meister in Sachen Vielfalt. Es gibt unzählige Variationen, die den Grillabend aufpeppen können. Wie wäre es mit einem erfrischenden chinesischen ‚smashed‘ Gurkensalat? Oder einem würzigen Krautsalat mit Blauschimmelkäse-Dressing? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Salate bieten die Möglichkeit, neue Geschmackskombinationen auszuprobieren und das Grillfest kulinarisch aufzuwerten. Und für alle, die lieber nicht auf Kreativität, sondern auf Klassiker setzen, freuen sich über mehrere Gründe, warum man Obst nicht mit Salat mischen sollte.

4. Geselligkeit am Salatbuffet

Ein weiterer großer Vorteil von Salaten beim Grillen ist die gesellige Atmosphäre am Salatbuffet. Man stelle sich vor, man sitzt mit seinen Freunden im Garten, die Sonne strahlt und ihr genießt gemeinsam das Essen. Jeder bringt seinen Lieblingssalat mit und es entsteht eine bunte Auswahl an Köstlichkeiten. Man tauscht Rezeptideen aus, probiert sich durch die verschiedenen Kreationen und genießt das Essen in geselliger Runde. Salate bringen Menschen zusammen und schaffen eine harmonische Stimmung.

5. Das gewisse Extra

Neben all den praktischen Gründen gibt es noch einen weiteren wichtigen Aspekt: Salate verleihen dem Grillabend das gewisse Extra. Weil ohne Salate ist das Grillwürstchen ganz schon alleine auf dem Teller.

Die leckersten Salate zum Grillen mit Kartoffeln, Reis, Couscous und Co. von Einfach Tasty

Ob mit Reis, Nudeln oder Kartoffeln, ein leckerer Salat macht das Grillfest erst komplett (Symbolbild). © rimmabondarenko/Canva.com

Um zum Rezept zu gelangen, klicke einfach auf den Link:

Also, beim nächsten Grillabend sollte man auf keinen Fall die Salate vergessen. Sie sind die wahren Helden auf dem Rost, die das Grillgut ergänzen und den Gaumen verwöhnen. Ganz egal, ob als Beilage oder als Hauptdarsteller – Salate machen den Grillabend zu einem geschmackvollen Fest, bei dem sich alle rundum wohlfühlen. Also ran an die Salatschüssel und guten Hunger!

