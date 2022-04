Tragen Sie aktiv zu artgerechter Tierhaltung bei – mit ANDECHSER NATUR

Nicht nur Kuhmilch, auch Ziegenmilch wird in den ANDECHSER NATUR-Produkten verarbeitet. © ANDECHSER NATUR

Für die ANDECHSER NATUR Bio-Produkte wird ausschließlich zertifizierte Bio-Milch verwendet. Die artgerechte Haltung und Fütterung der Kühe und Ziegen stehen an erster Stelle.

ANDECHSER NATUR Bio-Produkte kommen ohne den Zusatz künstlicher Zusatzstoffe, Aromen oder gentechnisch veränderten Substanzen aus. „Natürliches natürlich belassen“ lautet die Devise der Andechser Molkerei Scheitz – mit Erfolg. So überzeugen ANDECHSER NATUR-Produkte geschmacklich vor allem durch ihre Naturbelassenheit und den Einsatz bester Rohstoffe wie der wertvollen Bio-Milch von insgesamt 642 verbandszertifizierten Bio-Milchlieferanten.

Die Landwirte sind alle den Öko-Anbauverbänden Bioland, Demeter, Biokreis oder Naturland angeschlossen. Regelmäßig überprüfen unabhängige Kontrollstellen die Einhaltung der strengen Richtlinien. Alle Milchbauern erfüllen außerdem den Andechser Bio-Standard, der einen einzigartigen, geschlossenen und transparenten Futterkreislauf beinhaltet. Die Tiere erhalten ausschließlich Bio-Futter, wovon der Großteil aus Rauhfutter (Heu und Gras) bestehen muss.

Hier finden Sie alle Bio-Milchlieferanten der Andechser Molkerei Scheitz auf der interaktiven Karte

Die Andechser Molkerei Scheitz weiß um die Funktion von Landwirten als wichtigstes Glied in der Lebensmittelversorgung – und arbeitet mit Bio-Bauern, die größten Wert auf ökologische Landwirtschaft legen. So sind alle Milchlieferanten seit Generationen im Geschäft, halten alte Rinderrassen und bilden sich ständig weiter – etwa im Bereich der Kälberaufzucht bei der Mutter-Kuh oder in Projekten zum Thema CO2-Reduktion.

Impressionen: ANDECHSER NATUR unterstützt regionale Bio-Milchbauern

ANDECHSER NATUR fördert artgerechte Haltung von Kühen und Ziegen

Die Familienbetriebe haben eine enge Beziehung zu ihren Tieren, was starken Einfluss auf die Haltung hat. Die Tiere leben in Herden-Gemeinschaften, was den sozialen Kontakt untereinander stärkt. Ein großzügiger Auslauf von mehr als einem Fußballfeld Fläche pro Kuh hält die Tiere durch viel Bewegung gesund. Auf der Weide können es schon mal mehrere Kilometer sein, die eine Kuh am Tag zurücklegt. Durch die Weideprämie der Andechser Molkerei Scheitz können immer mehr Kühe und Ziegen auf saftigen Wiesen grasen und natürliches Futter finden. Weidehaltung ist die natürlichste Art der Nahrungsaufnahme. Das zeigt sich auch im Geschmack und in der Qualität der Milch. So enthält die Milch von Weidekühen mehr gesunde ungesättigte Fettsäuren als etwa Milch von Stallkühen. Auch bequeme Liegeboxen mit Einstreu und Massagebürsten fördern das Wohlbefinden der Tiere.

Auch den Ziegen der Andechser-Molkereien geht es im Alpenvorland besonders gut. Durch den Auslauf im Freien und eine gesunde Futtergrundlage mit zahlreichen Kräutern ist der Ziegenmilchgeschmack der ANDECHSER NATUR Bio-Produkte nur mild bis leicht aromatisch. Ziegenmilchspezialitäten haben seit 1994 bei der Andechser Molkerei Scheitz einen festen Platz im Sortiment. Dazu gehören klassische Bio-Ziegenmilch, Bio-Ziegenjoghurt mild und verschiedene Käsesorten wie Bio-Ziegencamembert, Bio-Ziegenbutterkäse und Bio-Ziegenbergkäse. Bio-Ziegenkäse wird mit einem besonderen handwerklichen Geschick hergestellt. Dank schonender Verarbeitung bleiben die natürlichen Inhaltsstoffe der Bio-Ziegenmilch erhalten.

Erfahren Sie hier mehr über die von ANDECHSER NATUR geförderte Tierhaltung und Fütterung

Werden Sie Kuh-Pate! © ANDECHSER NATUR

Werden Sie Kuh-Pate!

Sie möchten Bio-Milchbauern nicht nur durch den Kauf von ANDECHSER NATUR-Produkten unterstützen, sondern mehr tun? Dann werden Sie Kuh-Pate! Auf diese Weise leisten Sie einen aktiven Beitrag zur Sicherung der ökologischen Landwirtschaft und bekommen obendrein noch exklusive Einblicke in das Leben Ihrer Milchkuh. Kuh-Patenschaften können jeweils für ein Jahr übernommen werden. Als Dankeschön gibt es zweimal jährlich ein ANDECHSER NATUR Genusspaket mit vielen köstlichen Bio-Produkten. Genießen und zugleich etwas Gutes tun: Das sind die Ziele der Patenschaft. Werden Sie Teil der ANDECHSER NATUR Familie!

Hier erfahren Sie mehr über die ANDECHSER NATUR Kuh-Patenschaft

