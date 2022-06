Ressourcen schonen – Helfen Sie mit und fördern Sie mit ANDECHSER NATUR ökologische Landwirtschaft

Mit dem Kauf von ANDECHSER NATUR-Produkten unterstützen Sie ökologische Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung. © ANDECHSER NATUR

Ihr Kaufverhalten verändert alles! Die Produkte der Andechser Molkerei Scheitz stehen für Ressourcenschutz, Tierwohl und nicht zuletzt Regionalität.

Wasser, Sauerstoff, gesunde Erde: Die Ressourcen des Planeten sind nicht endlich. Verhältnismäßig wenige Lebensmittelproduzenten sind sich dessen bewusst und beziehen die Rohstoffe aus nachhaltiger Quelle. Anders die Andechser Molkerei Scheitz: Das Traditionsunternehmen legt seit Jahrzehnten viel Wert auf hochwertige und ökologisch produzierte Rohstoffe – und stellt damit den unverwechselbar vollmundigen Geschmack der ANDECHSER NATUR-Produkte sicher.

Respekt und Verantwortung gegenüber Mensch und Natur gehören zur Unternehmensphilosophie des Unternehmens, die gelebt wird. So werden nur biologisch erzeugte und verbandszertifizierte Rohstoffe verarbeitet. Am Ende stehen die Bio-Produkte der Marke ANDECHSER NATUR, die ohne künstliche Zusatzstoffe, Aromen und gentechnisch veränderte Substanzen auskommen. Damit will die Andechser Molkerei Scheitz einen aktiven Beitrag für gesunde Ernährung leisten – und sich gleichzeitig für eine saubere Umwelt und den Erhalt bäuerlicher Strukturen stark machen.

Gesunde Böden, gesunde Kühe – die Andechser Molkerei Scheitz fördert ökologische Landwirtschaft

Die Andechser Molkerei Scheitz setzt sich nicht nur für artgerechte Tierhaltung ein – auch der Erhalt der heimischen Kulturlandschaft liegt dem Traditionsunternehmen am Herzen. So bewirtschaften die ANDECHSER NATUR Bio-Bauern ihre Flächen nach den strengen Richtlinien der Anbauverbände Bioland, demeter, Naturland und Biokreis. Diese gewährleisten eine umweltschonende und ökologische Landwirtschaft, die die heimische Flora durch den Verzicht auf Kunstdünger, Gentechnik und chemischen Spritzmitteln wie Glyphosat schützt. Ökologisch bewirtschaftete Wiesen haben den Vorteil, dass sie über einen bis zu fünfmal höheren Humusgehalt im Oberboden verfügen als konventionell bewirtschaftete Flächen – infolge fühlen sich nicht nur Insekten, Würmer und andere Mikroorganismen wohl, auch alle Arten von Pflanzen gedeihen prächtig auf dem gesunden Boden.

Auf gesunden Wiesen gedeihen allerlei Wildkräuter. © ANDECHSER NATUR

ANDECHSER NATUR steht für nachhaltige und ressourcenschonende Produktion und Verpackung

Nicht erst seit der öffentlichen Diskussion über zu viel menschengemachten Plastikmüll macht sich die Andechser Molkerei Scheitz Gedanken, wie sich im Bereich der Produktverpackung gute Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit vereinen lässt. Oberstes Ziel ist es, Verpackungsmaterialien ressourcenschonend einzusetzen und so weit wie möglich zu reduzieren. So werden die ANDECHSER NATUR-Verpackungen fortlaufend optimiert. Und auch an neuen Abfüllmöglichkeiten und alternativen Verpackungen wird geforscht, um auch in diesem Bereich eine Vorreiterrolle zu übernehmen, welche der Bio-Branche gerecht wird.

ANDECHSER NATUR-Verpackungen im Überblick:

Aktuell setzt die Andechser Molkerei Scheitz bei Quark-, Joghurtbechern und Co. auf Kartonmaterial, das zu 100 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft hergestellt wird.

Seit Oktober 2019 verzichtet das Traditionsunternehmen auf den Stülpdeckel auf Fruchtjoghurts, Fruchtquarks und Joghurt griechischer Art. So können bis zu 45 Prozent Plastik eingespart werden.

Generell steht Kunststoffeinsparung an erster Stelle: Beim Inlet können je nach Produkt bis zu 30 Prozent Plastik eingespart werden.

Auch in der Produktion setzt die Andechser Molkerei Scheitz auf ressourcenschonende Verfahren. So ermöglicht ein Druckluft-Heizkraftwerk und ein Blockheizkraftwerk eine erhebliche Energie- und Co2-Einsparung. Zusätzlich benötigter Strom ist zu 100 Prozent Öko-Strom. Modernste Technik macht es der Andechser Molkerei Scheitz möglich, alle Verarbeitungsschritte von der Bio-Milch zum fertigen Produkt so zu gestalten, dass Ressourcen wie Wasser und Verpackungsmaterial so gut wie möglich eingespart werden können.

