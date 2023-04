Aperol-Spritz-Index zeigt, in welchen europäischen Städten der Drink am günstigsten ist

Von: Sandra Keck

Teilen

Der Aperol-Spritz-Index zeigt auf, in welchen europäischen Städten das italienische Kultgetränk am wenigsten kostet. Also Koffer packen, verreisen – Prost!

Für viele ist Aperol Spritz einfach Sonnenschein im Glas und gehört zu einem schönen Aperitivo nach einem langen Arbeitstag dazu. Dazu noch einige Snacks, wie ein mediterranes Baguette oder Zucchini-Chips und fertig ist der perfekte Feierabend.

Der Preis für das beliebte Getränk kann je nach Standort zwischen 4,50 Euro bis 13 Euro und mehr schwanken. Haben Sie sich jemals gefragt, welches Land den günstigsten Aperol Spritz serviert? Nein? Nun, sollten Sie aber. Denn dank Travelcircus gibt es jetzt den Aperol-Spritz-Index – eine Statistik, die nicht die Qualität, sondern den Preis des beliebten Aperitifs in verschiedenen Ländern bewertet.

In fünf Städten bekommen Sie Aperol Spritz für das wenigste Geld

In welchen europäischen Städten ist Aperol Spritz am günstigsten? (Symbolbild) © Dasha Petrenko/Imago

Laut der Erhebung von Travelcircus gibt es den durchschnittlich teuersten Aperol Spritz in Finnland. Hier muss man besonders tief in die Tasche greifen und etwa 9,57 Euro pro Glas zahlen. Etwas günstiger wird es in Frankreich mit etwa 8,61 Euro. Deutschland liegt mit 7,32 Euro im oberen Mittelfeld. Im Heimatland des bittersüßen Aperitifs Italien zahlt man durchschnittlich 7,06 Euro. Das geht aber noch günstiger, wie Portugal, Griechenland, Spanien, Österreich und die Slowakei beweisen. Hier kommen die Top 5 der günstigsten Städte für Ihre nächste Aperol Spritz Tour.

Aperol-Spritz-Index Platz 5: Braga (Portugal)

Die portugiesische Stadt Braga ist bestimmt auch ohne Aperol Spritz einen Besuch wert. (Symbolbild) © Pierre-Olivier / IMAGO

Braga ist eine der ältesten Städte Portugals und bietet eine Fülle an historischen Sehenswürdigkeiten. Die Stadt ist auch für ihre traditionelle Küche und ihre lebendige Kulturszene bekannt und jetzt auch für ihren günstigen Aperol Spritz für 5 Euro.

Aperol-Spritz-Index Platz 4: Graz (Österreich)

Das Wahrzeichen der österreichischen Stadt Graz war bislang der Uhrenturm auf dem Schlossberg, bis dieser vom vierten Platz im Aperol-Spritz-Ranking verdrängt wurde. (Symbolbild) © faabi / IMAGO

Graz ist die zweitgrößte Stadt Österreichs und die Hauptstadt der Steiermark. Bekannt für ihre reiche Kultur und Geschichte, ist Graz eine pulsierende Universitätsstadt mit einer wunderschönen Altstadt, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Mit einem Glas Aperol Spritz für 4,73 Euro lässt sich die Altstadt besonders gut erkunden.

Aperol-Spritz-Index Platz 3: Maribor (Slowenien)

Mit einem Aperol Spritz in der Hand lässt es sich bestimmt entlang des Drava-Flusses schlendern. (Symbolbild) © faabi / IMAGO

Maribor ist die zweitgrößte Stadt Sloweniens und liegt im Nordosten des Landes. Bekannt ist die Stadt unter anderem für ihre historische Altstadt, ihre Weinproduktion, die Skiregion Pohorje und außerdem für den dritten Platz des Aperol-Spritz-Index mit 4,50 Euro.

Aperol-Spritz-Index Platz 2: Kranj (Slowenien)

Ist doch hübsch hier! Kranj muss man sich nicht mit günstigem Aperol Spritz erst noch schön trinken. (Symbolbild) © phbcz / IMAGO

Kranj liegt im Nordwesten Sloweniens am Fuße der Julischen Alpen. Mit einem Aperol für nur 4 Euro kann man gut gelaunt die gut erhaltene Altstadt mit mittelalterlichen Gebäuden und engen Gassen erkunden.

Aperol-Spritz-Index Platz 1: Prešov (Slowakei)

Den ersten Platz im Aperol-Spritz-Ranking belegt das hübsche Städtchen Prešov in der Slowakei. (Symbolbild) © Elenarts / IMAGO

Mit knapp 90.000 Einwohnern ist Prešov die drittgrößte Stadt des Landes. Bei Urlaubern ist sie nicht nur für die historische Altstadt, sondern auch für die viele Thermalquellen und Wandermöglichkeiten im Umkreis beliebt. Apropos Wandermöglichkeiten: Alle Fans von Aperol-Spritz-Touren – haltet euch fest: hier gibt es das Lieblingsgetränk für schlappe 3,70 Euro.

Was ist eigentlich im Kultgetränk Aperol Spritz drin?

Haben Sie sich schon mal gefragt, was Aperol eigentlich ist, außer leuchtend orange? Nun, es handelt sich um einen italienischen Aperitif, der seit 1919 nach demselben Rezept aus einer Kombination von Bitterorangen, Kräutern und Gewürzen hergestellt wird. Der Geschmack ist bitter-süß mit einer leichten Orangennote – perfekt für den Genuss vor dem Abendessen, um den Appetit anzuregen. Daher auch ein klassischer Aperitif – ein Getränk, was vor dem Essen konsumiert wird.

Das Originalrezept geht so:

Ein Weinglas mit Eiswürfel füllen. 3 Teile Prosecco ins Glas geben. 2 Teile Aperol dazu. Mit einem Spritzer Soda oder Mineralwasser auffüllen. Abschließend mit einer Orangenscheibe garnieren.

Und warum das „Spritz“?

Der Beiname „Spritz“ lässt sich auf die Art der Zubereitung zurückführen. Aperol wird mit einem Spritzer Soda (oder auch Mineralwasser) serviert, der ihm seinen charakteristischen Sprudel verleiht. Aber Vorsicht – dieser Cocktail ist so lecker und erfrischend, dass Sie ihn wahrscheinlich schneller trinken werden, als Sie „Aperol Spritz“ sagen können.

Fazit zum Aperol-Spritz-Index

Der Aperol-Spritz-Index ist nicht nur eine nützliche Statistik für Cocktail-Liebhaber, sondern auch für den Geldbeutel von Urlaubern. Man kann verschiedene Länder und ihre Kultur entdecken und den besten Aperol Spritz für das eigene Budget finden.

Also, wenn Sie ein echter Aperol-Spritz-Fan sind, sollten Sie den Index auf jeden Fall im Auge behalten. Wer weiß, vielleicht finden Sie dabei Ihr neues Lieblingsreiseziel oder eine neue Lieblingsbar.