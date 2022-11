Apfelringe selber machen: Drei leckere Möglichkeiten

Von: Anna Heyers

Apfelsorten reifen unterschiedlich schnell. Wer von der Ernte auch im Winter noch etwas haben möchte, kann die Äpfel trocken und selber Apfelringe herstellen.

Die besten Äpfel sind saftig und süß – und das auch noch im getrockneten Zustand. Als Apfelringe oder Apfelchips kann man die Früchte aus der eigenen Ernte haltbar machen und muss sie nicht sofort nach dem Pflücken essen. Für den ein oder anderen können sie auch eine ideale Ergänzung für einen Notvorrat bilden, der sich bei korrekter Lagerung monatelang hält. Damit die Apfelringe auch zu Hause gut gelingen und nicht verderben, sollte man bei der Zubereitung ein paar Dinge beachten.

Apfelringe trocknen: Drei verschiedene Möglichkeiten

Um Apfelchips oder Apfelringe selber zu machen, gibt es drei bewährte Methoden. Aber egal, für welche der drei man sich entscheidet, die Vorbereitungen sind bei allen Varianten gleich:

Äpfel gründlich waschen und abtrocknen

Bei Bedarf schälen

Kerngehäuse entfernen

Nach Belieben in Scheiben oder Stücke schneiden

Mit Zitronensaft beträufeln, damit sie nicht braun werden

Geschmackssache: Mit Zimt oder anderen Gewürzen bestreuen, ggf. den Zitronensaft dann weglassen

Möglichkeit 1: Apfelringe an der Luft trocknen

Das Wichtigste zuerst: Die Sonne ist bei dieser Variante gar nicht nötig. Ein warmer, trockener Ort, etwa an der Heizung oder am Kamin, reicht völlig aus. Am besten fädelt man die Apfelringe oder -stücke auf eine Schur und hängt sie auf. Bis sie komplett trocken sind, dauert es bis zu drei Wochen. Wer keine Lust zum Aufhängen hat, kann die Apfelringe oder -stücke auch einfach auf ein Gitter oder Rost legen, sie mit Küchenpaper abdecken und sie dann an einen warmen, trockenen Ort stellen.

Apfelringe kann man auch ohne eigenen Dörrautomat toll zu Hause zubereiten. © Jürgen Pfeiffer/Imago

Möglichkeit 2: Apfelringe im Backofen trocknen

Schneller als an der Luft geht das Trocknen im Backofen. Dazu kommen die Apfelstücke oder -ringe einfach auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech. Der Ofen wird währenddessen auf 60 bis 80 Grad Celsius vorgeheizt. Wer einen Ofen mit Umluft- oder Heißluft-Funktion hat, kann mehrere Bleche auf einmal zubereiten. Bei Ober- und Unterhitze sollten die Bleche zwischendurch rotieren. Die Äpfel brauchen etwa drei bis fünf Stunden – je nach Dicke. Während der Zeit ist ein Wenden der Scheiben zu empfehlen, auch, damit ein bisschen Feuchtigkeit über die geöffnete Tür entweichen kann.

Möglichkeit 3: Apfelringe im Dörrgerät trocknen

Ebenfalls drei bis vier Stunden brauchen die Früchte bei 50 bis 70 Grad Celsius im Dörrautomaten. In der Regel sind diese mehrstöckig und etwas energiesparender als Backöfen, da ein kleinerer Raum erwärmt wird. Sich extra einen Dörrautomaten anzuschaffen, lohnt allerdings nur bei häufigem Gebrauch.

Lagerung frischer Äpfel Wer länger etwas von seiner eigenen Apfelernte oder gekauften Äpfeln haben möchte, sollte die Früchte so kühl wie möglich lagern. Das geht etwa im (trockenen, kühlen, gut durchlüfteten) Keller oder aber im Kühlschrank. Am besten legt man sie dazu in verschließbaren Folienbeutel aus Polyethylen (PE), piekst ein paar Löcher herein und legt die Äpfel so verpackt ins Obstfach des Kühlschranks. So trocknen die Früchte nicht aus und halten sich länger.

Die richtige Aufbewahrung der Dörr-Äpfel

Ähnlich wie auch bei frischem Obst oder Gemüse, sollten ein paar Lagerungs-Tipps befolgt werden, damit die Apfelringe möglichst lange haltbar bleiben. Damit das selbst gemachte Dörrobst in den Gefäßen nicht schimmelt, sollte ein möglichst luftdichtes Aufbewahrungsgefäß ausgewählt werden. Das kann ein Glas oder eine Kunststoffdose sein, solange es gut abschließt. Der Lagerort selbst sollte kühl und trocken sein. So gelagert, können Dörrprodukte sich bis zu drei Jahren halten. Wenn man sie nicht vorher verzehrt zumindest.

Gala, Elstar, Golden Delicious – die besten Apfelsorten zum Trocknen

Die gute Nachricht: Eigentlich eignen sich alle Apfelsorten. Es lohnt sich deshalb durchaus, verschiedene auszuprobieren, um seinen Liebling zu finden. Einzige Regel hier: Die Früchte sollten reif und unbeschadet sein, also weder Druckstellen noch andere Verletzungen aufweisen. Optisch und geschmacklich eigenen sich für den Anfang zum Beispiel die Apfelsorten Gala, Elstar oder Golden Delicious ganz hervorragend.

Wie bleiben Apfelchips knusprig?

Lieber weich oder knusprig – wie man seine Apfelringe oder Apfelchips am liebsten mag, ist Geschmackssache. Die Faustregel besagt: Je dicker die Äpfel geschnitten werden, desto weicher sind sie nach dem Trocknen. Wer also richtige „Chips“ möchte, der sollte auf ein bis zwei Millimeter dünne Scheiben setzen. Hier hilft eine Mandoline (Gemüsehobel), um sie so gleichmäßig wie möglich zu bekommen. Es klappt aber auch mit einem scharfen Messer. Damit sie auch knusprig bleiben, ist eine luftdichte Verpackung bei Apfelchips besonders wichtig.