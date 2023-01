Must-haves aus Asien: die wichtigsten Zutaten der asiatischen Küche

Von: Eva Lipka

Teilen

Wir feiern Asiatisches Neujahr mit tollen asiatischen Rezepten. Ich verrate dir, welche asiatischen Gewürze und Gewürzpasten auf keinen Fall in deiner Küche fehlen sollten. © Canva.com

Authentisch Asiatisch!

Hinweis an unsere Leser:innen: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.



Heute starten wir von Einfach Tasty mit unserer asiatischen Themenwoche. Dazu stellen wir euch verschiedene Rezepte aus Vietnam, Indien, Korea u. v. m. vor. Jetzt stehst vor deinem Gewürzregal und das einzige Gewürz, das du findest, ist das verstaubte Garam Masala, dass du dir vor Jahren zugelegt hast? Kein Problem. Damit du direkt loskochen kannst, findest du in diesem Artikel eine Liste an Grundzutaten und Gewürzen, die jedes Gericht zu einem asiatischen Feuerwerk machen.



Zusätzlich habe ich einige Geheimtipps versteckt. Immer wenn ich in den Asiamarkt gehe, nehme ich mindestens ein Produkt mit, dass ich noch nie vorher gesehen habe. Lass dich überraschen! Jetzt wird es authentisch asiatisch.

1. Sriracha Sauce

Ein absolutes Must-have, ohne Frage: Sriracha Sauce © Canva.com/IMAGO/Abel Uribe

Sriracha Sauce ist wohl die bekannteste Chili-Sauce aus Asien, genauer gesagt aus der gleichnamigen Stadt am Golf von Thailand. Dabei ist das erste R übrigens stumm. Sriracha hat viele Einsatzbereiche. Ich persönlich liebe es meinen Tofu in Sriracha-Sauce, Sojasauce, Reisessig und Ahornsirup einzulegen. So erhältst du ein rundes Geschmacksprofil, das auf der ganzen Zunge knistert.

Jetzt bestellen

2. Sojasauce

Sollte definitiv in keiner Küche fehlen: Sojasauce © Amazon.com/Kikkoman; Canva.com

Eigentlich überflüssig zu erwähnen, dass du zum Kochen von asiatischen Gerichten unbedingt Sojasauce zu Hause haben solltest. Sojasauce ist wahnsinnig vielfältig und kann nicht nur zum Ablöschen von Saucen, sondern auch zum Glasieren, in Marinaden, Salatdressings und zum Nachwürzen genutzt werden.



Tipp: auch in der heimischen Küche kannst du Sojasauce nutzen. Für meine vegetarische Bolognese, lege ich das Sojageschnetzelte vorher immer in etwas Sojasauce ein, damit ein fleischig-würziger Geschmack entsteht.



Jetzt bestellen

Würzige Sojasauce brauchst du beispielsweise für dieses Rezept: Diese scharfen Dan Dan Noodles sorgen für ein Feuerwerk auf deiner Zunge. Probier‘ sie doch mal aus:

3. Miso-Paste

Miso-Paste verleiht jedem Gericht einen kräftigen Umami Geschmack © Amazon.com/Hikari; Canva.com

Miso-Paste pimpt ungefähr jedes asiatisches Gericht auf. Aus fermentierten Sojabohnen hergestellt, gibt Miso-Paste jeder herzhaften Speise eine geschmackliche Tiefe und Würze, die du nie wieder missen willst.

Jetzt bestellen

4. Geröstetes Sesamöl

Für den extra nussigen Kick: geröstetes Sesamöl. Pimpt absolut jedes Gericht nochmal auf. © Amazon.com/Kadoya; Canva.com

Es gibt zweierlei Sesamöl, ein helles und ein dunkles. Während das helle Sesamöl, ein kaltgepresstes Öl, kaum Eigengeschmack besitzt und zum Braten und Frittieren verwendet werden kann, ist das geröstete Sesamöl besonders aromatisch und gibt deinen Gerichten den extra-nussigen Kick. Verwende das geröstete Sesamöl erst zum Schluss zum Abschmecken von Wokgerichten oder deinem Reis. Glaub mir, du wirst nie wieder ein asiatisches Rezept ohne das dunkle Sesamöl zubereiten wollen.

Jetzt bestellen

5. Fischsauce

Vor allem in der vietnamesischen Küche unverzichtbar: Fischsauce. © Amazon.com/Red Boat; Canva.com

Zugegeben: Man sollte die Nase nicht direkt über Fischsauce halten. Sobald du die Fischsauce aber beispielsweise mit Knoblauch, Chilis und Limettensaft vermischst, hast du einen wunderbar frischen Dip für allerlei vietnamesische Leckereien. Auch in verschiedenen Nudelgerichten macht Fischsauce den kleinen, aber feinen Unterschied.

Jetzt bestellen

6. Chili, Knoblauch, Zitronengras und Ingwer

Diese frischen Zutaten sollten ebenfalls nicht fehlen: Ingwer, Knoblauch, Zitronengras und vor allem Chilis. © Canva.com

Apropos frische Zutaten: Chilis, Knoblauch, Zitronengras und Ingwer sind unverzichtbar für die Zubereitung von asiatischen Gerichten. Zitronengras harmoniert besonders gut mit Ingwer, Chilis und Zwiebeln und verleiht Currys, Salaten, Saucen, Suppen aber auch Nachspeisen einen kräftig zitronigen und leicht scharfen Geschmack.

7. Erdnussöl

Mit seinem mild nussigem Geschmack eignet sich Erdnussöl nicht nur zum Anbraten, sondern auch zum Frittieren. © Amazon.com/Reishunger; Canva.com

Wenn ich asiatisch koche, brate ich ausnahmslos immer alles mit Erdnussöl an. Es kann hoch erhitzt werden und ist sogar zum Frittieren geeignet. Dabei gibt es jeder Mahlzeit einen leicht nussigen Geschmack.

Jetzt bestellen

8. Kokosmilch

Kaum eine asiatische Küche kommt ohne Kokosmilch aus. Dabei eignet sich Kokosmilch sowohl für herzhafte, als auch süße Gerichte. © Amazon.com/ Bamboo Garden; Canva.com

Es geht einfach nicht ohne Kokosmilch. Ich sage es euch ehrlich, ich kann meinen Milchreis einfach nicht mehr mit normaler Milch zubereiten. Inspiriert von dem süß-fruchtigen Klebreis mit Mango, den ich tagtäglich in Asien gegessen habe, kommt in meinen Milchreis nur noch Kokosmilch. Absolut unerlässlich ist Kokosmilch natürlich auch in Currys. Zudem gibt Kokosmilch, meiner geliebten Erdnusssauce, die nötige Cremigkeit und ausgewogen süße Note.

Jetzt bestellen

9. Roasted Sesame Dressing

Ein absoluter Geheimtipp aus Japan: Roasted Sesame Dressing © Amazon.com/Kewpie; Canva.com

Mein erster Geheimtipp: Roasted Sesame Dressing. Als ich vor einigen Jahren einen Ausflug in einen riesigen Asiamarkt gemacht habe, war es plötzlich um mich geschehen. Das Roasted Sesame Dressing, das ich mir auf Neugierde mitgebracht hatte, hat meine Art Salat und Sushi zu essen für immer verändert. Dieses Dressing schmeckt einfach genial zu Avocado, Karotten, gedünstetem Brokkoli, Spargel und Zucchini und als zusätzliche Sauce auf Sushi. Auf Basis von Öl und Essig sorgen die enthaltenen gerösteten Sesamkörner für einen nussigen Geschmack, der durch Sojasauce, Senfkörnern, Kräutern und Gewürzen ergänzt, dieses Dressing zum besten Dressing aller Zeiten macht.

Jetzt bestellen

10. Mushroom Sauce

Die perfekte fleischlose Alternative: Mushroom Sauce. © Amazon.com/Healthy Boy; Canva.com

Mein zweiter Geheimtipp: Mushroom Sauce. Eigentlich wäre das Must-have an dieser Stelle Austernsauce. Da ich mich allerdings vegetarisch ernähre, gebe ich Fleischessern, wie auch Gleichgesinnten den ultimativen Tipp für eine fleischlose Alternative. Denn Mushroom Sauce kann Austernsauce ersetzen und ist der absolute Knaller. Sie gibt absolut JEDEM asiatischen Gericht, das ich zubereite ein tiefes, fleischiges Aroma.

Jetzt bestellen

11. Crispy Chili Oil

Angenehm scharf bringt das Crispy Chili Öl zusätzlich eine knusprige Komponente in deine Asia-Kompositionen. © Amazon.com/Lao Gan Ma; Canva.com

Der letzte Geheimtipp stammt vom lieben Simon von Einfach Tasty.

Geröstete Chiliflocken und Zwiebeln bringen den nötigen Crunch in dein Gericht und durch die leichte, hocharomatische Schärfe, kannst du Suppen, Nudel- und Reisgerichte im Handumdrehen aufpimpen.

Jetzt bestellen

Du bist Foodie und immer auf der Suche nach leckeren Rezeptideen? Dann melde dich jetzt für unseren Newsletter an und bekomme regelmäßig unsere neusten Kreationen direkt in dein E-Mail-Postfach geschickt.