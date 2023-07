One Pot Pasta „Thai-Style“ bringt Genuss in einem Sekundenbruchteil

Von: Eva Lipka

Teilen

Bei dem Rezept für One Pot Pasta „Thai-Style“ verschmelzen die Aromen Thailands mit italienischer Pasta zu einem Fusionrezept aus einem Topf. © Einfach Tasty

One Pot Pasta „Thai-Style“ ist das Rezept, das italienischen Charme mit thailändischer Würze kreuzt, um eine einzigartige Geschmacksfusion zu erzeugen.

Bei dem Rezept für One Pot Pasta „Thai-Style“ werden die italienischen Nudeln in einer Mischung von exotischen, asiatischen Gewürzen, wie Koriander, Ingwer, Knoblauch und Currypaste, al dente gekocht. Die Erdnussbutter sorgt zusätzlich für eine cremige Textur und bringt eine subtile nussige Süße ins Spiel, die sich wunderbar mit dem Hauch von Schärfe und der Säure der Limette mischt. Und all diese Geschmäcker vereinen sich in nur einem Topf.



Eine vegetarische Version der One Pot Pasta „Thai-Style“ lässt sich zaubern, indem man die Fischsauce durch sogenannte Mushroom Sauce aus dem Asiamarkt ersetzt. Eins von vielen Gewürzen, die im asiatischen Standardrepertoire nicht fehlen sollten.



Übrigens: One Pot Gerichte, wie die One Pot French Onion Pasta, die Bratwurst-Kartoffel-Pfanne oder One Pot Pasta Tex-Mex, kommen aus aller Welt und liegen gerade total im Trend.

Für die Zubereitung der One Pot Pasta „Thai-Style“ braucht man nur einen Topf:

Diese Zutaten braucht man für die One Pot Pasta „Thai-Style“:

300 g Pasta (z.B. Spaghetti oder Tagliatelle)

100 g rote Paprikaschoten, in Streifen

100 g Karotte, in Streifen

100 g Zwiebeln, in Streifen

50 g Frühlingszwiebeln, in Ringen

100 g Erdnussbutter

40 g rote Currypaste

70 g Erdnüsse, geröstet und gesalzen

25 g Ingwer, gehackt

1 Limette, in Scheiben

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

20 g Koriander, gehackt

30 ml Fischsauce

10 g Sesamöl

600 ml Brühe

Koriander, nach Geschmack

Immer auf der Suche nach neuen und leckeren Rezeptideen? Der wöchentliche Einfach Tasty-Newsletter sorgt mit ansprechenden und einfachen Gerichten für Inspiration.

So einfach ist die Zubereitung:

Pasta, Paprika, Karotte, Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, Erdnussbutter, Currypaste, Erdnüsse, Ingwer, Limette, Knoblauch, Koriander, Fischsauce und geröstetes Sesamöl in einen großen Topf geben. Mit Brühe auffüllen und zum Kochen bringen. Zugedeckt etwa sieben Minuten kochen. Gelegentlich rühren. Ohne Deckel weitere fünf Minuten köcheln lassen, bis die gewünschte Sämigkeit erreicht ist. Nach Geschmack mit Koriander garnieren. Reinhauen!

Das Rezept, das Aromen vereint: One Pot Pasta Thai-Style zum Verlieben. © Einfach Tasty

Ein bisschen Italien, ein bisschen Thailand und jede Menge Genuss - das ist Fusion-Küche vom Feinsten. Pasta la vista, baby!