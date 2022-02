Aubergine zubereiten: So leicht und so lecker

Auberginen gibt es in vielen Formen und Farben. (Symbolbild) © Sandra Roesch/Imago

Auberginen sind zwar recht geschmacksneutral, lassen sich aber mit den richtigen Rezepten in wahre Gourmetgerichte verwandeln.

Bonn – Das wohl bekannteste Gericht, in dem Auberginen nicht fehlen dürfen, ist das aus der französischen Küche kommende Ratatouille. In Kombinationen mit anderem Gemüse wie Zucchini, Paprika und Tomaten und den richtigen Gewürzen bekommt Ratatouille erst aufgrund von Auberginen seinen so beliebten Geschmack. Doch Auberginen lassen sich längst nicht nur im Ofen zubereiten. Das Gemüse ist deutlich vielfältiger und Kochfans können sich an der Auberginen-Zubereitung in vielfältiger Art und Weise ausprobieren.

Warum das Salzen der Aubergine mit zur Zubereitung zählt, weiß 24garten.de.*

Die Heimat der Aubergine liegt in Indien. Dort ist das Gemüse schon seit über 4.000 Jahren bekannt. Mittlerweile ist ein Import aus den asiatischen Ländern nicht mehr nötig, denn ein Großteil der Produktion wächst in beispielsweise den Niederlanden in Gewächshäusern. Besonders bekannt ist in Europa die Frucht der Solanum melongena var. esculentum. Sie ist etwa 20 Zentimeter lang, dunkelviolett gefärbt und hat ein helles, schwammig-fleischiges Fruchtfleisch, das mit ein paar Kernen gespickt ist.