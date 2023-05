Ausgezeichnete Weinfreunde: Als bester internationaler Online-Weinhändler gekrönt

Berliner Wein Trophy 2023

Echter Genuss für jeden Geschmack: Mit viel Leidenschaft für hervorragende Weine begeistert der Weinfachhändler Weinfreunde Winzer, Jurys – und selbstverständlich die Kunden. Genau das wurde bei der Berliner Wein Trophy 2023 gewürdigt.

Bei der Berliner Wein Trophy treten alljährlich Produzenten und Händler aus der ganzen Welt an, um sich und ihre Leistungen zu präsentieren. Die Konkurrenz ist gewaltig, zur Ausgabe von 2023 reichten mehr als 2.000 Händler über 15.000 Weine zur Verkostung ein.

In diesem riesigen Teilnehmerfeld ging eine ganz besondere Auszeichnung an Weinfreunde: der Sonderpreis „Bester Weinfachhändler – online international“.

+ Ausgezeichnet: Weinfreunde ist bester internationaler Online-Weinfachhändler. © weinfreunde.de

Qualität setzt sich durch

Bei der Berliner Wein Trophy handelt es sich um einen der wenigen internationalen Wettbewerbe, der unter der Schirmherrschaft der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) steht – und dem größten dieser Art weltweit. Damit nimmt der Vergleich eine Ausnahmestellung ein und bedeutet für die Wettbewerbsteilnehmer ein strenges Urteil unter notarieller Aufsicht.

Wer sich hier durchsetzen will, muss mit höchster Qualität überzeugen. Umso bedeutsamer ist vor diesem Hintergrund die Auszeichnung der Weinfreunde mit dem Sonderpreis „Bester Weinfachhändler – online international“. Denn die Messlatte hierfür liegt hoch: 12 Goldmedaillen mit Weinen von mindestens 8 Produzenten aus mindestens 6 verschiedenen Nationen müssen die Bewerber vorweisen können.

Mit einem hochwertigen Sortiment, langjährigen engen Kontakten zu renommierten Winzern weltweit und einem Sinn für das Besondere ist Weinfreunde das gelungen. Die Auszeichnung ist deswegen nicht nur eine unglaubliche Ehre – sie ist auch eine Bestätigung für die Arbeit und Leidenschaft, die hinter Weinfreunde steckt.

+ Weinfreunde-Geschäftsführer Cédric Garraud freut sich mit dem gesamten Team über die Auszeichnung. © weinfreunde.de

„Diese Auszeichnung ist für uns eine große Ehre und für das Team der Weinfreunde Bestätigung und Ansporn zugleich.“ So fasst Cédric Garraud, Geschäftsführer Weinfreunde, die Bedeutung der Auszeichnung und die Freude über den Sonderpreis in Worte. Und ergänzt: „Für alle Weinliebhabende in Deutschland sollte der Sonderpreis ein Beleg dafür sein, dass sich lohnt, auf Weinfreunde.de vorbeizuschauen.“

Für Weinfreunde-Kunden nur das Beste

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden und beim Wein machen häufig feine Nuancen den entscheidenden Unterschied. Um die Gaumen aller Weinliebhabenden verwöhnen zu können, setzt Weinfreunde seit jeher auf eine perfekte Balance aus Vielfalt und Qualität.

Im Online-Shop von Weinfreunde finden Genießer deshalb eine große Auswahl internationaler Weine, die keinen Wunsch unerfüllt lassen. Sorgfältig ausgesucht und nach höchsten Qualitätsansprüchen beurteilt, kommen nur erlesene Weine in das hochwertige Angebot der Weinfreunde.

Das garantiert auch die enge, freundschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Winzern. Denn so können sich die Weinfreunde immer wieder hervorragende Exklusivabfüllungen sichern und frühzeitig die Weine des Jahres planen. Für die Kunden bedeuten diese über viele Jahre gepflegten Partnerschaften ein abwechslungsreiches Sortiment, das ständig mit exzellenten Neuheiten erweitert wird. Weinfreunde bietet für jeden Gaumen den passenden Tropfen.

Echte Expertise und Leidenschaft – für mehr Kundenzufriedenheit

Große Auswahl, durchweg herausragende Qualität: Da fällt die Entscheidung für einen Wein manchmal schwer. Wie findet man in dem vielfältigen Angebot an Rebsorten, Herkunftsregionen und Klassifikationen genau den Wein, der zum Anlass und zum persönlichen Geschmack passt?

Mit der Hilfe leidenschaftlicher und erfahrener Kenner der Feinheiten guter Weine. Denn das Team von Weinfreunde glänzt mit jeder Menge Erfahrung und Expertise rund um das spannende Thema Wein.

Die persönliche Beratung ist deshalb ein Garant für unvergleichliche Geschmackserlebnisse. Kunden profitieren von der herausragenden Kompetenz der Weinfreunde. Am Telefon, per E-Mail oder über Social Media bieten die Weinfreunde eine fachkundige Orientierungshilfe, bei der man die Liebe zum Wein und allem, was dazugehört, spüren kann.

Von der Ermittlung des individuellen Weingeschmacks über Inspirationen für besondere Anlässe bis hin zur konkreten Weinempfehlung: Bei Weinfreunde sind erfahrene Feinschmecker und neugierige Einsteiger in den allerbesten Händen – und können sich nach eingehender und unkomplizierter Beratung auf ihren neuen Lieblingswein freuen.

Weinfreunde – einfach mehr als Wein

Für das Weinfreunde-Team geht es um mehr als Wein: Es geht um Leidenschaft, Genuss, Aromenvielfalt – und selbstverständlich um die Wünsche der Kunden. Mit viel Herzblut, Engagement und Kompetenz bieten die Weinfreunde ihrer Kundschaft ausgezeichnete Weine und ausgezeichneten Kundenservice. Die perfekte Kombination für einzigartige Geschmackserlebnisse.