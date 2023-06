Küchen-Tipps rund ums Backen: So gelingt der perfekte Blechkuchen in Zukunft immer

Von: Anna Heyers

Teilen

Ob mit Pflaumen und Streuseln oder Äpfeln und viel Zimt: Blechkuchen sind nicht nur der Renner auf Festen, sie sind zudem auch schnell gemacht. Damit nichts schiefgeht, kann man auf ein paar Dinge achten.

Ein saftiger und köstlicher Blechkuchen, mit oder ohne Streusel, ist eine wunderbare Leckerei, die zu vielen Anlässen passt. Ob für Geburtstagsfeiern (Fantakuchen lieben übrigens nicht nur Kinder), Kaffeekränzchen oder einfach nur als süßer Genuss zwischendurch – ein Blechkuchen kann das Highlight einer jeden Veranstaltung sein. Wenn er denn gelingt.

Damit das zukünftig bei jedem Ihrer Blechkuchen funktioniert, gibt es ein paar Punkte, auf die Sie beim Backen achten können. Wir haben die besten Tipps für Sie zusammengestellt.

Das richtige Blech auswählen

Das wichtigste für einen Blechkuchen ist, wie der Name schon sagt: das Blech. Achten Sie darauf, dass Sie ein passendes Backblech für Ihr Rezept verwenden. Eine zu große oder zu kleine Backform kann die Backzeit und das Endergebnis beeinflussen. Ideal sind Bleche, die tief sind, damit der Teig aufgehen kann, ohne überzulaufen. Außerdem wichtig: den Teig so gleichmäßig wie möglich verteilen. Sind einzelne Bereiche höher als andere, kann das zu unterschiedlich gegartem Kuchen führen. Das Blech sollte zudem gut gefettet oder mit Backpapier ausgelegt sein, um ein Ankleben des Kuchens zu vermeiden.

Blechkuchen sind schnell gemacht und gelingen mit unseren Tipps bestmöglich. (Symbolbild) © Eva Gruendemann/Imago

Die Wahl des Teiges

Auch die Wahl des Teiges spielt für das Gelingen des Blechkuchens eine Rolle. So eignet sich etwa ein Hefeteig wunderbar für Obstkuchen mit Streuseln. Biskuitteig wählt man zum Beispiel dann, wenn man mit frischen oder pürierten Früchten arbeitet. Klassisch für Blechkuchen sind aber auch Mürbeteig und Rührteig.

Brand, Mürbe, Hefe und mehr – die zehn bekanntesten Teigarten im Überblick Fotostrecke ansehen

Die Wahl, Verarbeitung und Vorbereitung der Früchte

Gerade im Sommer ist Obstkuchen sehr beliebt und Teil vieler Gartenfeste. Je nach Saison kommen dann Kirschen, Äpfel, Birnen, Pflaumen, Himbeeren oder Erdbeeren auf oder in den Teig und sorgen für süß-verklebte Finger und lächelnde Gesichter. Netter Nebeneffekt der Früchte: Sie sorgen dafür, dass der Blechkuchen schön saftig bleibt. Damit die Früchte aber nicht ganz auf den Boden des Blechs sinken, gibt es einen cleveren Tipp, den Oma bestimmt auch schon kannte: die Früchte leicht mehlieren. Mit Mehl bestäubt erhalten die Früchte im Grunde etwas Extra-Grip und halten sich während des Backens länger auf dem Teig.

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Schutz vorm Durchweichen des Teiges

Gerade frische Früchte als Belag können dafür sorgen, dass der Teig (besonders Biskuitteig) schnell durchweicht. Der Blechkuchen verliert dabei nichts an Geschmack, das Essen kann sich aber als durchaus herausfordernd gestalten. Damit die Feuchtigkeit nicht so schnell in den Kuchen eindringt, kann man die Oberfläche ein wenig vorbereiten. Zum Beispiel mit einer dünnen Schicht Marmelade (z. B. Aprikosenmarmelade), Sahnesteif oder gemahlenen Nüssen.