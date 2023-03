Last-Minute-Rezept: schnelle Osterhasen aus Tiefkühl-Brezeln backen

Von: Maria Wendel

Keine Zeit zum Backen für Ostern? Mit diesem cleveren Rezept für schnelle Laugen-Hasen machen Sie beim Osterbrunch eine gute Figur – sie sind so leicht zu backen!

Hefezopf, Osterkekse und Co. sind beliebte Klassiker an Ostern, auch das typische Osterlamm darf an den Feiertagen bei den meisten Leuten nicht fehlen. Aber manch einer findet einfach nicht die Zeit, sich vor Ostersonntag lange in die Küche zu stellen und stundenlang zu backen. Da kommt dieses geniale Rezept ins Spiel. Laugen-Hasen zu Ostern backen? Was erstmal aufwendig klingt, geht total einfach, denn Sie müssen den Teig nicht selber zusammenmischen und verkneten. Stattdessen wird sich mit fertigen, tiefgekühlten Laugenbrezeln beholfen. Diese werden einfach aufgetaut, aus der Brezelform gebracht und neu zusammengefügt, sodass süße Häschen entstehen. So einfach und doch ein echter Hingucker auf dem Frühstückstisch oder beim Osterbrunch-Buffet. Probieren Sie es unbedingt aus! Runde Hefekuchen oder lustige Tierfiguren: In Spanien bäckt man zu Ostern süße monas, verrät costanachrichten.com.

Osterhasen aus Laugenbrezeln: Sie brauchen kaum Zutaten

Tiefkühl-Laugenbrezeln

Kerne für die Augen (z. B. Sonnenblumen- oder Kürbiskerne)

grobes Salz

Die Idee für die Laugen-Hasen stammt vom Instagram-Account selbstkreiert. Eine tolle Idee!

Schnelle Osterhasen aus Tiefkühl-Laugenbrezeln: So geht‘s

Zuerst müssen Sie die Brezeln auf einem Blech mit Backpapier auftauen lassen. Dann müssen Sie bei jeder Brezel vorsichtig den Knoten auflösen, die Teigstränge ineinander verdrehen und aus den Enden die Hasenohren formen. Die Teigenden abreißen und daraus eine Kugel formen, die Sie in die Mitte vom Hasen als Bauch setzen. Setzen Sie nach Belieben mit den Kernen Augen auf die Hasen. Bestreuen Sie die Laugen-Hasen mit dem groben Salz. Backen Sie die Hasen bei 200 °C Ober-/Unterhitze oder 180 °C Umluft für circa 15 Minuten im Ofen.

So einfach und schnell haben Sie bestimmt noch keine Osterhasen gebacken! Viel Spaß dabei und frohe Ostern!