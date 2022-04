Dieses zuckerfreie Bananenbrot mit Haferflocken backen Sie im Handumdrehen – es schmeckt köstlich

Von: Maria Dirschauer

Aus reifen Bananen lässt sich köstliches Bananenbrot backen. © imago images / Shotshop

Sie haben sich schon durch alle Bananenbrot-Rezepte durchprobiert? Hier kommt ein neues: veganes Bananenbrot ohne Mehl, dafür mit Haferflocken. Gesund und lecker!

In diesem Jahr war Bananenbrot* in aller Munde. Dank Corona waren viele Leute viel mehr zu Hause als sonst und haben die Zeit genutzt, um sich ans Backen heranzuwagen. Bananenbrot ist perfekt für Backanfänger geeignet: Es braucht wenige Zutaten, man kann überreife Bananen verwerten und das Ergebnis schmeckt köstlich. Auch wenn es Brot heißt, eigentlich ist es eher ein Kuchen. Es wird aber in einer Kastenform gebacken und nach Belieben können Sie eine abgeschnittene Scheibe noch süß bestreichen, etwa mit Honig oder Erdnussbutter.

Das klassische Bananenbrot enthält allerdings nicht unbedingt wenige Kalorien und Kohlenhydrate. Da kommt dieses Rezept wie gerufen: Das vegane Bananenbrot kommt ohne Mehl und Zucker aus, überzeugt aber mit leckeren Haferflocken, die Sie mit Nährstoffen versorgen. Zusammen mit den Bananen wird Ihr Körper dadurch unter anderem mit den Vitaminen B und E, Kalium, Magnesium und Ballaststoffen versorgt. Gesund schlemmen ist also möglich!

Rezept für Bananenbrot mit Haferflocken: vegan und lecker

2 reife Bananen

60 ml ungesüßter Mandeldrink oder andere pflanzliche Milchalternative

50 ml Ahornsirup

60 g ungesüßte cremige Erdnussbutter

2 TL Vanilleextrakt

150 g Haferflocken

1 TL Zimt

2,5 TL Backpulver

1/4 TL Salz

1 EL geschmolzenes Kokosöl

90 g dunkle Schokoladenstückchen oder Chocolate Chips

Da dieses Rezept ohne Mehl auskommt, können Sie es ganz einfach glutenfrei machen, indem Sie glutenfreie Haferflocken verwenden. Handelsüblicher Hafer enthält zwar von Natur aus kein Gluten, aber beim Anbau und in der Lieferkette kann es zu Verunreinigungen durch Weizen oder Dinkel, also Getreidesorten mit Gluten, kommen.

So backen Sie das vegane Bananenbrot mit Haferflocken

Fetten Sie eine Kastenform ein und heizen Sie den Backofen auf 180 °C vor. Geben Sie die Bananen, Mandeldrink, Ahornsirup, Erdnussbutter, Vanilleextrakt, 110 g von den Haferflocken, Zimt, Backpulver, Salz und Kokosöl in einen Mixer. Mixen Sie alles für etwa 10 Sekunden auf hoher Stufe, bis sich ein glatter Teig bildet. Es ist in Ordnung, wenn kleinere Stückchen erhalten bleiben: Nicht zu lange mixen, da das Bananenbrot sonst gummiartig werden kann. Geben Sie die restlichen Haferflocken (40 g) und die Schokoladenstückchen ebenfalls in den Mixer, aber rühren diese Zutaten mit einem Löffel unter. Gießen Sie den Teig in die Kastenform und backen Sie ihn etwa 30 Minuten oder bis er goldbraun ist. Machen Sie zum Schluss die Stäbchenprobe: Wenn kein Teig kleben bleibt, ist der Kuchen fertig. Lassen Sie das Bananenbrot mindestens 15 Minuten abkühlen, bevor Sie es aus der Backform holen.

Sie können Ihr Bananenbrot auch noch verzieren, zum Beispiel mit Nüssen Ihrer Wahl, getrockneten Bananenscheiben oder Schokostückchen. Geben Sie diese Zutaten kurz vorm Backen auf den Teig. Bananenbrot schmeckt frisch genauso köstlich wie gut durchgezogen. Die Bananen halten es schön saftig. Sie sollten es aber im Kühlschrank lagern und nach spätestens drei Tagen aufessen. (mad) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.