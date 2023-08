Kinopopcorn wegen „Barbie“ und „Oppenheimer“ vergriffen? Einfach aus drei Zutaten selber machen

Von: Janine Napirca

Teilen

Ansturm auf Kinofilme sorgt für gähnende Leere an der Snack-Theke. Mit einem einfachen Rezept können Sie sich Ihr Popcorn schnell selber machen.

Mit der Biografie-Verfilmung „Oppenheimer“ und der feministischen Komödie „Barbie“ sind diesen Sommer gleich zwei Kassenschlager in die Kinos gekommen. Das hat unter anderem ausverkaufte Snacks zur Folge. Beispielsweise in der Schweiz ist in diversen Kinos die Nachfrage nach Popcorn so stark angestiegen, dass es zeitweise sogar komplett ausverkauft war, wie Bärntoday berichtet. Damit Ihnen das nicht passiert und Sie auch zuhause Popcorn, das so schmeckt wie im Kino, genießen können, machen Sie es einfach selbst.

Folgende Zutaten brauchen Sie für das Kinopopcorn für daheim

Kinopopcorn für Zuhause können Sie einfach und schnell aus drei Zutaten selber machen. (Symbolbild) © Olga Volodina/Zoonar.com/Imago

etwas Sonnenblumenöl

6 EL Zucker

100 g Popcornmais

Passend zum „Barbie“-Film gibt es bei Einfach Tasty das Rezept für pinkes Popcorn.

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de

Zubereitung: Popcorn wie im Kino für zu Hause einfach schnell selber machen

Nehmen Sie einen großen Kochtopf und geben Sie gerade so viel Sonnenblumenöl hinein, dass der Boden vollständig bedeckt ist. Erhitzen Sie das Öl. Sobald das Öl heiß ist, geben Sie den Zucker dazu und verrühren ihn gründlich mit dem Öl. Fügen Sie schließlich den Popcornmais hinzu, legen Sie einen Deckel auf den Topf und stellen Sie den Herd aus. Damit sich der Zucker gleichmäßig auf dem Popcorn verteilt, sollten Sie den Kochtopf ein wenig hin- und herschwenken. Ist das Popcorn fertig, nehmen Sie den Deckel vom Topf, füllen Sie es in eine Schale und machen Sie es sich auf dem Sofa gemütlich – Film ab!

Erfrischende Alternative: Entdecken Sie die besten alkoholfreien Cocktails Fotostrecke ansehen

TikTok-Trend: Popcorn-Style würfeln

Kennen Sie schon den Trend, die Geschmacksrichtung des Popcorns zu würfeln? Diverse Videos trenden derzeit auf der Social-Media-Plattform TikTok:

Sie mögen Popcorn nicht so gerne und sind mehr der Chips-Typ? Dann probieren Sie doch selbstgemachte Kohlchips oder die optischen Hingucker Korallen-Chips. Naschkatzen sind hingegen mit dem Rezept für Oreo-Chocolate-Chip-Cookies gut beraten.