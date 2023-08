„Barbie-Cue“ und „Ken-Chup“: Heinz sorgt mit neuem Design für Aufsehen

Von: Janine Napirca

Haben Sie den neuen Barbie-Film schon gesehen und jetzt Lust auf pinkes Ketchup? Heinz veröffentlicht auf Facebook ein neues Design.

Sind Sie dieses Jahr wie so viele andere im Barbie-Fieber? Damit sind Sie nicht alleine. Auf TikTok gingen Trends wie Barbie-Popcorn oder Barbie-Sushi viral. Von Einfach Tasty gibt es beispielsweise ein Rezept für pinke Barbie-Pasta und auch Heinz Ketchup scheint im Barbie-Rausch zu sein, oder sollte man besser sagen Heinz „Kenchup“? Auf Facebook veröffentlichte das Unternehmen ein Foto mit knallig-neuem Design – wird es bald Ketchup und Soße im Barbie-Look geben?

So sieht das Design von Heinz „Kenchup“ und „Barbie-Cue“-Soße aus

Bislang handelt es sich lediglich um einen Facebook-Post, die Umsetzung einer limitierten Sonderedition anlässlich Greta Gerwigs Barbie-Film ist noch nicht geplant. Nutzerinnen und Nutzer zeigen sich auf der Social-Media-Plattform allerdings sehr begeistert von den Wortspielen und dem neuen Design. So schrieb jemand zum Beispiel: „Macht es, meine kleinen Mädchen würden das lieben!“. Eine andere Person kommentierte: „Ja, bitte, als Special Edition!“ Manch einer wünschte sich sogar, dass das Ketchup anstatt rot in der Sonderedition pink wäre.

Heinz Ketchup musste schon nach dem Tod der Queen sein Logo ändern

Es wäre nicht das erste Mal, dass Heinz Ketchup sein Logo ändern würde. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. verlor das Unternehmen seinen Titel als „Royal Warrant“. Oben am Flaschenhals der Ketchup-Flasche befand sich zuvor die Auszeichnung der Queen – das königliche Wappen. Darunter der Satz als Gütesiegel der Queen: „By Appointment to Her Majesty The Queen, Purveyors of Heinz Products“.

Haben Sie sich außerdem einmal gefragt, was es mit der Zahl „57" auf den Heinz Ketchup Flaschen auf sich hat und wie sie dabei helfen kann, Rest-Ketchup aus der Flasche zu holen?