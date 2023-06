Tipps: Erdbeeren und Co. richtig einfrieren und wieder auftauen

Sommerzeit ist Beerenzeit! Doch auch nach der Erntezeit können wir die leckeren Früchte noch genießen – Gefrierschrank sei Dank. So klappt das Einfrieren und Auftauen.

Ein köstlicher Genuss auch außerhalb der Saison: Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren und Co. sind nicht nur im Sommer ein beliebter Snack. Das Einfrieren von frischen Früchten macht es möglich, ihren Geschmack und ihre Nährstoffe das ganze Jahr über zu genießen. Selbst im Hochwinter lassen sie sich dann zu leckeren Smoothies verarbeiten oder als Zutat ins Müsli geben. Beim Einfrieren und Auftauen gibt es jedoch eine Reihe von Dingen zu beachten. Schließlich wollen Sie vermeiden, dass die Beeren matschig werden und ihren typisch süßen Geschmack verlieren.

Beeren einfrieren und wieder auftauen: Vorbereitung der Früchte

Beeren haben im Sommer Hochsaison. © Roman Nerud/IMAGO

Schon beim Einkauf sollten Sie darauf achten, möglichst frisches Obst auszuwählen. Die Beeren sollten keinerlei Anzeichen von Schimmel aufweisen und stammen idealerweise aus der Region. Im Gegensatz zu anderen Obstsorten wie Äpfel oder Bananen reifen die meisten Beeren nicht nach. Deshalb sollten sie bereits gut gereift sein, wenn sie im Einkaufskorb landen. Einzig Heidel- und Stachelbeeren können nachreifen. Am besten werden die Früchte so schnell wie möglich vernascht. An einem dunklen und kühlen Ort wie im Gemüsefach des Kühlschranks sind Erdbeeren, Himbeeren und Brombeeren zwei bis drei Tage lang haltbar. Heidelbeeren bleiben bis zu zwei Wochen frisch, büßen allerdings im Laufe der Zeit Aroma ein.

Beeren richtig einfrieren: So geht‘s

Ein häufiger Fehler besteht darin, die Beeren direkt vor dem Einfrieren zu waschen. Dann wird jedoch auch jede Menge Restwasser mit in den Gefrierbeutel gepackt. Das macht die Beeren nach dem Auftauen matschig. Besser ist es, sie vorsichtig in einer Schüssel mit kaltem Wasser zu reinigen. Fließendes Wasser aus dem Hahn kann die empfindlichen Beeren beschädigen und Druckstellen verursachen. Gießen Sie das Wasser ab und lassen Sie die Früchte in einem Sieb abtropfen. Entfernen Sie anschließend Stiel und Blätter von den Erdbeeren – dieser Schritt entfällt bei den anderen Beerensorten. Nun können Sie die Früchte vorsichtig mit Küchenrolle trocken tupfen.

Damit die Beeren später nicht aneinanderkleben, sollten sie erst vorgefroren werden. Legen Sie die Früchte auf ein mit Backpapier belegtes Blech oder Brettchen, das in den Gefrierschrank passt. Die Beeren sollten nicht übereinander liegen, da sie sonst verklumpen. Nach ein bis zwei Stunden kann das Obst in Gefrierbeutel oder luftdichte Container umgefüllt werden. Achten Sie darauf, möglichst viel Luft aus den Behältern zu entfernen, um die Oxidation zu minimieren und die Früchte vor Gefrierbrand zu schützen. Am besten schreiben Sie das Einfrierdatum auf die Frischecontainer. Normalerweise halten sich tiefgekühlte Beeren acht bis zwölf Monate lang. Allerdings kann mit der Zeit Aroma verloren gehen.

Erdbeeren und Co. auftauen: Das gibt es zu beachten

Es ist ratsam, die gefrorenen Beeren langsam im Kühlschrank oder bei Raumtemperatur auftauen zu lassen. Dies verhindert ein Zusammenfallen der Fruchtstruktur und den Verlust von Saft. Werden die Beeren für den nächsten Tag benötigt, dann stellen Sie die gewünschte Menge einfach über Nacht in den Kühlschrank. Dank des Vorfrierens lassen sich die Beeren nun problemlos portionieren. Zu beachten ist, dass beim Auftauen Flüssigkeit ausläuft. Die Früchte sollten sich also in einem Container befinden. Bei Zimmertemperatur hängt die Auftaudauer von der Menge ab. Eine Handvoll Beeren braucht lediglich ein bis drei Stunden zum Auftauen, eine 300-Gramm-Packung dagegen fünf bis sechs Stunden. Beschleunigen können Sie den Vorgang, indem Sie den Deckel vom Gefäß entfernen.

Alternativ lassen sich die Beeren im heißen Wasserbad auftauen:

Füllen Sie eine Schüssel mit kochendem Wasser und stellen Sie das Gefäß mit den Beeren hinein.

Die Früchte sollten nicht direkt in Kontakt mit dem Wasser kommen.

Rühren Sie regelmäßig um, sodass das Obst gleichmäßig auftauen kann.

Auch mit dieser Methode bleiben sowohl Farbe und Form als auch wichtige Vitamine erhalten.

So lassen sich aufgetaute Beeren weiterverarbeiten

Die aufgetauten Beeren können Sie direkt naschen, zu Smoothies mixen und im Joghurt oder Müsli genießen. Außerdem eignen sie sich gut für fruchtige Soßen oder Kompott. Zu beachten ist, dass Früchte in aufgetauter Form eine weichere Konsistenz haben als frisches Obst. Während Heidelbeeren relativ knackig bleiben, werden Erdbeeren schnell matschig. Für Smoothies, Marmeladen und Desserts eignen sie sich aber trotzdem. Tipp: Sie können Erdbeeren auch in pürierter Form tiefkühlen. Das aufgetaute Püree passt hervorragend zu Eis und anderen Desserts, wie diesem leckeren Erdbeerkuchen-Rezept.