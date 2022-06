Die beliebtesten Kuchenklassiker und Tortenträume

Von: Maria Dirschauer

Teilen

Von Apfelkuchen über Käsekuchen bis Zwetschgendatschi: Was ist Ihr Lieblingskuchen? Hier sind zehn Kuchenklassiker zum Nachbacken.

1 / 10 Bienenstich gehört zu den Kuchen, die häufig bei Oma auf der Kaffeetafel stehen und allen schmecken. © Imago

2 / 10 Und auch Apfelkuchen mit Streuseln liebt doch eigentlich jeder, oder? Der Klassiker steht bei vielen regelmäßig auf dem Tisch. © Imago

3 / 10 Marmorkuchen ist zu Recht ein All-Time-Favorite und dazu auch noch leicht zu backen: zweierlei Teig in die Form und mit einer Gabel das Muster ziehen. © Imago

4 / 10 Die Schwarzwälder Kirschtorte ist ein typisch deutscher Klassiker. Das Originalrezept mit Kirschwasser kann man auch kinderfreundlich abwandeln. © Rolf Haid/dpa

5 / 10 Selbstgemachter Streuselkuchen schmeckt himmlisch, wahlweise mit einer köstlichen Puddingschicht oder Obst nach Wahl, zum Beispiel Äpfeln. © Astrid Beuge/Imago

6 / 10 Für Käsekuchen gibt es zahlreiche Varianten: mit Boden oder ohne, gebacken oder als Cheesecake aus dem Kühlschrank. © Imago

7 / 10 Ein Highlight im Herbst: Pflaumenkuchen bzw. Zwetschgendatschi. Letzteres ist eine bayerische Variante und sehr beliebt im Süden. © Imago

8 / 10 Cremig, fruchtig, lecker: Erdbeerkuchen kann im Sommer niemand widerstehen, wenn die Früchte Saison haben. © Dar1930/Imago

9 / 10 Cleverer Kuchen ohne Backen: Kalter Hund. Er besteht hauptsächlich aus Butterkeksen und einer Kakao-Fett-Masse. © foodandmore/Imago

10 / 10 Ein fluffiger Hefezopf gehört für viele Menschen einfach zu Ostern dazu. Allgemein sind Hefekuchen wirklich beliebt. © Oliver Krato/dpa

Wenn die Oma zu Kaffee und Kuchen geladen hat, durfte eins nicht fehlen: selbstgemachter Kuchen. Und immer hat er hervorragend geschmeckt. Großeltern wissen einfach, was gut ist. Welchen Kuchen gab es in Ihrer Kindheit besonders häufig? Streuselkuchen, Schwarzwälder Kirschtorte oder Frankfurter Kranz? In unserer Bilderstrecke finden Sie die beliebtesten deutschen Kuchenklassiker. Wenn da nicht Hunger aufkommt! Aber keine Sorge: Zu allen Kuchen finden Sie bei uns das passende Rezept. Schnell nachbacken und Kindheitserinnerungen aufleben lassen!

Die beliebtesten Kuchenrezepte der Deutschen

Um zum Rezept zu kommen, klicken Sie einfach auf den Link.