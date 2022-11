Wintergrillen mit besonderer Herausforderung: die Bavaria blu Geburtstags-Challenge

Grillparty des Jahres für einen 50-jährigen Dreikäsehoch

Teilen

Alles Käse? Beim Live-Grillevent am 22.11. mit den SizzleBrothers auf alle Fälle. © SizzleBrothers

Zu kalt zum Grillen? Von wegen! Gemeinsam mit den humorigen SizzleBrothers feiert ein Dreikäsehoch 50-jähriges Jubiläum. Am 22.11. startet das XL Live-Grillevent mit dem Edelkäse „Bavaria blu“ als Ehrengast.

Wissen Sie, dass im kleinen Waging am See im idyllischen Oberbayern vor 50 Jahren Erfolgsgeschichte geschrieben wurde? Hier gelang es, den ersten Weichkäse mit Weißschimmel außen und Blauschimmel innen zu kreieren – eine Innovation, an deren Rezeptur sich bis heute nichts verändert hat. Unter dem Namen Bavaria blu stellt die Molkerei Bergader nach alter Familientradition dieses Stück Käsegenuss her, das dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Am 22. November steigt zum diesjährigen „runden Geburtstag“ ein XL-Grillevent, das sich Grillfans und Käse-Genießer nicht entgehen lassen sollten.

Save the date: 22. November 17:30 Uhr Verpassen Sie nicht den Auftakt zum heißesten kulinarischen Live-Stream des Jahres. Wintergrillen mit den SizzleBrothers und Bavaria blu. Brandheiße Tipps, käse-köstliche Grill-Kreationen und geniale Beilagen ohne großen Aufwand made by einfach-tasty.de. Schauen Sie vorbei auf www.twitch.tv/sizzlebrothers!

Flotte Sprüche & heiße Kohlen

Diese vier Jungs sind auch bei Minusgraden hot: Julian, der Charmeur mit Vertriebsbrille, der studierte Schlaufuchs Hannes, Corbinian der Tausendsassa und Alexander, der Entertainer mit Kamera-Skills. Zusammen sind sie die SizzleBrothers, zusammen heizen sie ihren Fans auf der Steaming-Plattform Twitch ordentlich ein. Schon seit November 2019 gehen Alex und Julian jeden Mittwoch um 18:00 Uhr live auf Sendung und begeistern ihr Publikum mit flotten Sprüchen und einfachen, aber außergewöhnlich genialen Genuss-Kreationen.

Da treffen schon mal Kaffee und Rindfleisch oder Cola und Hähnchen zusammen ... Sogar vor vegetarischen Jackfrucht-Burgern oder einem ganzen Schokokuchen vom Grill schrecken die SizzleBrothers nicht zurück.

Wintergrillen mit besonderer Herausforderung: die Bavaria blu Geburtstags-Challenge

Dass die vier Virtuosen am Grill auch bei winterlichen Temperaturen Humor beweisen, ist am 22.11. live mitzuverfolgen. Dann starten die SizzleBrothers auf ihrem Twitch-Kanal ein Wintergrill-Event der besonderen Art.

Denn diesmal wartet eine ganz neue Herausforderung auf die Grill-Profis, die sonst immer gerne „ihr Ding“ machen und beim Entwickeln ihrer Kreationen am liebsten eigene Wege gehen.

Am 22.11. gibt es nämlich eine strenge Regel – alles Käse!

Alex und Julian müssen dann Kreativität auf Abruf liefern und sowohl den Grillrost als auch die Beilagen mit einer Bavaria blu-Kreation bestücken. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie die beiden Grill-Charmeure den Edelpilzkäse der Molkerei Bergader über heißen Kohlen in Szene setzen.

Eines ist sicher: heiß und humorig wird das Live-Event auf alle Fälle.

Beilage für winterlichen Grillgenuss: Wintersalat mit gegrillten Birnen

Wintersalat mit gegrillten Birnen: der perfekte Begleiter zu würzigem Bavaria blu © Bergader

Hier geht‘s zum Rezept-Video auf Instagram

Wenn die Temperaturen fallen, steigt dafür umso mehr die Lust auf Deftiges. Doch zu Gegrilltem sollte es dann doch etwas Leichtes als Beilage sein. Dieses Rezept von einfach-tasty.de wurde eigens für die Bavaria-blu-Challenge entwickelt – und schafft gekonnt den aromatischen Spagat zwischen süß und herzhaft. Dank Video-Anleitung ist es auch noch ganz einfach zubereitet.

Bergader auf Social Media

Bergader: der Spezialist für Käse aus Bayern © Bergader

Folgen Sie Bergader auf Facebook oder Instagram