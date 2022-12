Wintergrillen: Deftig, gesund und lecker durch die kalte Jahreszeit

Gemeinsam grillen macht auch im Winter Spaß. Vor allem, wenn deftige Low Carb-Gerichte über der Glut herrlich duften. © © PantherMedia/Daniel Reiter

Wintergrillen ist und bleibt unterschätzt. Wir sorgen mit deftigen und vor allem gesunden Low-Carb Gerichten vom Grill für magische Wintermomente.

Zarte Schneeflocken spielen im eiskalten Wind und die frostigen Wintertemperaturen locken uns zur blauen Stunde vor den heimischen Kamin oder mit einem Glühwein in der Hand zum Punschen auf die Terrassen. Die Weihnachtszeit hat begonnen, für uns der perfekte Moment, um mit deftigen Soulfood Rezepten unvergessliche Abende mit Freunden und Familie zu zaubern.

Vor allem das Wintergrillen hat es uns angetan und steht für herzhafte, deftige Gerichte, die Körper und Seele wärmen. Doch Soulfood ist dabei nicht gleich Fastfood. Ganz im Gegenteil sogar, mit unseren Low-Carb Gerichten vom Grill sagen wir, trotz erstklassigem Geschmack, dem Winterspeck ade!

Wintergrillen – Magische Momente am Grill

Noch immer gibt es viele Menschen, die glauben, dass der eigene Grill nur im Sommer angefeuert wird. Doch eigentlich gibt es nichts Schöneres als ein paar Freunde zusammenzutrommeln oder mit der Familie in der Abenddämmerung an Feuerschale und Grill einen heißen Punsch zu genießen. Wintergrillen macht Lust zu experimentieren und ganz nebenbei gibt es über den glühenden Kohlen ganz neue Aromen und winterliche Kombinationen zu entdecken.

Gesund durch den Winter – Low Carb Gerichte vom Wintergrill

Um beim Wintergrillen das Thema Gesundheit nicht außer Acht zu lassen, eignen sich vor allem Low-Carb-Gerichte mit deftiger Note. Beim Low-Carb gilt es auf Zutaten mit besonders hoher Kohlenhydratdichte zu verzichten, ohne dabei an Geschmack einzubüßen. Nahrungsmittel mit hohem Kohlenhydratanteil sind Kandidaten wie Brot, Reis und Nudeln. Der klassische Burger ist damit schon mal vom Tisch, was natürlich nicht heißt, dass er bei uns nicht auf den Grill kommt!

Low-Carb Burger sind die gesunde Alternative beim Wintergrillen © © Bildagentur PantherMedia / smspsy

Praktischerweise sind in der Low-Carb Küche genau die Zutaten erlaubt, die sowieso am liebsten auf dem Grill landen, wie Käse, Fleisch oder Fisch. Die sind nicht nur arm an Kohlenhydraten, sondern bringen auch noch die Extraportion Protein mit. Eiweißhaltige Lebensmittel sorgen nicht nur für einen vollmundigen Geschmack, sondern machen auch noch lange satt.

Beim Stichwort deftig und vollmundig darf ein gut austariertes Burger Rezept selbstverständlich nicht fehlen. Wie gelingt nun also der Low-Carb Burger beim Wintergrillen so ganz ohne Burger Brötchen? Ganz einfach, wir ersetzen den herkömmlichen Burger Bun durch zwei besonders knackige und saftige Scheiben Eisbergsalat und schöpfen einfach Beim Fleisch-Patty aus dem Vollen der Grillküche. Anstatt eines simplen Käsebelags, empfehlen wir eine Käsefüllung. Die wird mit einem würzigem Blauschimmelkäse wie dem Bavaria-blu zu einer echten Geschmacksexplosion.

Passend dazu lassen sich die Reste vom Salat gleich als Beilage verwenden und schon ist der Körper nicht nur mit Eiweiß, sondern auch mit entsprechenden Vitaminen und Ballaststoffen versorgt. Direkt vom Wintergrill sind die tiefen Temperaturen, wie im Nu verflogen und der Gaumen verwöhnt.

Lowcarb beim Wintergrillen – Der Trick mit dem Käse

Und wo wir schon beim Thema Käse sind, ist dieser wohl die Universalwaffe im Wintergrillen. Vor allem beim Low-Carb-Grillen kann dieser gleich bei mehreren Stationen innerhalb von Gerichten eingesetzt werden. Die eben schon angesprochenen Beilagen sind hierfür das perfekte Beispiel. Mit würzigem Blauschimmelkäse, wie dem Bavaria-blu, lässt dich das sonst vielleicht fade Gemüse durch minimalen Aufwand mit vollmundigem Pep versehen. Dafür einfach den Käse in Streifen oder Würfel schneiden und in den Salat geben.

Steak und Käse sind auch im Winter immer ein Volltreffer © Sizzlebrothers

Blauschimmelkäse ist beim Wintergrillen im Übrigen vielseitig einsetzbar, wie zum Beispiel als Kräuterbutter Alternative. Hierfür den Käse in Streifen schneiden und am Ende Grillvorgangs aufs Grillgut, wie beispielsweise ein Steak legen. Damit entsteht eine zarte Schmelzschicht, welche dem Fleisch eine besonders aromatische Note verleiht.

Wintersteak im Schlafrock – Alles andere als müde

Um beim Thema Steak noch das nächste Geschmackslevel zu erreichen, lohnt es sich vor allem im Winter sein Fleisch entsprechend gut einzupacken. Dafür das Steak wie gewohnt von beiden Seiten scharf anbraten, anschließend vom Grill nehmen und in dickere Streifen schneiden. Im nächsten Schritt passend zu den Fleischstreifen einen Käse wie Bavaria-blu in vergleichbare Streifen schneiden und abschließend die Käse- und Steakstreifen mit Bacon sicher umwickeln. Das Wintersteak im Schlafrock anschließend auf dem heißen Grill kurz bei großer Hitze garen, damit der Bacon schön knusprig wird.

Low-Carb Nachtisch vom Grill – Alles Käse?

Passend zu deftigen Fleischgerichten kommt natürlich schnell der Nachtisch-Jieper auf. Kein Problem, dazu nutzen wir gleich die letzten Lebenszeichen der Grillkohle und zaubern auf der Glut eine Low-Carb-Überraschung. Dafür braucht man lediglich eine etwas größere Frucht wie eine Feige oder aber Birne. Diese in zwei Hälften teilen und von allen nicht genießbaren Bestandteilen wie eventuelle Kernen entfernen. Anschließend die Frucht ein wenig aushöhlen, um Platz für ein Käsetopping zu schaffen.

Grillfrüchte als Dessert dürfen beim Wintergrillen nicht fehlen © PantherMedia / Mykola Lunov

Hierfür nutzt man am besten wieder einen aromatischen Käse wie den Bavaria-blu. Den Käse klein schneiden und nach Belieben mit einer Gabel zerdrücken. Die Käsemasse oder Stücke kommen im nächsten Schritt einfach in die vorbereitete Aushöhlung der entsprechenden Frucht. Die Frucht zu guter Letzt mit der Unterseite auf den Grill geben und kurz, am besten mit geschlossenem Deckel, angrillen. Ein gesunder Gaumenschmeichler, der vor allem durch ein paar Preiselbeeren als Topping noch den letzten Kick bekommt und dafür sorgt, gemeinsam mit Freuden und Familie wohlig in die Geschmackswelt des Wintergrillens abzutauchen.