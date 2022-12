Food-Trend Wintergrillen: einfach, lecker, unvergesslich

Teilen

Jetzt wird‘s deftig! Überraschen Sie Freunde und Familie doch mal mit einem Wintergrillen der Extraklasse. Bayrische Köstlichkeiten eröffnen auf dem Rost völlig neue Aromaperspektiven.

Sie sind noch auf der Suche nach einer pfiffigen Idee, um mit ihren Liebsten einen unvergesslichen Abend zu verbringen? Dann packen Sie sich warm ein – und werfen Sie den Grill an. Röstaromen, frische, kühle Luft und würzige Gerüche inklusive. Einer der heißesten Food-Trends des Jahres verspricht Köstlichkeiten direkt vom Rost. So verwandeln Sie ihr Wintergrillen mit Blitz-Rezepten und simplen Ideen in ein unvergessliches Erlebnis.

Wintergrillen: mit simplen Tipps zum kulinarischen Geschmackserlebnis

Mit ein paar ganz einfachen Ideen wird ihr Wintergrillevent zum bayrisch gemütlichen „Beinandersein“: Accessoires wie Servietten mit weiß-blauen Rauten, dazu gut gekühltes Bier und natürlich Brezen, die sich übrigens auf dem Grillrost nochmal für kurze Zeit knusprig aufbacken lassen, machen Lust auf bayrische Gemütlichkeit.

Geselligkeit und leckeres Essen – Grillen verbindet. Machen Sie Ihr nächstes Wintergrillevent zu etwas ganz Besonderem. © Panthermedia

Bayrisches Wintergrillen: stilecht nur mit Käse – aber welchem?

Doch was wäre bayrisches Wintergrillen ohne die passenden lokalen Delikatessen? Aus Oberbayern tritt eine Spezialität gerade ihren Siegeszug auf heißen Kohlen an: der würzige Blauschimmelkäse Bavaria blu – ein durch und durch bayrisches Original, das nicht nur zur Brotzeit schmeckt. Wer ihm beim Wintergrillen ordentlich „einheizt“, wird von vollkommen neuen Aroma-Entdeckungen überrascht werden.

56% der Deutschen genießen beim Grillabend gern Grillkäse. Doch wie mache ich mit Käse ganz einfach etwas besonders Leckeres beim Grillen? Wer zum Wintergrillen etwas Würziges sucht und etwas köstliches Neues ausprobieren möchte, kommt nicht am trendigen Blauschimmelkäse vorbei. Der Bavaria blu, produziert im bayrischen Voralpenland, eignet sich perfekt als Kräuterbutter-Ersatz. Egal ob angeschmolzen oder kühl aufgelegt: seine flexiblen Einsatzmöglichkeiten laden zum Ausprobieren ein.

Wintergrillen: bayrische Geschmacksgaranten mit und ohne Fleisch

Minimaler Stress, maximaler Geschmack – mit nur einer einzigen weiteren Zutat peppen Sie Grill-Klassiker zu neuen kulinarischen Höhen auf. Das geht nur mit einer kulinarischen Geheimwaffe: Käse. Beliebtes Grillgut wie Steaks, Grillwurst, Burger, „Wammerl“ (Schweinebauch), Putenbrust oder Zucchinistreifen bekommt ruck-zuck eine bayrische Note, wenn man sie kurz vor Ende der Garzeit mit Bavaria blu Blauschimmelkäse veredelt. In Scheiben schneiden, auflegen und genießen.

Perfekt für jedes bayrische Wintergrillen: Der würzige Burger mit Bavaria blu. © Bergader

Zum absoluten Star wird das bayrische Traditionsprodukt aber vor allem zwischen zwei kräftig gegrillten Brioche-Brötchen – als zart schmelzendes Finish für den satt belegten Bavaria blu Cheeseburger. Um ihre Gäste in Schwärmerei zu versetzen, empfehlen wir eine himmlische Kombination aus süß-vollmundigem Pflaumenmus und würzigem Blaukäse wie dem Bavaria blu. Den Käse auf dem gegrillten Burgerpattie leicht anschmelzen lassen – Perfektion!

Würziger Burger mit Bavaria blu – zum Rezept

Für noch mehr goldgelbes Käseglück können Sie den Bavaria blu auch direkt in den Burgerpatty einarbeiten. Drücken Sie dazu einfach ein Stück Blaukäse in die Mitte der Fleischmasse und umschließen ihn dann mit dem Rest der gut gewürzten Masse. Fertig ist der zart schmelzende Käsekern: ein unvergessliches Geschmackserlebnis bei jedem beherzten Bissen.

Auch Vegetarier müssen beim bayrischen Wintergrillen nicht auf cremige Geschmacksexplosionen verzichten. Immer häufiger kommt ein echtes Superfood als Alternative zum Steak auf den Grill: Blumenkohl. Knusprig angegrillte Steaks dieser heimischen Geheimwaffe, kombiniert mit würzigem Blaukäse, verschmelzen auf dem Rost zu einer unvergesslichen Melange der Aromen. Darunter eine angeröstete Semmel und der vegetarische Burger ist in Sekunden servierfertig.

Gegrillter Blumenkohl mit Bavaria blu – zum Rezept

Express-Rezept fürs Wintergrillen: „Obazda blu“

Im Handumdrehen selbst zubereitet: die bayrische Spezialität Obazda in der Bavaria blu-Version © Bergader

Kein Biergartenbesuch in Bayern darf ohne einen deftigen „Obazda“ vonstattengehen! Die würzige Käsecreme passt besonders gut zu Brezen, aber natürlich auch als Dip zu Grillgemüse. Diese bayrische Spezialität lässt sich schnell und einfach selbst mit Bavaria blu-Käse herstellen.

Der würzige Blauschimmelkäse, kombiniert mit traditionellen Geschmacksgaranten der bayrischen Küche wie Weißbier, Kümmel und Majoran, entfaltet in der ikonischen Käsecreme seine ganze Wucht und darf als Beilage bei keinem urigen Wintergrillabend fehlen.

Obazda blu – zum Rezept

Wintergrillen rustikal: mit Bauernbrot und Bavaria Blu

Als perfekter Begleiter für „Obazda“, Grillgemüse und zum genüsslichen Aufsaugen der Fleischsäfte auf dem Teller fehlt nur noch das passende lokale Bauernbrot. Grob geschnittene Scheiben kurz auf dem Grill anrösten und in Sekunden entsteht ein gehaltvoller Wintergrill-Snack. Knusprig, ehrlich, kernig ist er ein Hochgenuss zum Dippen in zart schmelzenden Bavaria blu oder in Würfelform als Crouton zu winterlichen Salaten.

Mit einem Wintergrillevent können Sie Familie und Freunde zum Staunen bringen. Was Sie beim Wintergrillen beachten sollten, finden Sie in unseren fünf Tipps für Kleidung, Ausstattung und Grillgut.