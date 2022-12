Lieblingsplätzchen für Marzipan-Fans: saftige Bethmännchen in 15 Minuten backen

Von: Maria Wendel

Bethmännchen sind ein beliebter Vorweihnachts-Klassiker: Marzipan, Mandeln und Puderzucker machen sie zu etwas Besonderem auf dem Nasch-Teller. Mit diesem Rezept backen Sie sie.

Bethmännchen gehören bei vielen Plätzchenfans zum Standardsortiment in der Adventszeit. Vor allem Naschkatzen, die Marzipan lieben, kommen hier voll auf ihre Kosten, denn der Teig besteht zu einem Großteil aus Marzipan. Dazu kommen noch Puderzucker, gemahlene Mandeln, Eigelb und etwas Mehl. Die Teigkugeln werden dann noch mit Eigelb glasiert, wodurch sie schön glänzen, und auf jedes Bethmännchen kommen drei Mandeln. Hier isst also nicht nur der Mund, sondern auch das Auge mit. Doch woher kommt eigentlich der Name Bethmännchen für die saftigen Plätzchen in Kugelform? Sie sind eine Spezialität aus Frankfurt, wo die süßen Gebäckkugeln erfunden wurden: nämlich vom Küchenchef der Familie Bethmann. Das folgende Rezept zeigt Ihnen, wie Sie die hübschen Leckereien ganz schnell selber backen können.

Zutaten für schnelle Bethmännchen: Weihnachtsplätzchen backen

Portionen: für 35 Bethmännchen

Zubereitungszeit: 10 Minuten

Backzeit: 15 Minuten

400 g Marzipanrohmasse

120 g Puderzucker

200 g gemahlene Mandeln

120 g Mehl

2 Eier

90 ml Milch

80 g blanchierte Mandeln (ganz)

Klassikerplätzchen mit Marzipan: So backen Sie schnelle Bethmännchen

Zuerst hacken Sie das Marzipan grob und sieben den Puderzucker darüber. Geben Sie die gemahlenen Mandeln und das Mehl hinzu. Trennen Sie die Eier und geben nur das Eiweiß hinzu (das Eigelb kommt später zum Einsatz). Verkneten Sie alle Zutaten miteinander, sodass ein geschmeidiger Teig entsteht. Formen Sie mit angefeuchteten Händen kleine Kugeln und setzen Sie diese auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Heizen Sie den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vor. Verquirlen Sie das Eigelb mit der Milch. Drücken Sie jeweils drei blanchierte Mandeln auf die Teigkugeln. Bepinseln Sie alle Bethmännchen mit der Eigelb-Mischung. Backen Sie die Bethmännchen im heißen Ofen für ca. 15 Minuten. Danach abkühlen lassen.

Viel Spaß beim Nachbacken und Vernaschen!