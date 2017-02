Biancas Foodblog: Fünf unschlagbare Italiener in München

Pizzerien und Ristorantes gibt‘s in der nördlichsten Stadt Italiens wie Sand an der Adria. Unsere Foodbloggerin Bianca erklärt, bei welchen Münchner Italienern Essen und Ambiente unschlagbar sind.

München - Die italienische Küche kann man ja eigentlich gar nicht nicht mögen, oder? Pizza und Pasta sind ja noch lange nicht alles, was unsere freundlichen Nachbarn anbieten. Darum möchte ich euch fünf meiner Lieblings-Anlaufstellen für italienische Küche in München nennen.

In jedem solltet ihr mindestens einmal gewesen sein, um die Vielfalt kennenzulernen. Kein Restaurant gleicht dem anderen, jedes überzeugt mit einem eigenen Konzept - und doch sind sie alle wunderbar italienisch. Buon appetito!

1. Ristorante Martinelli

Wenn mich jemand nach einem Spitzen-Italiener fragt, dann schießt mir als erstes und ohne lange zu überlegen das Ristorante Martinelli in Bogenhausen durch den Kopf. Von außen mag das mit zirka 15 Tischen für bis zu 65 Personen ausgestattete Ristorante vielleicht gar nicht so wirken: Aber wahre Italien-Fans sollten wissen, dass man hier italienisch isst „wie im Tantris“, sich fühlt wie zuhause und zugleich faire und angemessene Preise bezahlt. Neben tollem Ambiente und einer Top-Küche werden abgestimmte Weine serviert und empfohlen - von der Expertin und Mitinhaberin Elena Martinelli höchstpersönlich. Sie ist in der Regel immer im Service, sorgt also am Tisch des Gastes für das ganz besondere Etwas. Wirklich brillant gekocht wird von deren Ehemann Gianluca. Auf den Tellern landen ausgefallene und authentische Gerichte aus Italien. Die Atmosphäre ist schick, aber dennoch gemütlich. Ein Platz, an den man einfach immer wieder gerne kommt. Mein Tipp: Lasst euch kulinarisch durch den Abend leiten und ein tolles Menü zusammenstellen. Ihr werdet ganz sicher wieder kommen. Auf jeden Fall reservieren - auch im Sommer für die blickdichte Terrasse.

Wilhelm-Dieß-Weg 2, 81927 München (Bogenhausen); Tel.: 089 931416; www.ristorantemartinelli.de

2. Il Cigno Ristorante

Eine Website hat das italienische Restaurant in Haidhausen nicht. Auch beim Vorbeilaufen wirkt es eher unauffällig und unscheinbar. Höchstens mal eine handgeschriebene Tafel mit italienischen Gerichten lehnt an der Hauswand des Italieners an der Ecke. Angeboten wird ausgesprochen authentische italienische Küche. Gerne ist es mal voll, etwas enger und lauter, dennoch bleibt die Gemütlichkeit und das typisch italienische Flair, das man sich wünscht, erhalten. Trüffelnudeln, frischer Fisch, gute Pizzen und diverse Klassiker werden in toller Architektur (hohe Stuckdecken, bis zur Hälfte holzvertäfelte Wände, Gaubenfenster) und ansprechendem Ambiente serviert. Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt dazu auch noch. Mein Tipp: Vorab reservieren und gegebenenfalls darauf hinweisen, wenn Ihr einen ruhigen Tisch wünscht. Bestellen solltet Ihr entweder die Pasta mit Trüffeln. Oder eine Pizza: Denn das Il Cigno kriegt sie genau so hin, wie sie typisch italienisch gehört.

Wörthstraße 39, 81667 München (Haidhausen); Tel.: 089 4485589; keine Website

3. Pizzeria Corretto

Das Corretto liegt nicht sonderlich zentral, ist aber eine Reise wert. Angeboten wird einfache und ehrliche Küche aus Italien. Sowohl die typischen Klassiker als auch täglich wechselnde Pasta, Fisch- oder Fleischgerichte stehen auf der Karte - je nach Saison. Die Pizza kommt aus dem Holzofen, der Service ist freundlich und hat stets ein Auge auf Euch. Hier fühle ich mich vor allem so wohl, weil das Ambiente und die Atmosphäre stimmen und auch das Essen eine runde Sache ist. Die Pizzeria Corretto ist der richtige Ort für euch, wenn ihr gerne länger mit Freunden und Familie sitzen bleibt, vielleicht Kinder dabei habt und einen netten und entspannten Abend bei einem Italiener mit fairen Preisen wünscht. Das Corretto ist im Übrigen eines von insgesamt zehn Restaurants, das es in meinem Blog in die Reihe „Mein Lieblingsitaliener“ in München geschafft hat. Und es wurde dreimal mit dem Stern der Gastlichkeit ausgezeichnet. Mein Tipp: Schaut hier mindestens einmal für eine Holzofen-Pizza und einen frischen Fisch vorbei. Es lohnt sich.

Haldenbergerstr. 28 - 80997 München (Obermenzing); Tel.: 089 14348148; www.pizzeria-corretto.de

4. Mugolone

Auch hier: Keine Website und fälschlicherweise nicht unbedingt Anlaufstelle Nummer eins für italienische Kost - wenn Ihr eben noch nicht wisst, was sich hinter den Türen des kleinen Ecklokals verbirgt. Eintreten lohnt sich, denn im Neuhauser Mugolone kocht der Betreiber selbst und bietet auf einer kleinen und handgeschriebenen Karte verschiedene italienische Gerichte an. Das Mugolone ist besonders und außergewöhnlich, die Karte klein, überschaubar und zugleich überzeugend. Weine werden Euch hier gerne - abgestimmt auf Euer Hauptgericht - empfohlen. Und wenn Ihr offen für Neues seid, sollte das Mugolone auf jeden Fall überzeugen. Innen geht‘s einfach und zugleich gemütlich zu. Schick ist es hier nicht, aber man bleibt gerne für das ein oder andere Gläschen Wein nach dem Essen sitzen. In Jeans und einfachem Shirt seid ihr hier also auch willkommen. Mein Tipp: Schaut vor allem vorbei, wenn euch eine kleine Karte genügt und Ihr kein allzu großes „Tamtam“ an Eurem italienischen Abend braucht. Es wird gut, authentisch und frisch gekocht - lasst Euch gerne was empfehlen. Die Pasta ist klasse!

Maillingerstraße 12 - 80636 München (Neuhausen); Tel.: 089 12739836; keine Website

5. Antica Trattoria

Man muss schon wissen, dass sich in der schicken Jugendstilvilla an der Harlachinger Braunstraße ein toller Italiener versteckt, um diesen zu finden. In schickem Ambiente, unter meterhohen Decken und mit typisch italienischen Interieur ausgestattet, wird in der eher elegant angehauchten Antica Trattoria modern-italienische Kost angeboten. Vom frischen Fisch oder der Portion Pasta, über Carpaccio und Caprese bis hin zu Tiramisu und Panna Cotta habe ich mir hier schon die unterschiedlichsten italienischen Klassiker schmecken lassen. Neben dem Charme und der Professionalität der Kellner überzeugt mich hier vor allem immer wieder die Frische der Zutaten und die Abwechslung der angebotenen Gerichte. In der Antica Trattoria seid Ihr richtig, wenn‘s schicker, aber nicht zu „wuselig“ und laut sein darf. Mein Tipp: Reservieren solltet Ihr allemal und Euch auch hier durch den Abend leiten lassen. Wenn Ihr gerne frischen Fisch im Ganzen mögt, dann wäre das meine erste Wahl. Lasst außerdem das Dessert auf keinen Fall aus.

Braunstraße 6, 81545 München (Harlaching); Tel.: 089 6426666; www.antica-trattoria-nuova.com

Weitere Restaurant-Tipps gibt‘s auf Biancas Foodblog und über ihre Facebook-Seite.